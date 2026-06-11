X
AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する

メディアおよびエンターテインメント業界向けソリューション

コンテンツ配信に備えて、コンテンツを保護し、感動のコンテンツを、どんな視聴者にも、どこからでも配信

エキスパートに相談する
Image of two people on a couch; one smiling at a laptop with headphones, the other using a tablet.

思い出に残る体験を創造し、保護し、配信する

メディアおよびエンターテインメント（M&E）企業は、視聴者を引き付けて維持する一貫した高品質のコンテンツと体験を提供するという絶え間ないプレッシャーに直面しています。メディアワークフローを管理し、コンテンツ、Web サイト、アプリケーションを攻撃から保護しながら、ライブイベントやストリーミングチャンネルを拡張しています。Akamai は専門知識、規模、信頼性を備えているため、M&E 企業はコンテンツ配信、セキュリティ、クラウドコンピューティングのニーズへの対応を Akamai に委ねています。

魅力的なコンテンツをグローバル規模で配信

視聴者の近くでメディアワークフローを実行

Akamai Cloud から、コンテンツをコスト効率のよい方法で各地に提供。エグレス（出方向の通信）コストと CPU コストを抑制。

コンテンツとアプリケーションのセキュリティを確保

コンテンツを攻撃や著作権侵害から保護。Akamai の技術知識と業界知識を活用。

視聴者の近くでメディアを大規模に配信

Akamai の高度に分散されたクラウドプラットフォームで、耐障害性に優れた配信を実現。場所に関係なくオーディエンスの満足度を向上。

メディアおよびエンターテインメント業界におけるエンタープライズ AI の現状

メディアおよびエンターテインメント業界の組織が AI を活用して CX の改善、効率化、収益の拡大を実現しながら、リスクとコンプライアンスを管理する方法をご確認ください。

ホワイトペーパーを読む
SharePlay Interactive Logo

「これまで数多くのクラウドプロバイダーと仕事をしてきましたが、Akamaiはその信頼性において群を抜いています。さらに、Akamaiが提供するKubernetesクラスターは、これまで利用した中で最も高速です」

SharePlay Interactive社、設立者兼CEO、Manuel Odhe氏

お客様事例を見る

お客様事例

MediaCP Logo

MediaCP

動画ホスティングプラットフォームは、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスを活用してコストを削減し、リーチを拡大し、最新のクラウドプラットフォームを構築しました。

お客様事例を読む
Telegraph Media Group Logo

Telegraph Media Group

定評のある報道機関が Akamai ソリューションを活用して AI スクレイパーをブロックし、API のセキュリティを確保し、コンテンツをより適切に保護し、コンテンツ配信を実現しました。

お客様事例を読む
OKAST Logo

OKAST

デジタルメディア企業が AWS から Akamai に移行し、FAST チャンネルのスケーリング、コスト削減、管理の強化を実現。

お客様事例を読む

Akamai は世界有数の{industry}企業と提携しています

すべてのお客様事例を見る

メディアおよびエンターテインメントのユースケース

エッジでコンテンツを配信

コンテンツをエッジで準備して配信

場所に関係なく、すべての視聴者が最高の体験を楽しめるようにします。

製品

Adaptive Media Delivery

高品質のオンライン動画を、一貫して大規模かつ安全に提供。

製品の詳細を見る

Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理を行うクラウドサービス

製品の詳細を見る

EdgeWorkers

エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。

製品の詳細を見る

Ion

Web サイトのユーザー体験を動的かつ大規模に改善し、信頼性を高めます。

製品の詳細を見る

アプリと API の保護

アプリと API の保護

コンテンツを著作権侵害から完全に保護。

製品

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

製品の詳細を見る

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

製品の詳細を見る

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

製品の詳細を見る

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

製品の詳細を見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

製品の詳細を見る

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

Web サイトとトランザクションのセキュリティを確保

Web サイトと金融取引のセキュリティを確保

Web サイト攻撃やアプリケーション攻撃を防ぎ、OTT サービスでの Credential Abuse を回避します。

製品

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

製品の詳細を見る

Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

製品の詳細を見る

Brand Protector

ブランドなりすまし攻撃（フィッシングや偽の Web サイトなど）を検知して緩和します。

製品の詳細を見る

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

製品の詳細を見る

パフォーマンスを最適化

配信とパフォーマンスを監視し、最適化

コンテンツを継続的に監視し、知見を活用して API のパフォーマンスを常に最適化します。

製品

DataStream

低レイテンシーのデータフィードにより、可視化とサードパーティの監視ツールへのインジェストを可能にします。

製品の詳細を見る

API Acceleration

API のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。

製品の詳細を見る

Global Traffic Management

インテリジェントな負荷分散により、アプリケーションのパフォーマンスを最適化し、障害を回避します。

製品の詳細を見る

Image & Video Manager

デバイスを問わず、インテリジェントな画像および動画最適化により、すべてのユーザーのデジタル体験を強化します。

製品の詳細を見る
黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

質問はございますか？

貴社の課題を解決するソリューションが、Akamai にはあります。Akamai のエキスパートに連絡し、セキュリティ、クラウド、パフォーマンスの現状を個別にご確認ください。