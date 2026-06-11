メディアおよびエンターテインメント業界向けソリューション

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メディアおよびエンターテインメント（M&E）企業は、視聴者を引き付けて維持する一貫した高品質のコンテンツと体験を提供するという絶え間ないプレッシャーに直面しています。メディアワークフローを管理し、コンテンツ、Web サイト、アプリケーションを攻撃から保護しながら、ライブイベントやストリーミングチャンネルを拡張しています。Akamai は専門知識、規模、信頼性を備えているため、M&E 企業はコンテンツ配信、セキュリティ、クラウドコンピューティングのニーズへの対応を Akamai に委ねています。
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SharePlay Interactive社、設立者兼CEO、Manuel Odhe氏
動画ホスティングプラットフォームは、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスを活用してコストを削減し、リーチを拡大し、最新のクラウドプラットフォームを構築しました。
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デジタルメディア企業が AWS から Akamai に移行し、FAST チャンネルのスケーリング、コスト削減、管理の強化を実現。
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エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。
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アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。
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FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。
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分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。
きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。
巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。
ネットワークレベルのアクセスを緩和し、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。
ユーザーのアカウントをライフサイクル全体にわたって保護し、オンラインの不正行為から収益と顧客の信頼を守ります。
ブランドなりすまし攻撃（フィッシングや偽の Web サイトなど）を検知して緩和します。
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