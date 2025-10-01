DevOps チームのイネーブルメント
オペレーションをシンプル化する Web ベースのツールと API により、コンテンツを最新で魅力あるものに保ちます。プログラムと反復が可能な自動インターフェースで、早期のテスト、検証、監視、リアルタイムの可視化、および開発者フレンドリーなエッジでのロジックによって、Ion を既存の開発ワークフローの一部として統合できます。
リアルタイムで判断するインテリジェンスを備えた、配信、高速化、および最適化のテクノロジーにより、あらゆる OS とデバイスタイプで優れたユーザー体験を提供します。Ion は多様なインフラ間でシームレスに動作し、オリジンシステムをオフロードできるため、複雑さが軽減されます。Akamai の SLA に支えられ、高速で可用性の高いセキュアなユーザー体験を提供します。
Ion が問題解決に役立つビジネスケースをご紹介します。
デバイス、ネットワーク、オペレーティングシステム、ブラウザーに合わせて最適化された、一貫性のある高速でリッチな体験をユーザーに提供します。ユーザーが求めるオムニチャネル体験を妨げる、よくある課題を克服します。
複雑な配信最適化方法や地域別の配信方法を構築するのではなく、Akamai Connected Cloud のスケーラビリティを生かすことで、インフラのオフロードを最大化し、運用コストを削減できます。
コンテンツを安全に配信できます。Ion には、一連のマネージド証明書（SAN、ワイルドカード、EV SAN）と顧客がアップロードするサードパーティ証明書のサポートを備えた、PCI DSS 準拠のクラウドベースネットワークがあります。また、アクセス制御を適用し、一元的な認証、IP、ヘッダー、認証によるコンテンツアクセス、地域別の配信オプションによって資産を保護します。
Web フロントエンドには、埋め込みオブジェクトの取得、スタイルシートの解析、JavaScript の実行など、ブラウザーがページをつなぎ合わせるために実行するすべてのことが含まれています。特定のページにおけるエンドユーザーの待機時間の大半はフロントエンドで発生するため、フロントエンドのパフォーマンスを最適化することによって Web サイト全体のパフォーマンスに大きなメリットがもたらされます。
Ion は、Web アプリケーションの高度な分析に加えて、ブラウザー、デバイスタイプ、ネットワーク速度、サードパーティのサービスの有無など、エンドユーザーの環境固有のリアルタイム条件に基づいて、最適化を適用します。その後、さまざまな削減要求、ペイロードの最小化、レンダリングの高速化を適用して、ユーザー体験を向上させます。
Ion が提供できるパフォーマンス上のメリットの量は、サイト、ページ、さらにはリクエストの作成に使用されているブラウザーやデバイスによって異なります。そのため Akamai は、高速化、プリフェッチ、リクエスト削減、ペイロード削減、およびレンダリングの最適化からなる、パフォーマンスへの多層的なアプローチを推奨しています。また、これらの最適化を提供する単一のベンダーを利用するのが有益です。なぜなら、これらのテクノロジーの統合がすでに組み込まれており、サポートされているからです。
はい。Ion は、パフォーマンスの低いサードパーティによる悪影響を回避するために実行のシーケンスと順序を変更することで、サードパーティのサービスやコンテンツの実行を支援します。これは通常、非同期 JavaScript 呼び出しを使用したり、オンロードイベントの発生後まで JavaScript の実行を延期したりすることによって実現され、サードパーティによるユーザー体験への悪影響を緩和することにつながります。
Ion には Adaptive Image Compression という機能が搭載されています。これは、リアルタイムネットワーク条件に基づいて、モバイルデバイスに配信される JPEG 画像の圧縮レベルを変える機能です。これにより、ネットワーク条件が悪い場合でも、モバイルページのロードがはるかに高速になります。Adaptive Image Compression は、圧縮度の高い画像のバージョンをいつどのように配信するかを決定する構成オプションを提供して、関連データ量を削減し、モバイルパフォーマンスの向上を支援します。反対に、ネットワーク条件が十分であれば、Adaptive Image Compression は圧縮度の低い画像を提供します。その結果、リアルタイムネットワーク条件にインテリジェントに反応するモバイル体験が最適化されて向上します。
モバイルネットワークの性質上、Ion はモバイル配信に大きなパフォーマンス上のメリットをもたらす可能性があります。モバイルネットワークに関連するいわゆる「ラストマイル」は、ネットワークレイテンシーやパケット損失が発生しやすく、データの再送信や応答性の低下が避けられません。これらはすべて、ユーザー体験に悪影響を及ぼします。プロトコルの双方向のデータネゴシエーションが少なく、データペイロードが小さいほど、モバイルユーザーにとってパフォーマンス上のメリットが大きくなります。Ion はこれらのメリットを提供するよう特別に構築されているため、このようなユースケースに非常に適しています。
Ion を Akamai mPulse Real User Monitoring（RUM）と統合して、特定の Ion パフォーマンス最適化の評価に役立てることができます。mPulse は、エンドユーザーが Web サイトをロードする際にブラウザーからパフォーマンス情報を収集します。リアルユーザー監視は、エンドユーザー体験監視または実際体験監視とも呼ばれ、ユーザーと Web サイトのインタラクションを記録するパッシブ Web 監視テクノロジーです。Web サイトの運営者は Web サイトと実際のユーザーのインタラクションを監視して、ユーザーが迅速にエラーなくサービスを受けられているかどうかを見極めることが重要です。ユーザーがサービスを受けられていない場合は、ビジネスプロセスのどの部分が体験に影響を与えているかを見極めます。
Ion には Device Characterization という機能があります。これにより、組織はエンドユーザーのデバイスの機能に基づいて、サイト訪問者に配信される特定の Web 体験に関する意思決定をリアルタイムで行うことができます。ブラウザーのユーザーエージェントから得られた情報を使用して、Akamai Connected Cloud は、画面サイズ、場所ベースのサービスのための GPS、JavaScript サポートなど、リクエスト元デバイスの多くの特性を解読できます。これらの特性は、ユーザーリクエストの一部として使用でき、企業は特定のリクエストに応答する方法についてインテリジェントな決定を行うことができます。重要なのは、さまざまなデバイス特性に基づく特定のキャッシングルールを使用して、モバイルユーザーにとって最も使いやすいエッジで使用可能なインフラを増やせることです。デバイスカテゴリーごとに固有のページを配信できるため、ユーザー体験の向上とページの重さの削減の両方を実現し、ページの配信に必要な時間を短縮できます。
世界最大規模の Edge プラットフォームはどこが違うのでしょうか？Ion の 30 日間無料トライアルで実際にご確認ください。
Ion の全機能および 15 TB のトラフィックの割り当てをご利用いただけます。
トライアルの開始にあたり、メールアドレスの確認メールをお送りいたしました。確認が完了すると、ログイン認証情報が記載された別のメールがお手元に届きます。