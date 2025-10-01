Ion には Device Characterization という機能があります。これにより、組織はエンドユーザーのデバイスの機能に基づいて、サイト訪問者に配信される特定の Web 体験に関する意思決定をリアルタイムで行うことができます。ブラウザーのユーザーエージェントから得られた情報を使用して、Akamai Connected Cloud は、画面サイズ、場所ベースのサービスのための GPS、JavaScript サポートなど、リクエスト元デバイスの多くの特性を解読できます。これらの特性は、ユーザーリクエストの一部として使用でき、企業は特定のリクエストに応答する方法についてインテリジェントな決定を行うことができます。重要なのは、さまざまなデバイス特性に基づく特定のキャッシングルールを使用して、モバイルユーザーにとって最も使いやすいエッジで使用可能なインフラを増やせることです。デバイスカテゴリーごとに固有のページを配信できるため、ユーザー体験の向上とページの重さの削減の両方を実現し、ページの配信に必要な時間を短縮できます。