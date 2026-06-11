さまざまなユーザーを識別して、パーソナライズおよびカスタマイズされたコンテンツを提供します。リアルタイムでA／Bテストを試行することで、パフォーマンスを損なうことなくユーザーの好みを特定します。また、動画マニフェストをカスタマイズして、より優れたパーソナライゼーション、コンテンツのセキュリティ、広告挿入を実現します。これらの結果、エンゲージメントの向上が促されます。
卓越した顧客体験をエッジで提供
EdgeWorkersはサーバーレスのFunctions as a Service（FaaS）のコンピューティングソリューションです。エッジで独自のJavaScriptを実行し、カスタマイズされた優れたユーザー体験を創出することができます。Akamaiプラットフォーム全体で数千もの拠点にグローバルに展開されているV8 JavaScriptエンジンを使用することで、開発者は低レイテンシー、ハイパーローカル、軽量のワークロードを実行できます。
アプリの高速化も、オンデマンドのスケーリングも、コードがあれば実現します。
EdgeWorkersの仕組み
特長
エンドユーザーに近い場所で稼働する、サーバーレスコンピューティング向けの世界最大のエッジプラットフォーム
継続的な成長や膨大なトラフィックの急増にも対応し、インフラをスケーリング可能
Akamai EdgeKVを使用して、ローカルでデータにアクセスし、エッジのデータをキャッシュ速度で読み取る
1つのサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームを、ハイブリッド環境またはマルチクラウド環境全体で活用
V8 isolateにより、極めて高速なコールドスタート時間で、必要に応じて任意のエッジサーバーでコードを実行
ピーク時や規模を想定してリソースを準備する必要はなく、料金は使用した分だけ支払う
お客様事例
EdgeWorkersが問題解決に役立つビジネスケースをご紹介します。
新しいユーザー体験の構築
新しいユーザー体験の構築
コンテンツ配信の最適化
コンテンツ配信の最適化
リクエストの特性に基づき、またはデータセンターやアプリの移行の一部として、さまざまなオリジンにトラフィックをルーティングしたり、オンデマンド動画クリップや既存のプレイリストを使用して、シミュレートされたライブのリニアチャンネルのラインナップを作成したりできます。
社内プロセスのシンプル化
社内プロセスのシンプル化
大量のアプリケーションの変更やリソース、膨大な開発時間を必要とせず、大規模なサードパーティコードを迅速に展開できます。また、API管理インフラをスケーリングするために、エッジでAPIトラフィックの認証、承認、およびレート制限を行います。さらに、顧客のCDNごとにトークンを生成または適用するCDNトークンマネージャーを実装することもできます。
よくある質問（FAQ）
サーバーレスコンピューティングは、管理のまったく必要ないコンピューティング環境です。開発者は、基盤となるインフラを気にすることなく、イベント駆動型のロジックおよびコンテキストデータを展開し、実行できます。サーバーレス環境は、通常、マネージドサービスとして集約型クラウドまたはエッジクラウド内に存在します。サーバーレスコンピューティング：
- 運用上の責任をクラウドまたはエッジベンダーに移行することで、インフラのメンテナンス業務を排除
- ネイティブなオートスケールにより、事前のキャパシティ構築を回避
- 開発者は、サーバーを考慮することなく、アプリケーションやサービスの構築と実行に集中できる
FaaSは、エッジで小さな要素のコードを実行するサーバーレスの手法です。開発者は、コードをすばやく記述し、展開して、イベント駆動型のコンピューティングプロセスを制御し、ビジネスやユーザー体験を最適化できます。
EdgeWorkersは、ES2015（ECMAScript 2015）準拠のJavaScriptをサポートしています。また、EdgeWorkers JavaScript仕様へのバインディングを介して、事前コンパイルされたオプションとしてTypeScriptもサポートしています。
EdgeWorkersは、コード実行ランタイムにGoogleのV8エンジンを使用します。高パフォーマンスで、常に進化し、改善されているエンジンです。
はい。EdgeWorkersのユースケースの例について説明しているGitHub公開リポジトリをご覧ください。また、各ユースケースをクリックしてコードの動作をその場で確認いただけるデモサイトもあります。
EdgeWorkersでは、30日間の無料トライアルをご利用いただけます。トライアル期間中は、世界最大規模に分散された低レイテンシーのエッジ・コンピューティング・プラットフォームにコードを展開することができます。無料トライアル期間中に料金は発生しません。
リソース
無料トライアル：EdgeWorkers
競争力強化の戦略を始めませんか？世界最大規模のEdgeプラットフォームはどこが違うのでしょうか？EdgeWorkersの30日間無料トライアルで実際に確認していただけます。利用規約と制限事項が適用されます。
以下の手順で30日間の無料トライアルを設定してください。
- フォームを送信する
- メールを確認する
- Akamaiの検証および検査プロセスに合格する
- ログイン手順を受信する
- ログインして、EdgeWorkersのインスタンスを設定する
利用規約と制限事項が適用されます。