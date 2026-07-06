ソフトウェアプロバイダーには、デバイスを問わず、あらゆるユーザーに一貫性のある、安全で最適化された体験を提供することが期待されています。ダウンロード体験で予測可能性や信頼性が確保されなければ、ユーザーのエンゲージメントが低下し、最終的には収益にまで影響します。増え続けるオンラインオーディエンスは、要求が厳しく、予測が不可能でもあります。ソフトウェアプロバイダーは、エンドユーザーの期待に応えつつ、需要の急増に対処できなければなりません。エンドユーザーの満足度と関心を維持するうえで、効果的なソフトウェア配信やダウンロードに関する戦略は欠かせません。

Download Delivery は、世界中に分散された Akamai Cloud 上に構築されており、大容量と優れた拡張性、可用性、パフォーマンスを実現するとともに、エンドユーザーに対して予測可能かつ高速なダウンロード体験を提供します。

ソフトウェアの一般的なユーザー事例は次のとおりです。