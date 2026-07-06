AkamaiはLayerXを買収し、あらゆるブラウザにエンドツーエンドのセキュリティとリアルタイムのAI利用制御を提供します。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Download Delivery

ダウンロード可能な大容量ファイルを、グローバル規模で、いつでも、確実に提供

動画を視聴する（1:43）

大容量ファイルのダウンロードと配信を高性能で実現

Download Delivery が大容量ファイルの配信を加速します。ゲームアセット、ソフトウェアアップデート、OTA を利用した自動車のアップデート、そしてメディアなどを迅速かつ確実に世界に配信可能にする、拡張もシームレスな高性能のソリューションです。

製品概要を読む

期待を裏切らない、世界中どこでも配信可能な高速ダウンロード

ダウンロード完了率を最大化する

世界で最も分散された Edge プラットフォームが提供する、100 MB を超える大容量ファイルの高速ダウンロード。

グローバルな拡張をオンデマンドで

コストのかかる構築や複雑なセットアップを行うことなく、世界各地の膨大な視聴者にアクセスすることが可能です。

視聴者の心をつかむ

ゲーム、ソフトウェア、その他のファイルのダウンロードを届けたいタイミングで確実に配信できます。

Download Delivery の仕組み

リクエスト

エンドユーザーのリクエストは、最適なAkamai Cloudエッジサーバーにルーティングされます。

セキュリティ確保

保護されたダウンロードのための認証と、エンドツーエンドのセキュリティを実現するHTTPS

対応

最新のコンテンツは、必要に応じてオリジンサーバー、選択したパブリッククラウド、またはAkamai NetStorageから取得されます

レポート

カスタムレポートによる明確で包括的な指標により、使用状況、トラフィック、オリジンオフロード、エラーなどに関するインサイトを取得できます

特長

  • コンテンツを常時配信することで、サービスの予測可能性に合わせてブランドを構築します
  • エッジでのインテリジェントなキャッシュなどの最適化を利用し、ユーザーのダウンロードパフォーマンスを高めます
  • TLS オプション、トークン認証、Enhanced Proxy Detection を使用してコンテンツアクセスを保護します
  • エッジクラウドとパブリッククラウド間のプライベート接続を使用して、コスト効率の高いデータ転送を実現します
  • 開発チームはエッジでサーバーレスコンピューティング機能を活用することができます
  • 傾向やユーザーのエンゲージメントレベルが明らかになり、主要なパフォーマンス指標に関する知見を獲得できます

お客様事例

Roblox

Roblox

Akamai を使用することにより、Roblox 社は世界中の開発者やプレイヤーに安全で一貫した体験を提供することができました。

お客様事例を読む

iQIYI

iQIYI は Akamai を利用して、世界中の視聴者に高品質のストリーミング体験を提供しています。

お客様事例を読む

Sport Network

スポーツメディアおよび広告大手企業である Sport Network は、Akamai のソリューションを活用し、変化の激しい環境でも競争力を維持しています。

お客様事例を読む

Download Delivery のユースケース

インターネット経由で大容量のファイルベースのコンテンツ配信を行うにあたっての Download Delivery の活用例をご確認ください。

ソフトウェアプロバイダーには、デバイスを問わず、あらゆるユーザーに一貫性のある、安全で最適化された体験を提供することが期待されています。ダウンロード体験で予測可能性や信頼性が確保されなければ、ユーザーのエンゲージメントが低下し、最終的には収益にまで影響します。増え続けるオンラインオーディエンスは、要求が厳しく、予測が不可能でもあります。ソフトウェアプロバイダーは、エンドユーザーの期待に応えつつ、需要の急増に対処できなければなりません。エンドユーザーの満足度と関心を維持するうえで、効果的なソフトウェア配信やダウンロードに関する戦略は欠かせません。

Download Delivery は、世界中に分散された Akamai Cloud 上に構築されており、大容量と優れた拡張性、可用性、パフォーマンスを実現するとともに、エンドユーザーに対して予測可能かつ高速なダウンロード体験を提供します。

ソフトウェアの一般的なユーザー事例は次のとおりです。

  • OTA を含むファームウェアアップデート
  • 全社規模のソフトウェアアップデート
  • 新しいソフトウェアのリリースおよび/または購入
     

初日の成功は非常に大きな意味を持ちます。増え続けるオーディエンスは要求が厳しく、予測が不可能です。そのため、ゲームの発表イベント時や、ゲームが予想以上に口コミで拡散したときには、需要の急増が生じることがあります。ゲームパブリッシャーは、プレイヤーの期待に応えつつ、需要の急増に対処できなければなりません。さもないと、否定的なレビューという形で、無数の最悪のプレイヤー体験を突き付けられ、マイナスのブランドイメージを拡散することになります。プレイヤーの獲得と維持、そしてゲームビジネスの収益化には、効果的なコンテンツ配信やダウンロードに関する戦略が欠かせません。


プレイヤーは、シームレスなエクスペリエンスを期待しています。そのためには、高速なゲームダウンロードとほぼ瞬時のアップデートに加え、要求される前にプレイヤーのデバイス上へゲームアセットをインテリジェントに事前配置することが必要です。


Download Delivery は、ゲームやその他のファイルベースのコンテンツ向けに最適な高性能オンライン配信を実現します。Download Delivery は、大容量、優れた拡張性、信頼性、パフォーマンスを提供する、世界中に分散された Akamai Cloud 上に構築されています。そのため、ビジネス目標の達成に取り組むお客様を支援すると同時に、プレイヤーが夢中になる高速かつ安定したダウンロード体験を届けることができるのです。
 

ダウンロードコンテンツは、ソーシャルメディア画像、ダウンロード可能な動画コンテンツ、オーディオライブラリなどの形で、Web 全体に存在します。ユーザーはこうしたコンテンツについて、要求と同時の即時アクセスを期待しています。そして、体験が予測も信頼もできないものであった場合、ブランドやビジネスに影響が及ぶ可能性があります。

世界中どこでもあらゆるタイプのデバイス上でシームレスなユーザー体験を提供しつつ、同時にインターネットの共通課題の克服にも取り組むうえで、複雑さは切っても切り離せないものです。しかし、ユーザーはこのことを理解しておらず、率直に言えば気にかけてもいません。ダウンロードコンテンツを配信する企業は、プレイヤーのエンゲージメント、維持、収益化を念頭に、効果的なコンテンツ配信およびダウンロード戦略を策定する必要があります。

Download Delivery は、パフォーマンスと信頼性に優れた、グローバル規模でのコンテンツ配信機能を備えています。大容量に対応し、拡張性が高く、可用性、パフォーマンスを提供する Akamai Cloud 上に構築されているため、一貫性のある高速ダウンロード環境によって優れたユーザー体験を届けることができます。Download Delivery なら、Akamai のパフォーマンス製品と組み合わせて、エンドツーエンドのダウンロードソリューションを実現できます。
 

 

よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

Download Delivery はあらゆる種類、あらゆるサイズのコンテンツに対応していますが、中でも、プログレッシブダウンロードされた動画や、ソフトウェア、ゲーム、パッチ、ファームウェアなどの 100 MB を超えるファイル向けに最適です。

Download Delivery には Akamai のサービスレベル契約が含まれています。内容はカスタマーポータルのアカウントで確認できます。

Download Delivery には、プロパティマネージャー、証明書プロビジョニング、レポート作成など、さまざまな API が用意されています。

Download Delivery は、Akamai Game Delivery と Akamai Software Delivery に含まれています。前者はプレイヤーの、後者はユーザーの特定のニーズに対応する配信ソリューションセットです。

Akamai NetStorage は拡張性に優れた多機能クラウド・ストレージ・ソリューションであり、地理的に分散したコンテンツの自動レプリケーションによって、回復力、高可用性、パフォーマンスを実現します。

Download Delivery では複数のレポートを作成でき、ニーズに応じてカスタマイズも可能です。具体的には、リアルタイムデータ、トラフィック履歴、パフォーマンス履歴、可用性履歴、URL 要求履歴、ユニーク視聴者、URL データごとの URL レガシーレポート、プロキシ保護などです。また、Akamai では Media Delivery Reports API も提供しています。この API を呼び出すことで、具体的なニーズに合わせてカスタマイズされたレポートを生成できます。

Download Delivery 自体はコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）ではなく、世界中で利用可能な、CDN として機能する世界最大のグローバル分散プラットフォーム、Akamai Cloud を利用しています。この仕組みにより Download Delivery は、わずかな遅延も感じさせることなく、ユーザーの近くにコンテンツを配信することができます。

リソース

Download Delivery の技術資料

Download Delivery の各種機能の詳細をご確認ください。

TechDocsを表示する

ゲームサイトの高速化とセキュリティ確保：リファレンスアーキテクチャ

AkamaiのLinodeベースのクラウドコンピューティングが、Ludum Dareのゲーム開発の高速化と改善にどのように貢献したかをご覧ください

リファレンスアーキテクチャを見る

無料トライアル：Download Delivery

世界最大規模のEdgeプラットフォームはどこが違うのでしょうか？Download Delivery の 30 日間無料トライアルで実際に確認していただけます。

以下の手順で30日間の無料トライアルを設定してください。

  1. フォームを送信する
  2. メールを確認する
  3. ログインして、Download Delivery のインスタンスを設定する

利用規約と制限事項が適用されます。

 