- コンテンツを常時配信することで、サービスの予測可能性に合わせてブランドを構築します
- エッジでのインテリジェントなキャッシュなどの最適化を利用し、ユーザーのダウンロードパフォーマンスを高めます
- TLS オプション、トークン認証、Enhanced Proxy Detection を使用してコンテンツアクセスを保護します
- エッジクラウドとパブリッククラウド間のプライベート接続を使用して、コスト効率の高いデータ転送を実現します
- 開発チームはエッジでサーバーレスコンピューティング機能を活用することができます
- 傾向やユーザーのエンゲージメントレベルが明らかになり、主要なパフォーマンス指標に関する知見を獲得できます
大容量ファイルのダウンロードと配信を高性能で実現
Download Delivery が大容量ファイルの配信を加速します。ゲームアセット、ソフトウェアアップデート、OTA を利用した自動車のアップデート、そしてメディアなどを迅速かつ確実に世界に配信可能にする、拡張もシームレスな高性能のソリューションです。
期待を裏切らない、世界中どこでも配信可能な高速ダウンロード
Download Delivery の仕組み
特長
お客様事例
Download Delivery のユースケース
インターネット経由で大容量のファイルベースのコンテンツ配信を行うにあたっての Download Delivery の活用例をご確認ください。
ソフトウェアプロバイダーには、デバイスを問わず、あらゆるユーザーに一貫性のある、安全で最適化された体験を提供することが期待されています。ダウンロード体験で予測可能性や信頼性が確保されなければ、ユーザーのエンゲージメントが低下し、最終的には収益にまで影響します。増え続けるオンラインオーディエンスは、要求が厳しく、予測が不可能でもあります。ソフトウェアプロバイダーは、エンドユーザーの期待に応えつつ、需要の急増に対処できなければなりません。エンドユーザーの満足度と関心を維持するうえで、効果的なソフトウェア配信やダウンロードに関する戦略は欠かせません。
Download Delivery は、世界中に分散された Akamai Cloud 上に構築されており、大容量と優れた拡張性、可用性、パフォーマンスを実現するとともに、エンドユーザーに対して予測可能かつ高速なダウンロード体験を提供します。
ソフトウェアの一般的なユーザー事例は次のとおりです。
- OTA を含むファームウェアアップデート
- 全社規模のソフトウェアアップデート
- 新しいソフトウェアのリリースおよび/または購入
初日の成功は非常に大きな意味を持ちます。増え続けるオーディエンスは要求が厳しく、予測が不可能です。そのため、ゲームの発表イベント時や、ゲームが予想以上に口コミで拡散したときには、需要の急増が生じることがあります。ゲームパブリッシャーは、プレイヤーの期待に応えつつ、需要の急増に対処できなければなりません。さもないと、否定的なレビューという形で、無数の最悪のプレイヤー体験を突き付けられ、マイナスのブランドイメージを拡散することになります。プレイヤーの獲得と維持、そしてゲームビジネスの収益化には、効果的なコンテンツ配信やダウンロードに関する戦略が欠かせません。
プレイヤーは、シームレスなエクスペリエンスを期待しています。そのためには、高速なゲームダウンロードとほぼ瞬時のアップデートに加え、要求される前にプレイヤーのデバイス上へゲームアセットをインテリジェントに事前配置することが必要です。
Download Delivery は、ゲームやその他のファイルベースのコンテンツ向けに最適な高性能オンライン配信を実現します。Download Delivery は、大容量、優れた拡張性、信頼性、パフォーマンスを提供する、世界中に分散された Akamai Cloud 上に構築されています。そのため、ビジネス目標の達成に取り組むお客様を支援すると同時に、プレイヤーが夢中になる高速かつ安定したダウンロード体験を届けることができるのです。
ダウンロードコンテンツは、ソーシャルメディア画像、ダウンロード可能な動画コンテンツ、オーディオライブラリなどの形で、Web 全体に存在します。ユーザーはこうしたコンテンツについて、要求と同時の即時アクセスを期待しています。そして、体験が予測も信頼もできないものであった場合、ブランドやビジネスに影響が及ぶ可能性があります。
世界中どこでもあらゆるタイプのデバイス上でシームレスなユーザー体験を提供しつつ、同時にインターネットの共通課題の克服にも取り組むうえで、複雑さは切っても切り離せないものです。しかし、ユーザーはこのことを理解しておらず、率直に言えば気にかけてもいません。ダウンロードコンテンツを配信する企業は、プレイヤーのエンゲージメント、維持、収益化を念頭に、効果的なコンテンツ配信およびダウンロード戦略を策定する必要があります。
Download Delivery は、パフォーマンスと信頼性に優れた、グローバル規模でのコンテンツ配信機能を備えています。大容量に対応し、拡張性が高く、可用性、パフォーマンスを提供する Akamai Cloud 上に構築されているため、一貫性のある高速ダウンロード環境によって優れたユーザー体験を届けることができます。Download Delivery なら、Akamai のパフォーマンス製品と組み合わせて、エンドツーエンドのダウンロードソリューションを実現できます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Download Delivery はあらゆる種類、あらゆるサイズのコンテンツに対応していますが、中でも、プログレッシブダウンロードされた動画や、ソフトウェア、ゲーム、パッチ、ファームウェアなどの 100 MB を超えるファイル向けに最適です。
Download Delivery には Akamai のサービスレベル契約が含まれています。内容はカスタマーポータルのアカウントで確認できます。
Download Delivery には、プロパティマネージャー、証明書プロビジョニング、レポート作成など、さまざまな API が用意されています。
Download Delivery は、Akamai Game Delivery と Akamai Software Delivery に含まれています。前者はプレイヤーの、後者はユーザーの特定のニーズに対応する配信ソリューションセットです。
Akamai NetStorage は拡張性に優れた多機能クラウド・ストレージ・ソリューションであり、地理的に分散したコンテンツの自動レプリケーションによって、回復力、高可用性、パフォーマンスを実現します。
Download Delivery では複数のレポートを作成でき、ニーズに応じてカスタマイズも可能です。具体的には、リアルタイムデータ、トラフィック履歴、パフォーマンス履歴、可用性履歴、URL 要求履歴、ユニーク視聴者、URL データごとの URL レガシーレポート、プロキシ保護などです。また、Akamai では Media Delivery Reports API も提供しています。この API を呼び出すことで、具体的なニーズに合わせてカスタマイズされたレポートを生成できます。
Download Delivery 自体はコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）ではなく、世界中で利用可能な、CDN として機能する世界最大のグローバル分散プラットフォーム、Akamai Cloud を利用しています。この仕組みにより Download Delivery は、わずかな遅延も感じさせることなく、ユーザーの近くにコンテンツを配信することができます。
リソース
無料トライアル：Download Delivery
世界最大規模のEdgeプラットフォームはどこが違うのでしょうか？Download Delivery の 30 日間無料トライアルで実際に確認していただけます。
以下の手順で30日間の無料トライアルを設定してください。
- フォームを送信する
- メールを確認する
- ログインして、Download Delivery のインスタンスを設定する
利用規約と制限事項が適用されます。