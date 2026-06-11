CloudTest On-Demandは、Akamaiによって管理され、大規模な本番環境テストに関する豊富な経験を持つAkamaiのワールドクラスのパフォーマンスエンジニアによってサポートされているSoftware as a Service（SaaS）の負荷テストソリューションです。このサービスにより、時間とリソース（ソフトウェア、機器、人、専門知識）が限られている組織が、グローバルな負荷テストとパフォーマンステストを実行できます。また、弊社の負荷テストの専門家がユーザージャーニーとテストシナリオの範囲に関するガイダンスを提供し、共同テストセッションを実施し、包括的なレポートを提供します。

CloudTestは、すべてのデバイスとブラウザーのテスト、世界中での現実的なトラフィック分散、リアルタイムのインメモリー分析の実行など、クラウドから現実的なテストを実行できる、ライセンス供与されるツールです。コーディングを必要とせずに、迅速にテストを作成できます。



