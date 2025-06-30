X
Image & Video Manager

ビジュアルメディアをデバイスに合わせて自動的に最適化し、すべてのユーザーに、より魅力的に提供

無料トライアル

画像や動画のための優れたユーザー体験を提供

Image & Video Manager は、ビジュアルメディアを最適化し、バイト数の削減とデバイスの互換性を確保しながら、ネットワークを認識した決定を行い、リアルタイムの最適な品質で配信します。この開発者に寄り添うソリューションは、コードの変更やドメイン設定の調整を必要とせずに既存のワークフローにシームレスに統合し、インフラ全体の互換性を維持しながらパフォーマンスを容易に向上させます。

画像と動画をリアルタイムで最適化

ページの軽量化と高速化を実現

画質を劣化させることなく、画像、動画、アニメーション GIF のデータ容量を削減します。

ロード時間の短縮と応答性の向上

画像と動画を自動的に拡張できるので、レスポンシブでアダプティブな Web デザインが実現します。

アセット管理を合理化し、市場投入までの時間を短縮

複数の画像や動画のバージョンを保存・管理する際の手間を軽減します。

Image & Video Manager の仕組み

効率化

コードやドメインの変更を必要とせず、あらゆるワークフローにシームレスに適合するプラグアンドプレイソリューション

カスタマイズ

強力なクエリー言語を使用して、プリセットや手動による最適化を完全に制御可能

最適化

カスタマイズされた画像および動画アセットを自動的に生成して配信し、データ使用量を削減し、高品質を実現

シンプル化

応答性の高い Web デザインを容易にし、優れたコスト効率と効率性を実現

特長

  • 形式と圧縮レベルを最適化することで、最高の品質とパフォーマンスで画像や動画を配信
  • 画質を目立って落とすことなく、画像や動画のバイトサイズを縮小
  • レスポンシブデザインに適したメディアを使用し、すべてのチャネルとデバイスでブラウジングが可能
  • トリミング、回転、サイズ変更、色調整、ウォーターマークを適用することで、画像を簡単に変更
  • メディアを自動的に最適化することで、簡単にビューアーを実装してカスタマイズ
  • クエリー文字列パラメーターを活用して、変換を即座に連鎖させることが可能

お客様事例

Frank And Oak

Frank And Oak

衣料品メーカー兼小売企業の Frank and Oak が Akamai の Image & Video Manager を使用してどのように画像最適化プロセスと配信を自動化したのかをご確認ください。

ubisoft logo

Ubisoft

Ubisoft が Akamai Download Delivery を活用してゲームのダウンロードを高速化し、世界中のプレイヤーに総合的な高品質のゲーム体験を提供している理由をご確認ください。

Wagner eCommerce Group

Wagner eCommerce Group によるユーザーのセキュリティとパフォーマンスの最適化の取り組みに、Akamai が信頼できるアドバイザーとしてどのように貢献したかをご確認ください。

よくあるご質問（FAQ）

Image & Video Manager では、次の形式がサポートされています。

  • 画像：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF、WebP、および AVIF
  • 動画： 
    • コンテナ = MP4、MOV、WebM
    • 動画コーデック = H.264、H.265、VP8、VP9
    • 音声コーデック = AAC、MP3、Opus、Vorbis

Image & Video Manager は、さまざまなサイズの動画を作成するとき、アスペクト比が変わらないよう、動画をそれぞれのサイズ内に「収める」だけです。Image & Video Manager は、動画の表示領域で満たされていない部分ができ、動画の横側に黒い帯が表示されないようにします。

Image & Video Manager は、画像に応じてネットワーク認識を可視化するだけでなく、リアルタイム、オフライン、処理不可能のそれぞれのケースに応じて、画像や動画に関する知見を提供します。

Image Manager API は、定義されたポリシーに基づいて変換された画像をアーカイブ、管理、配信するエンドツーエンドのソリューションを提供します。

Image & Video Manager は現在、次に示すように、30 種類以上の変換を提供しています。追加、アスペクトコピー、背景色、ぼかし、合成（ウォーターマーク）、コントラスト、トリミング、クロマキー、顔トリミング、画像主要部の切り抜き、画面全体に表示、グープ、グレースケール、色相／彩度／明度、色相／彩度／値、IMQuery、最大色数、ミラー、単色の色相、不透明度、関心領域に基づくトリミング、相対的なトリミング、色の除去、サイズ変更、回転、スケーリング、ずらし、トリミング、アンシャープマスク。

Image and Video Manager デモ

Media Viewer

Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.

Mouse over the image to zoom

Tap over image to zoom

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.
Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

ORIGINAL SIZE IMAGE
395.7 KB

OPTIMIZED SIZE IMAGE
196 KB

BYTES SAVED
199.7 KB

PERCENTAGE REDUCTION
50 %

Improvement, Visualized

Original Image 395.7 KB VIEW

Optimized Image 196 KB VIEW

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.
139.6 KB 2048w x 1210h view original

Load Dynamically Generated Image

Background Color

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

White
From 1 to 2048
From 1 to 1210
x=1 to 2048, y=1 to 1210
Submit
From 1 to 542
Submit
Top Left

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

The Image & Video Manager product detects faces for dynamic image cropping.

Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop

Click on an image to test the facial cropping feature

Demonstrating dynamic image cropping via facial feature detection.
Family cycling on a path.

リソース

開発者向けの Image & Video Manager

開発者が魅力的な Web 体験を提供するために役立つ 5 つの機能をご紹介します。

黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

無料トライアル：Image & Video Manager

競争力強化の戦略を始めませんか？

世界最大規模の Edge プラットフォームはどこが違うのでしょうか？Image & Video Manager の 60 日間の無料トライアルで実際にご確認ください。

すでに Akamai のコンテンツ配信を利用されていて、Control Center にアクセスできるお客様は、Akamai Marketplace から今すぐトライアルを開始いただけます。

利用規約と制限事項が適用されます。

