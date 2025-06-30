Image & Video Manager は、画像に応じてネットワーク認識を可視化するだけでなく、リアルタイム、オフライン、処理不可能のそれぞれのケースに応じて、画像や動画に関する知見を提供します。
画像や動画のための優れたユーザー体験を提供
Image & Video Manager は、ビジュアルメディアを最適化し、バイト数の削減とデバイスの互換性を確保しながら、ネットワークを認識した決定を行い、リアルタイムの最適な品質で配信します。この開発者に寄り添うソリューションは、コードの変更やドメイン設定の調整を必要とせずに既存のワークフローにシームレスに統合し、インフラ全体の互換性を維持しながらパフォーマンスを容易に向上させます。
画像と動画をリアルタイムで最適化
Image & Video Manager の仕組み
特長
- 形式と圧縮レベルを最適化することで、最高の品質とパフォーマンスで画像や動画を配信
- 画質を目立って落とすことなく、画像や動画のバイトサイズを縮小
- レスポンシブデザインに適したメディアを使用し、すべてのチャネルとデバイスでブラウジングが可能
- トリミング、回転、サイズ変更、色調整、ウォーターマークを適用することで、画像を簡単に変更
- メディアを自動的に最適化することで、簡単にビューアーを実装してカスタマイズ
- クエリー文字列パラメーターを活用して、変換を即座に連鎖させることが可能
お客様事例
よくあるご質問（FAQ）
Image & Video Manager では、次の形式がサポートされています。
- 画像：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF、WebP、および AVIF
- 動画：
- コンテナ = MP4、MOV、WebM
- 動画コーデック = H.264、H.265、VP8、VP9
- 音声コーデック = AAC、MP3、Opus、Vorbis
Image & Video Manager は、さまざまなサイズの動画を作成するとき、アスペクト比が変わらないよう、動画をそれぞれのサイズ内に「収める」だけです。Image & Video Manager は、動画の表示領域で満たされていない部分ができ、動画の横側に黒い帯が表示されないようにします。
Image Manager API は、定義されたポリシーに基づいて変換された画像をアーカイブ、管理、配信するエンドツーエンドのソリューションを提供します。
Image & Video Manager は現在、次に示すように、30 種類以上の変換を提供しています。追加、アスペクトコピー、背景色、ぼかし、合成（ウォーターマーク）、コントラスト、トリミング、クロマキー、顔トリミング、画像主要部の切り抜き、画面全体に表示、グープ、グレースケール、色相／彩度／明度、色相／彩度／値、IMQuery、最大色数、ミラー、単色の色相、不透明度、関心領域に基づくトリミング、相対的なトリミング、色の除去、サイズ変更、回転、スケーリング、ずらし、トリミング、アンシャープマスク。
Image and Video Manager デモ
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Mouse over the image to zoom
Tap over image to zoom
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Original Image
Load Dynamically Generated Image
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
リソース
無料トライアル：Image & Video Manager
競争力強化の戦略を始めませんか？
世界最大規模の Edge プラットフォームはどこが違うのでしょうか？Image & Video Manager の 60 日間の無料トライアルで実際にご確認ください。
すでに Akamai のコンテンツ配信を利用されていて、Control Center にアクセスできるお客様は、Akamai Marketplace から今すぐトライアルを開始いただけます。
利用規約と制限事項が適用されます。
お申込みいただきありがとうございます。
追って弊社担当者よりご連絡いたします。