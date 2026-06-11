制御の強化とコストの削減

Akamai が提供している多くの Cloudlet を利用して、Akamai ソリューションを使用するサイト／アプリケーションをより詳細に制御することができます。App Load Balancer を使用することで、高レベルの可用性を実現し、クラウドインフラと物理インフラを効率的にスケーリングしながら、ルーティングルールをカスタマイズし、Web アプリケーショントラフィックのセッションのふるまいを制御できます。Request Control を使用すると、オリジンから条件なしトラフィックをオフロードし、サイトがエッジで応答するリクエストを制御することで、条件付きのビジターアクセスを提供できます。また、Phased Release は、高速ロールバック機能によって本番環境へのコード変更のロールアウトを容易にするように設計されています。