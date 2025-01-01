金融サービス機関の利点
{industry}業界全体を保護
アプリケーションのセキュリティを確保
API の使用の増加に伴ってアタックサーフェスが拡大しても、アプリと API を保護します。
インフラを保護
オンプレミス、クラウド、ハイブリッドのいずれであっても、ゼロトラストでシステムのセキュリティを確保しながら、コンプライアンスとリスク管理を簡易化します。
顧客を保護
疑わしいアクティビティにフラグを立て、顧客からの信頼を高め、大切な関係を保護します。
評判を維持
偽の Web サイト、サイバー攻撃、データ漏えい、ランサムウェア、フィッシング、マルウェア、スプーフィング、商標権侵害の試みを検知して阻止します。
質問はございますか？
お客様の課題に応じたソリューションを提供いたします。個別のケースに応じたアーキテクチャのレビューを実施しております。Akamai エキスパートまで今すぐお問い合わせください。
