X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

金融サービスソリューション

脅威の進化に応じて、データ、顧客、リソースを保護します。

エキスパートに相談する

グローバルな金融サービス機関が信頼しているプラットフォームを活用

金融サービス業界では、サイバー攻撃によって他のすべての業界の合計より平均 50% も多くのコストが発生しています。グローバルな脅威に対する Akamai のリアルタイムの可視性は、デバイス、ネットワーク、場所に関係なく、インフラ、データ、アプリケーションのセキュリティを確保するのに役立ちます。

金融サービス機関の利点

急速な変化に対応

新しい業界のトレンドに適応し、安全で信頼性の高いサービスを提供できるプラットフォームを活用。

可視化

インフラ、アプリケーション、およびユーザー全体の状況認識と可視性により、複雑さを解消します。

お客様により良いサービスを提供

現代のお客様が期待する体験を提供しながら、不正行為や新たなサイバー脅威に対抗するための可視性を確保。

金融サービスの規制コンプライアンス

コンプライアンスが容易に

PCI DSSDORA、および SWIFT や ISO 20022 などの規格へのコンプライアンスを、より少ないリソースで容易に維持できます。

e ブックを読む

{industry}業界全体を保護

すべてのお客様事例を見る

★ ★ ★ ★ ★

「Akamai Guardicore は、展開が容易で、安全性の高い監視ツールです」

- 銀行、Security Manager1

ピアレビューを読む
注目のソリューション

アプリケーションのセキュリティを確保

API の使用の増加に伴ってアタックサーフェスが拡大しても、アプリと API を保護します。

製品

API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

製品の詳細を見る

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

製品の詳細を見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

製品の詳細を見る

Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

製品の詳細を見る

Client-Side Protection & Compliance

PCI コンプライアンスを支援し、Web サイトを JavaScript 攻撃から保護。

製品の詳細を見る

インフラを保護

オンプレミス、クラウド、ハイブリッドのいずれであっても、ゼロトラストでシステムのセキュリティを確保しながら、コンプライアンスとリスク管理を簡易化します。

製品

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

製品の詳細を見る

Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

製品の詳細を見る

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

製品の詳細を見る

Akamai Hunt

マネージド型の脅威ハンティングサービスを活用して、最高レベルの検知回避機能を持つセキュリティリスクを見つけて修正します。

製品の詳細を見る

Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。

製品の詳細を見る

顧客を保護

疑わしいアクティビティにフラグを立て、顧客からの信頼を高め、大切な関係を保護します。

製品

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

詳しく見る

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

製品の詳細を見る

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

製品の詳細を見る

評判を維持

偽の Web サイト、サイバー攻撃、データ漏えい、ランサムウェア、フィッシング、マルウェア、スプーフィング、商標権侵害の試みを検知して阻止します。

製品

Prolexic

分散型サービス妨害攻撃（DDoS）からインフラを防御します。

製品の詳細を見る

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

製品の詳細を見る
黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

質問はございますか？

お客様の課題に応じたソリューションを提供いたします。個別のケースに応じたアーキテクチャのレビューを実施しております。Akamai エキスパートまで今すぐお問い合わせください。

お申込みいただきありがとうございます。

追って弊社担当者よりご連絡いたします。

1GARTNER® は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、また PEER INSIGHTS™ は Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.Gartner Peer Insights の内容は、個々のエンドユーザーの主観的意見を集めたものであり、事実を表現したものでも、ガートナーおよびその関連会社の見解を表すものでもありません。ガートナーは、本コンテンツに掲載された特定のベンダーまたは製品、サービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、本コンテンツの正確性または完全性について一切の保証を行うものではありません。