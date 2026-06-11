多くの組織の DNS インフラは不十分であり、グローバルな事業展開をわずか 2、3 台の DNS サーバーで支えている状況がよく見受けられます。その結果、DNS のパフォーマンスが大きく低下し、企業の DNS 展開および Web インフラ全体の拡張性が損なわれ、データセンターの障害や DNS ベースの分散型サービス妨害（DDoS）攻撃に対してますます脆弱になります。Edge DNS は Akamai の広範なエッジネットワーク上に構築されており、攻撃を受けた場合でも、すべてのお客様のピークトラフィックを処理できるようにオーバースケールされています。