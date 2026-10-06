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Public Sector Solutions

公共部門向けソリューション

ミッションのセキュリティを確保し、アセットをモダナイズし、ユーザー体験を最適化。

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行政機関のオンラインサービスの力となり、守る

公共部門のオンライン上の活動は、国の安全保障であっても、データベースのセキュリティ保護であっても、すべて非常に重要です。Akamaiは、文民部門の連邦政府機関、国防・諜報機関、州政府、地方自治体、教育機関のニーズに対応する、実績のあるソリューションを提供しています。また、公共部門のエキスパートによるバックアップや年中無休のサポートも提供しています。

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公共部門における成果を最適化する堅牢なソリューション

コアからエッジに至る運用環境を保護

業務で使用するオンライン上のすべての環境で、職員を保護し、データのセキュリティを確保し、攻撃を阻止します。

アクセスとコンプライアンスの管理を最適化

ユーザーには必要なときに必要な場所へのアクセス権のみを付与し、整合性の維持と規制要件への準拠を可能にします。

アプリケーションをユーザーに近づける

Akamaiの広範に分散したクラウドおよびエッジネットワークにより、アプリケーションがエンドユーザーの近くに配置されるため、ユーザー体験が向上します。

文民部門の連邦政府機関

組織のモダナイズとデジタル化により、データとアプリケーションのセキュリティを確保しながら、ユーザー体験を向上させることができます。

お客様事例

米国連邦政府機関

Akamaiがどのようにこの機関のクラウド移行を支援し、アクセス可能な状態を保ちながらデータと調査のセキュリティを確保したのかをご説明します。

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データシート

脅威が高まる環境で連邦ネットワークのセキュリティを確保

ゼロトラスト・アーキテクチャが攻撃者からの保護とコンプライアンスの維持にどのように役立つのかをご説明します。

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ウェビナー

連邦政府機関のオンラインの力となり、守る

ランサムウェアなどの脅威からデータを保護しつつ、テレワークの職員をサポートし、市民のニーズを満たす方法をご説明します。

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国防総省

ミッションクリティカルな機能が必要な場所で確実に利用できるようにします。Akamaiのグローバルプラットフォームは、利用者の近くに機能を配置すると同時にサイバー脅威から保護します。また、Akamaiのエキスパートが、重要なアセットのモダナイズと強化も支援します。

国防・諜報機関向けのAkamaiソリューションの詳細をご覧ください
お客様事例

SAP National Security Services

SAP NS2が、Akamaiと提携して、どのようにクラウド内のリソースを統合し、セキュリティとアクセス性の両方を確保したのかをご確認ください。

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動画

DoD Cloud Exchange：ゼロトラスト・アーキテクチャに向けた道筋

FedRAMPの詳細と、適切なクラウド・セキュリティ・アーキテクチャの構築は目標ではなくプロセスである理由をご説明します。

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ソリューション概要

AkamaiエンタープライズおよびタクティカルICAMサービス

フィッシング耐性のある認証、FIDO2、フェデレーションID、およびレガシーTOTPサポートにより、BYODやGFE端末に対してSSOとMFAを実現する方法をご紹介します。

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州政府、地方自治体、教育機関

個々の組織や管轄区域が対象とする人数に関係なく、アプリケーションやデータはアクセス可能で利用可能、かつセキュリティが確保され、迅速に応答する必要があります。Akamaiのクラウドベースのソリューションは、サービスを市民に近づけ、攻撃者から遠ざけます。また、状況に応じてスケーリングできるため、瞬時に急増するニーズにも、時間を掛けて増加するニーズにも対応できます。

お客様事例

ロサンゼルス市

ファイアウォールは1つ、部門数は40超、トラフィックは1,000%増加 —Akamaiがロサンゼルス市の大規模なセキュリティ導入をどのように支援したのかをご説明します。

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リサーチレポート

2026年のAPIセキュリティの影響に関する調査

AIの加速によって世界中の組織がAPI攻撃のより高いリスクにさらされる中、APIセキュリティインシデントは過去4年間で最高水準に急増し、一方で可視性は大幅に低下しました。

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ミッション概要

ランサムウェア攻撃の増加

ランサムウェア攻撃は増加し続ける脅威です。そのリスクを軽減するための戦略をAkamaiと政府機関の専門家がご紹介します。

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お客様事例

お客様事例

Gemological Institute of America

Gemological Institute of Americaは、Akamaiのソリューションを活用することで、豊富なリソースをグローバルな市場で自信を持って共有しています。

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お客様事例

国防総省

ペンタゴンが、Akamaiのバグ・バウンティ・プログラムを活用し、脆弱性テストの一環として複数のWebサイトのセキュリティ対策を評価しました。

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DOTComm
お客様事例

Douglas Omaha Technology Commission

Douglas Omaha Technology Commission（DOTComm）はAkamai Web Application Protectorを活用してフォールス・ポジティブ（誤検知）を排除し、SSL証明書の管理に費やす膨大な時間を削減しています。

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注目のソリューション 

組織の重要なアセットの防御と保護

Akamaiのソリューションは、公共のデータとアプリケーションを近くに配置し、サイバー脅威を遠ざけます。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを最小限に抑え、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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Edge DNS

Akamai DNS は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド DNS を保護しながら、高い可用性とパフォーマンスを確保します。

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Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

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組織の環境のモダナイズとセグメント化

アクセス性と可用性を向上させるクラウドベースのソリューションにより、効率がアップします。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを最小限に抑え、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

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Akamai MFA

FIDO2に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

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ミッションクリティカルな機能の有効化と保護

コアとエッジの両方のアセットをどこで使用されても保護します。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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GovShield PDNS

迅速かつ使いやすく、保護力のある、キャリアグレードのドメイン・ネーム・システムは、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、DNS データ窃盗などの標的型攻撃を事前に識別し、ブロックして緩和するのに役立ちます。

Akamai のマイクロセグメンテーションおよびコンプライアンスソリューションの詳細

ユーザー体験の保護とパーソナライズ

超分散型のクラウドおよびエッジプラットフォームで、アプリケーションを構築、展開、セキュリティ保護します。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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EdgeWorkers

エッジで JavaScript 関数を実行して、サイトのパフォーマンスを最適化し、Web 体験をカスタマイズします。

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EdgeKV

データ駆動型の EdgeWorkers アプリケーションをサポートする分散型キー・バリュー・ストア。

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Akamai Cloud

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベース、コンテナ管理のクラウドサービスです。

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ゼロトラスト・アーキテクチャの最新化と構築

Akamaiのソリューションは、公共のデータとアプリケーションを近くに配置し、サイバー脅威を遠ざけます。

ソリューション概要を読む

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

製品の詳細を見る

Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。

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Enterprise Application Access

ネットワークレベルのアクセスを最小限に抑え、アイデンティティとコンテキストに基づいてきめ細かいアプリケーションアクセスを提供。

製品の詳細を見る

Akamai MFA

FIDO2に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。

製品の詳細を見る

その他のリソース

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Zero Trust: Not As Scary As It Sounds
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公共部門は、オンラインやクラウドで多くの課題に直面しています。こうした課題への対処をサポートするのがAkamaiです。特定のソリューションの導入準備ができている場合でも、疑問点がある場合でも、Akamaiまでお気軽にお問い合わせください。

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