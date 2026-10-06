個々の組織や管轄区域が対象とする人数に関係なく、アプリケーションやデータはアクセス可能で利用可能、かつセキュリティが確保され、迅速に応答する必要があります。Akamaiのクラウドベースのソリューションは、サービスを市民に近づけ、攻撃者から遠ざけます。また、状況に応じてスケーリングできるため、瞬時に急増するニーズにも、時間を掛けて増加するニーズにも対応できます。