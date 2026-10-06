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公共部門は、オンラインやクラウドで多くの課題に直面しています。こうした課題への対処をサポートするのがAkamaiです。特定のソリューションの導入準備ができている場合でも、疑問点がある場合でも、Akamaiまでお気軽にお問い合わせください。
ミッションのセキュリティを確保し、アセットをモダナイズし、ユーザー体験を最適化。
公共部門のオンライン上の活動は、国の安全保障であっても、データベースのセキュリティ保護であっても、すべて非常に重要です。Akamaiは、文民部門の連邦政府機関、国防・諜報機関、州政府、地方自治体、教育機関のニーズに対応する、実績のあるソリューションを提供しています。また、公共部門のエキスパートによるバックアップや年中無休のサポートも提供しています。
組織のモダナイズとデジタル化により、データとアプリケーションのセキュリティを確保しながら、ユーザー体験を向上させることができます。
ミッションクリティカルな機能が必要な場所で確実に利用できるようにします。Akamaiのグローバルプラットフォームは、利用者の近くに機能を配置すると同時にサイバー脅威から保護します。また、Akamaiのエキスパートが、重要なアセットのモダナイズと強化も支援します。
個々の組織や管轄区域が対象とする人数に関係なく、アプリケーションやデータはアクセス可能で利用可能、かつセキュリティが確保され、迅速に応答する必要があります。Akamaiのクラウドベースのソリューションは、サービスを市民に近づけ、攻撃者から遠ざけます。また、状況に応じてスケーリングできるため、瞬時に急増するニーズにも、時間を掛けて増加するニーズにも対応できます。
公共部門は、オンラインやクラウドで多くの課題に直面しています。こうした課題への対処をサポートするのがAkamaiです。特定のソリューションの導入準備ができている場合でも、疑問点がある場合でも、Akamaiまでお気軽にお問い合わせください。