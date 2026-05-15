DDoS を超えてセキュリティを拡張

Prolexic Network Cloud Firewall は、DDoS 対策のみならず、ネットワークセキュリティの拡張も支援します。クラウドファイアウォールをネットワークのエッジに配置することで、悪性のトラフィックがネットワークに到達する前であっても、他のすべての専用ファイアウォールを保護します。地理的および IP ベースの制限に基づいて独自のアクセス制御リスト（ACL）とルールを定義および管理することも、プロアクティブな防御ポスチャを得るために Prolexic に ACL を提案させることもできます。これは、ゼロデイ脆弱性が発見された場合に特に役立ちます。また、ネットワーク資産を保護するために、迅速かつ一元的な管理を容易に行うことができます。

さらに、ネットワーク・クラウド・ファイアウォールは、API を介して他のセキュリティシステムと統合できます。これにより、ルールがネットワークをどのように保護しているかをより明確に把握し、特定のニーズに応じてデジタルインフラ資産を保護する柔軟性を向上させ、人的ミスを減らすことでコンプライアンスを強化できます。