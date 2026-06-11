API Acceleration

APIアクセラレーションとは、APIとWeb APIの速度、信頼性、可用性を高めるプロセスのことです。APIはさまざまなアプリケーションで使用されるため、応答処理にレイテンシーが生じると、重大な遅延やパフォーマンス問題につながり、結果的にユーザー体験の質が低下する可能性があります。APIアクセラレーションの戦略やテクノロジーは、パフォーマンスと可用性を強化し、オンラインユーザー体験の速度と品質を高めることを目的として設計されています。