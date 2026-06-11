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API Acceleration

比類のないユーザー体験を提供しながら、APIのパフォーマンスと可用性を最適化

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APIを制御する

ルート最適化、応答キャッシング、スケーラブルな認証により、一貫性のあるセキュアなAPI体験を提供します。API Accelerationは、ピークイベント時のパフォーマンスを強化し、オリジンの負荷を軽減し、100%アップタイムのSLAでクラウドインフラの予測可能なコストを維持します。サーバーレス機能とIPベースのアクセス制御により、開発を合理化し、オリジンインフラを保護します。

製品概要を読む

APIのパフォーマンスを大規模に向上

APIパフォーマンスをエッジで強化

インテリジェントなルーティングと高速のAPI応答により、信頼性の高いデジタル体験を提供できます。

需要の変化に対応し、迅速な拡張を実現

エッジで自在にキャパシティを変更できるので、エンドポイントのスケーリングも簡単です。

APIセキュリティの強化とアクセス管理を提供

APIエンドポイントをしっかり防御。認証をオリジンからエッジに移行できます。

API Accelerationの仕組み

オフロード

API Accelerationは、オリジンインフラからエッジへ、リクエストをオフロードします。

配信

応答や動的コンテンツをキャッシュし、近くのエッジサーバーまたは最適な経路を通じてユーザーにルーティングします。

セキュリティ確保

スケーラブルなオリジン保護と単一のオンボーディングワークフローによってAPIのセキュリティを確保します。

保護

障害発生時には、API Accelerationが別のオリジンに切り替えることで、可用性を確保します。

特長

  • オリジンインフラからAPIリクエストをオフロードし、分散とルーティングによってレスポンスを加速

  • レスポンスを暗号化し、認証をオリジンインフラから分離することで、APIのセキュリティを確保

  • RESTおよびGraphQLのインテリジェントなキャッシュロジックにより、インフラのコストをコントロール

  • 認証やAPIオーケストレーションなどのサーバーレス機能を開発チームに提供

  • 100%可用性のSLA：最大規模のトラフィック急増時にも、最大限のAPI可用性を維持

  • 主要なAPIパフォーマンス指標、ディメンション、トレンドに関するリアルタイムの知見を提供

よくある質問（FAQ）

APIアクセラレーションとは、APIとWeb APIの速度、信頼性、可用性を高めるプロセスのことです。APIはさまざまなアプリケーションで使用されるため、応答処理にレイテンシーが生じると、重大な遅延やパフォーマンス問題につながり、結果的にユーザー体験の質が低下する可能性があります。APIアクセラレーションの戦略やテクノロジーは、パフォーマンスと可用性を強化し、オンラインユーザー体験の速度と品質を高めることを目的として設計されています。

API Accelerationは、XML、JSON、その他の小規模なトランザクションタイプおよびプログラムタイプのトラフィックで効果的に機能します。

API Accelerationは、API機能の改善に役立つ多様な手段を開発者に提供します。

  • オンデマンドでスケーリング：エッジのキャパシティを自在に変更できるので、ピークに合わせてエンドポイントを簡単に拡張できます
  • 高い信頼性：エッジで専用ハードウェアを使用することで、高CPUトラフィックのAPIレスポンスエラーを削減します
  • APIレスポンスのキャッシング：RESTおよびGraphQL API用の高度なキャッシュロジックを使用してオリジンをオフロードできます
  • 認証：JWT検証を使用してエッジでリクエストを承認します
  • CI／CD統合：Akamai CLIに加え、APIを使用するあらゆる既存のDevOpsワークフローにAkamaiの開発をシームレスに統合できます
  • サーバーレスコンピューティング：あらかじめ設定されたオープンなコンピューテーションをエッジで直接実行することで、すばやい配信が可能となります
  • 初期段階のテスト：テストを初期段階にシフトすることで開発者は早期にコードを検証できます
  • パージとメタデータアクティベーションの高速化：コンテンツと設定をすばやく変更できます

API Accelerationは次のようなアプリケーションに最適です。

  • パブリックAPIなど、ユーザーが高度に分散している
  • 動的でキャッシュできないコンテンツへのリクエストが大量に発生する
  • エグレス（出方向の通信）よりもイングレス（入方向の通信）が多くなりがちなテレメトリやビーコンなどの非対称トラフィックフロー
  • チャット、ゲーム、ソーシャルメディアなど、アプリとオリジン間の双方向通信
  • 需要元にトラフィックが集中しているB2Bデータフィード（場合によってはサーバー間）
  • ゲートドロップイベント、ベッティングアプリケーション、オンラインオークションなど、リクエストの急増を招くフラッシュクラウド

リソース

HarperとAkamai Cloudを展開

HarperDBとAkamai Cloudを併用することで、APIパフォーマンスを高速化し、比類なきユーザー体験を提供できます。

ブログを読む

効果的なスケーリングでAPIのピーク需要に対応

APIパフォーマンスの負荷テストを活用してピーク需要に備える方法をご紹介します。

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最新のAPIアーキテクチャ：リファレンスアーキテクチャ

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黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

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