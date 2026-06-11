API Acceleration

API Accelerationは、API機能の改善に役立つ多様な手段を開発者に提供します。
- オンデマンドでスケーリング：エッジのキャパシティを自在に変更できるので、ピークに合わせてエンドポイントを簡単に拡張できます
- 高い信頼性：エッジで専用ハードウェアを使用することで、高CPUトラフィックのAPIレスポンスエラーを削減します
- APIレスポンスのキャッシング：RESTおよびGraphQL API用の高度なキャッシュロジックを使用してオリジンをオフロードできます
- 認証：JWT検証を使用してエッジでリクエストを承認します
- CI／CD統合：Akamai CLIに加え、APIを使用するあらゆる既存のDevOpsワークフローにAkamaiの開発をシームレスに統合できます
- サーバーレスコンピューティング：あらかじめ設定されたオープンなコンピューテーションをエッジで直接実行することで、すばやい配信が可能となります
- 初期段階のテスト：テストを初期段階にシフトすることで開発者は早期にコードを検証できます
- パージとメタデータアクティベーションの高速化：コンテンツと設定をすばやく変更できます