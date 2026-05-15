Content Protector のスクレイピング防御機能は、執拗なスクレイパーとそれによるビジネスへの悪影響を緩和するために役立ちます。
スクレイパーによるコンテンツの窃取とコンバージョン率の低下を防ぐ
執拗なスクレイパーがコンテンツを盗み、そのコンテンツを競合他社の情報収集／スパイ行為、インベントリ操作、サイトのパフォーマンスの低下、偽造などの悪性の目的に使用するのを防ぎます。特別に設計された検知機能を使用することで、知的財産、評判、潜在的な収益を守ることができます。
セキュリティを経営の最前線に
Content Protector の仕組み
特長
- 検知：機械学習を利用した一連の検知方法では、クライアント側とサーバー側のデータを分析します
- プロトコルレベルの評価：プロトコルフィンガープリントにより、クライアントがサーバーとの接続確立に使用する方法を評価します
- アプリケーションレベルの評価：クライアントが JavaScript で記述されたビジネスロジックを実行できるかどうかを評価します
- ユーザーとの対話処理：測定基準に基づき、タッチスクリーン、キーボード、マウスを使用して、人間とのインタラクションを評価します
- ユーザーのふるまい：対象 Web サイトにおけるユーザーのふるまいを分析することで、異常なふるまいをより的確に特定します
- ヘッドレスブラウザの検知：カスタム JavaScript により、ステルスモードで実行されていても、ヘッドレスブラウザが残したインジケーターを検知します
- リスク分類：リクエスト評価で検知された異常に基づいて、トラフィックを低、中、高リスクとして割り当てます
- 応答アクション：監視と拒否、低速接続へのタピット、およびチャレンジベースのセキュリティ対策が含まれます
Content Protector のユースケース
サイトパフォーマンスの問題
サイトパフォーマンスの低下
Content Protector のスクレイピング防御機能は、執拗なスクレイパーとそれによるビジネスへの悪影響を緩和するために役立ちます。
競合他社の情報収集
競合他社の情報収集／スパイ行為
競合他社は貴社のコンテンツをスクレイピングし、その情報を利用して値下げしたりオファーの内容を変えたりすることで、貴社に悪影響を及ぼします。セキュリティを回避しようとするスクレイパーを阻止できれば、価格圧力が軽減され、競合他社の値下げによる売上損を免れることができます。
インベントリの操作
インベントリの操作／不正流通／スクレイピング
不正流通業者は常に標的サイトをチェックし、入手可能な人気商品を見つけるとカートに入れ、実際の消費者がそれらの商品を入手できないようにします。しかも、これはもっと複雑な買い占め攻撃の最初の段階にすぎません。不正流通業者を阻止すれば、消費者が欲しい商品にアクセスできるようになります。また、望みの商品を確保した消費者は他の商品もカートに入れることがあるため、アップセルによる売上増にもつながります。
商品の偽造
商品の偽造
偽造者はスクレイプしたコンテンツを使用して、偽のサイトや商品カタログを作り、正規の商品を購入していると消費者に思い込ませるような情報を挿入します。消費者が本来の売り手から正規の商品を購入したと信じて低品質の偽物を買わされないようにすることは、貴社が得るべき収益を確保するとともに、ブランドの評判を守るためにも重要です。
メディアサイトのスクレイピングと再投稿
メディアサイトのスクレイピングと再投稿
ニュース記事、ブログ、その他の Web サイトコンテンツをスクレイプして、自分のサイトに投稿することにより、本来のサイトの訪問者数を減少させるタイプの攻撃もあります。広告料や検索結果の表示はサイト訪問者数や視聴者数に基づいて決まることが多いため、訪問者の減少は広告収益の減少や SEO ランクの低下につながります。Web スクレイピングを阻止することは、広告収益の保護や拡大、そしてターゲットとする視聴者や訪問者を自サイトに維持するために役立ちます。
サイトの指標への悪影響
サイトの指標への悪影響
ボット攻撃を検知できないと、サイトのコンバージョン率などの主要指標に深刻な影響が生じます。経営陣はこれらの主要指標に基づいて、製品戦略やマーケティングキャンペーンなどの投資判断を行います。正確な指標を維持できれば、的確な投資判断が可能となり、収益が向上します。
よくある質問（FAQ）
ボットが専門化すると検知は困難になります。ボットの各運用グループは、テレメトリなどボットの一部分に注力し、その後各部をつなぎ合わせることで、独自のユースケースに特化したボットを作成できます。ボットは、今や、ユースケースに合わせて製作、開発されているため、特化された各種のボットに対して、それぞれ異なる検知が必要とされます。
2020 年以降、コンテンツスクレイパーは大幅に巧妙化しています。コロナ禍およびそれ以降、攻撃者の潜在的な利益は劇的に増大しました。サプライチェーンが影響を受け、供給不足が生じたためです。多くの商品が供給不足となりました。たとえば、パンデミックの初期にはワクチンが入手困難となり、再び旅行が可能になると航空券やホテルの宿泊料金が値上がりしました。以前のスクレイパーボットは比較的検知しやすかったのですが、今では巧妙化して、セキュリティを回避する機能を持ち、執拗になっています。
問題点は主に 2 つあります。取得されるコンテンツが大量である点、そして、スクレイプされたコンテンツが利用されるという点です。まず、Web サイトで意図的に大量のコンテンツを公開しているとしても、消費者が貴社のデジタル・コマース・サイトで商品の値段を調べるのと、競合他社が常に貴社より少しだけ値下げするために貴社の商品カタログ全体をスクレイピングするのとでは、大きな違いがあります。また、価格競争以外にも、スクレイプしたコンテンツを使用して貴社を不利な状況に陥れる方法はたくさんあります。たとえば、なるべく本物に見えるような偽の商品を作ろうとする偽造者は、そのために貴社の商品の写真、製品説明、ロゴなどを使用します。
Content Protector のデモ
スクレイピング攻撃のシミュレーションを通じて、Content Protector の機能を実際に体験できます。
- AI を活用して不審なふるまいを検知し、進行中の攻撃を把握します。
- ボットトラフィックに関して、最も精度の高い自動調整アセスメントを提供します。
- 微妙に異なるさまざまな応答を用意することで、攻撃者に気づかれることなく、ボットを阻止できます。
デモのスケジュールは、2 ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する