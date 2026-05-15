Content Protector

商品の偽造

偽造者はスクレイプしたコンテンツを使用して、偽のサイトや商品カタログを作り、正規の商品を購入していると消費者に思い込ませるような情報を挿入します。消費者が本来の売り手から正規の商品を購入したと信じて低品質の偽物を買わされないようにすることは、貴社が得るべき収益を確保するとともに、ブランドの評判を守るためにも重要です。