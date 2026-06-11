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DataStream

エッジコンピューティング、DNS、デリバリーのパフォーマンスを監視するために、データを大規模に記録

ほぼリアルタイムでのアジャイルなパフォーマンス監視

重要なログデータをグローバルなエッジプラットフォームからエンドポイントにほぼリアルタイムでストリーミングし、パフォーマンスをプロアクティブに監視します。低レイテンシーの知見により、トラフィックの低下、ボトルネック、潜在的な脅威などの問題を迅速に検知して解決します。実用的なデータを取得し、情報に基づく意思決定を行い、アプリケーションとインフラを継続的に改善します。

製品概要を読む

エッジコンピューティング、DNS、デリバリーのパフォーマンスの可視性を強化します。すばやく構築

大規模なログデータへの一貫したアクセスを提供

エッジコンピューティング、DNS、デリバリーの問題を調査し、実用的な知見を使用してパフォーマンスを最適化します。

パフォーマンスを監視して、常にアジリティを維持

エッジコンピューティング、DNS、コンテンツデリバリーの健全性、レイテンシー、オフロード、エラー、パフォーマンスのすべてについて、ほぼリアルタイムでの監視が可能。

さまざまなエンドポイントから多角的にエッジプラットフォームを分析

サードパーティによるエンドポイントサポートおよびログ分析を活用することで、エッジコンピューティング、DNS、デリバリーのパフォーマンスに関する有用な知見を取得できます。

DataStream の仕組み

設定

アプリケーションまたは API を使用して簡単に DataStream を設定し、アクティベートできます。

収集

DataStream は、プロパティのエッジアクティビティからログデータを収集し、それを Akamai のデータ収集システムに送信します。

効率化

そのストリームは、アクティビティから数分以内に、選択したエンドポイントにログをアップロードします。

最適化

生のログデータを取得、保存、分析して、アプリケーションのパフォーマンスと全体的なユーザー体験を監視し、強化します。

特長

  • 包括的なログデータをパブリック・クラウド・エンドポイントおよび分析プロバイダーに継続的にプッシュ
  • Akamai のエッジネットワークでのアクティビティから数分以内に低レイテンシーのアクセス・ログ・データを配信
  • サードパーティ統合により、AWS S3、Microsoft Azure Blob、Hydrolix TrafficPeak、Splunk、Datadog などのパブリック・クラウド・オプションを含む一般的な分析ツールへのログ配信をサポート
Douglas

Douglas

Douglas の DevOps チームが Akamai DataStream でほぼリアルタイムの可視性と監視を実現

お客様事例を読む

DataStream のユースケース

DataStream で解決できる一般的な課題をいくつか紹介します。

ほぼリアルタイムのエッジパフォーマンス監視

アプリケーションとインフラの管理、重要な最適化の実行、エッジコンピューティング、DNS、およびデリバリーの健全性の監視に必要なログデータを取得して、潜在的な問題の特定とトラブルシューティングを支援します。

大規模イベントの監視

24 時間体制のプロアクティブな監視とトラブルシューティングにより、ライブイベントの視聴者へのシームレスな体験の提供を支援します。DataStream は、大規模なライブイベントやメディアストリーミングをプロアクティブに監視するために活用できる、高スループットの生データ配信向けに最適化されています。

ビジネスインテリジェンスとトレンド

サードパーティの分析ツールとシームレスに統合することで、アクセス・ログ・データを簡単に集約し、情報に基づいた意思決定のための知見の獲得とトレンドの把握を促進できます。分析を活用することにより、パフォーマンスとトラフィックの指標に基づいた、長期的なトレンドとビジネスに役立つ有益な知見を把握できます。アクセスデータとトラフィックデータをサードパーティの分析ツールと統合することで、よりデータに基づいて重要な意思決定を行うことができます。

よくあるご質問（FAQ）

DataStream を使用することで、Web トラフィックとパフォーマンスデータのリアルタイム監視、ロギング、およびレポートを行うことができます。さまざまな Akamai 製品と組み合わせて使用することで、パフォーマンス監視を強化し、Web トラフィックに関する有益な知見を得ることができます。DataStream を使用できる現在サポート中の製品およびソリューションは、次のとおりです。

  • Adaptive Media Delivery
  • Download　Delivery
  • Object Delivery
  • API Acceleration
  • Ion
  • Dynamic Site Accelerator
  • Cloud Wrapper
  • IP アクセス・コントロール・リストのサポート
  • Midgress データ収集
  • プログレッシブ・メディア・ダウンロード
  • DNS（eDNS と GTM の両方）
  • EdgeWorkers

DataStream は、ログ・ファイル・データ分析の送信先として、Amazon S3、Azure Blob Storage、TrafficPeak、Custom HTTPS、Datadog、Elasticsearch、Google Cloud Storage、Loggly、New Relic、Oracle Cloud Storage、Splunk、Sumo Logic などの複数の場所をサポートしており、四半期ごとに追加されています。

DataStream を使用すると、サードパーティの送信先に簡単にログを送信して、データを保存、分析し、データの制御を強化することができます。希望する送信先の追加と設定の詳細な手順については、Akamai のドキュメントをご参照ください。

DataStream は、あらゆるトランザクションイベントおよび関連指標のログ配信製品です。SIEM 統合を使用してセキュリティログを配信できます。

リソース

DataStream の技術資料

クライアント統合やソフトウェア開発キットを使用せずに、配信指標を監視して、より優れた知見を獲得し、セキュリティを強化できます。

技術資料を読む

ピーク帯域幅の削減：リファレンスアーキテクチャ

お客様がピーク時の帯域幅使用量を削減し、すべてのユーザーに優れたコンテンツ体験を提供するために、Akamai がどのような支援を提供しているかをご確認ください。

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黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

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