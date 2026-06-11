サードパーティの分析ツールとシームレスに統合することで、アクセス・ログ・データを簡単に集約し、情報に基づいた意思決定のための知見の獲得とトレンドの把握を促進できます。分析を活用することにより、パフォーマンスとトラフィックの指標に基づいた、長期的なトレンドとビジネスに役立つ有益な知見を把握できます。アクセスデータとトラフィックデータをサードパーティの分析ツールと統合することで、よりデータに基づいて重要な意思決定を行うことができます。