DataStream で解決できる一般的な課題をいくつか紹介します。
ほぼリアルタイムでのアジャイルなパフォーマンス監視
重要なログデータをグローバルなエッジプラットフォームからエンドポイントにほぼリアルタイムでストリーミングし、パフォーマンスをプロアクティブに監視します。低レイテンシーの知見により、トラフィックの低下、ボトルネック、潜在的な脅威などの問題を迅速に検知して解決します。実用的なデータを取得し、情報に基づく意思決定を行い、アプリケーションとインフラを継続的に改善します。
エッジコンピューティング、DNS、デリバリーのパフォーマンスの可視性を強化します。すばやく構築
DataStream の仕組み
特長
- 包括的なログデータをパブリック・クラウド・エンドポイントおよび分析プロバイダーに継続的にプッシュ
- Akamai のエッジネットワークでのアクティビティから数分以内に低レイテンシーのアクセス・ログ・データを配信
- サードパーティ統合により、AWS S3、Microsoft Azure Blob、Hydrolix TrafficPeak、Splunk、Datadog などのパブリック・クラウド・オプションを含む一般的な分析ツールへのログ配信をサポート
DataStream のユースケース
ほぼリアルタイムのエッジパフォーマンス監視
アプリケーションとインフラの管理、重要な最適化の実行、エッジコンピューティング、DNS、およびデリバリーの健全性の監視に必要なログデータを取得して、潜在的な問題の特定とトラブルシューティングを支援します。
大規模イベントの監視
24 時間体制のプロアクティブな監視とトラブルシューティングにより、ライブイベントの視聴者へのシームレスな体験の提供を支援します。DataStream は、大規模なライブイベントやメディアストリーミングをプロアクティブに監視するために活用できる、高スループットの生データ配信向けに最適化されています。
ビジネスインテリジェンスとトレンド
サードパーティの分析ツールとシームレスに統合することで、アクセス・ログ・データを簡単に集約し、情報に基づいた意思決定のための知見の獲得とトレンドの把握を促進できます。分析を活用することにより、パフォーマンスとトラフィックの指標に基づいた、長期的なトレンドとビジネスに役立つ有益な知見を把握できます。アクセスデータとトラフィックデータをサードパーティの分析ツールと統合することで、よりデータに基づいて重要な意思決定を行うことができます。
よくあるご質問（FAQ）
DataStream を使用することで、Web トラフィックとパフォーマンスデータのリアルタイム監視、ロギング、およびレポートを行うことができます。さまざまな Akamai 製品と組み合わせて使用することで、パフォーマンス監視を強化し、Web トラフィックに関する有益な知見を得ることができます。DataStream を使用できる現在サポート中の製品およびソリューションは、次のとおりです。
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- IP アクセス・コントロール・リストのサポート
- Midgress データ収集
- プログレッシブ・メディア・ダウンロード
- DNS（eDNS と GTM の両方）
- EdgeWorkers
DataStream は、ログ・ファイル・データ分析の送信先として、Amazon S3、Azure Blob Storage、TrafficPeak、Custom HTTPS、Datadog、Elasticsearch、Google Cloud Storage、Loggly、New Relic、Oracle Cloud Storage、Splunk、Sumo Logic などの複数の場所をサポートしており、四半期ごとに追加されています。
DataStream を使用すると、サードパーティの送信先に簡単にログを送信して、データを保存、分析し、データの制御を強化することができます。希望する送信先の追加と設定の詳細な手順については、Akamai のドキュメントをご参照ください。
リソース
質問はございますか？
問題解決こそが私たちの使命です。次のステップなど、不明な点がありましたらお問い合わせください。担当者がすぐに対応いたします。