- 業界最高水準のセキュリティを実現。フィッシング耐性を備えたFIDO2およびWebAuthn規格により、MFAバイパス攻撃を確実に阻止します。
- ワンタップ認証とAkamaiの超高速エッジネットワークが、MFA疲れを解消し利用率を向上。遅延のない快適なセキュリティ体験を提供します。
- デバイスの記憶機能、自動アクション、マルチタブ認証により、ユーザー体験を劇的に簡素化。セキュリティを妥協せず、ブラウザーの複数タブでのログインをスムーズにします。
- 最高峰の認証ファクターでパスワードレスを実現。生体認証を活用したパスキーにより、究極のセキュリティを実現します。
- 適応型MFAで防御を強化。コンテキスト（文脈）を認識するポリシーが、不審なアクティビティをリアルタイムで確実に阻止します。
- 万全のサポート体制で、確実な導入を。ロールアウトの全工程において、Akamaiのレスポンスの良い支援がスムーズな全社展開を支えます。
- 主要なIdPやIAMソリューションと容易に連携。さらに柔軟なAPIを活用することで、ネットワーク全体のMFAカバー率を最大限に高めることが可能です。
- 既存の全サービスとAkamai MFAをスムーズに統合。一元化された管理体制を確立し、ベンダーロックインを回避しながら運用の効率化を加速させます。
- 充実したセルフサービス機能により、アカウント管理とIT運用を大幅に簡素化。運用負荷を軽減し、IT部門の生産性を最大化します。
業界最高水準の多要素認証
Akamai MFAを体感してください — 業界最高水準の多要素認証を、Akamaiの広大なエッジネットワークによる驚異的なスピードで実現します。わずか数秒で完了するフィッシング耐性認証。既存のあらゆるIdPとシームレスに連携できるため、特定のベンダーに縛られることはありません。今すぐ30日間無料でお試しください。
わずかワンタップで、フィッシング耐性MFAを利用可能
Akamai MFAの仕組み
特長
Akamai MFAのユースケース
Akamai MFAの一般的な使用方法を詳しくご確認ください。
物理的なセキュリティキーのコストと複雑さに悩まされることのないFIDO2 MFA
攻撃者は従業員を標的にしてアカウントを侵害し、標準的なMFAソリューションに内在するセキュリティギャップを悪用して認証プロセス内の追加のセキュリティレイヤーを回避しています。FIDO2はセキュリティの正解ですが、これを手に入れるためには物理的なFIDO2セキュリティキーを購入、配布、管理する必要があるため、複雑さが増し、コストが増加し、従業員体験が悪化します。Akamai MFAはFIDO2ベースの多要素認証のすべての利点を提供しながら、物理的なセキュリティキーのコストと複雑さに悩まされることなく、スマートフォンアプリケーションを介して快適でフリクションレスな（手間をかけない）ユーザー体験を提供します。
最も強力な認証と認可プロトコル
ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）は、ゼロトラスト・アーキテクチャに移行する企業にとって極めて重要なソリューションです。特にZTNAでシングルサインオン（SSO）を使用している場合、ユーザー名とパスワードに基づいた単要素認証を従業員のログインに使用すると十分なセキュリティが得られません。1つのユーザーアカウントが侵害されれば、SSOがリンクされているすべてのアプリケーションにアクセスされる可能性があります。
Akamai Enterprise Application Accessを展開して安全なアクセスを実現し、さらにAkamai MFAを組み合わせて認証を強化することで、強力で安全なゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）ソリューションを迅速かつ容易に実現できます。
パスワードレスの世界のためのフィッシング耐性を備えたフリクションレスMFA
従業員アカウントの乗っ取りの根本原因は多くの場合、個人と企業のログインに同じパスワードを使用するなど、パスワードの衛生状態が不十分であることです。現在では、多くのIDaaS（Identity as a Service）プロバイダーが、主要な認証要素としてパスワードを使用することをやめて多要素認証などの他の要素に置き換えることを支援しています。しかし、安全でない要素（パスワード）を別の安全でない要素（標準的なプッシュMFA、SMS、ワンタイムパスワードなど）に置き換えても、セキュリティの問題が解決されるわけではなく、変化するだけです。
Akamai MFAをパスワードレス認証への移行の主要コンポーネントとして展開することで、完全に安全でフリクションレスなパスワードレスのユーザー認証体験を実現して、アイデンティティおよびアクセス管理を強化し、すべてのログインの正当性を検証できます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamai MFAなら、既存のデバイスを使ってユーザー自身で新しい端末を登録可能。管理者の手を借りる必要はありません。既存のデバイスが利用できない場合でも、管理者がワンタイムリカバリーコードを発行することで、迅速にアクセスを復旧できます。
2FAは、厳密に2つの認証ファクターを必要とします。MFAは、2つ以上の認証ファクターを必要とします。厳密にはすべての2FAがMFAの一部に含まれますが、MFAはより柔軟で強固なセキュリティを提供します。リスクやユーザーの役割、コンテキスト（状況）に応じて、最適な認証ファクターを組み合わせることが可能だからです。
SSOにより、ユーザーは1回のログインですべてのアプリケーションにアクセスできるようになります。MFAは、本人確認のための検証レイヤーを追加し、正当な利用者であることを確実に証明します。これらはそれぞれ異なる課題を解決するものであり、多くの組織では両方を組み合わせて運用しています。利便性のSSO、安全性のMFA。
Akamai MFAはFIDO2規格を中心に構築された完全な多要素認証ソリューションです。同じレベルのアクセス管理を実現するためには、組織はまず多要素認証ソリューションを展開し、FIDO2ハードウェア・セキュリティ・キーを購入、配布、管理する必要があり、コストと運用の複雑さが大幅に増大します。ハードウェア・セキュリティ・キーは、キーを紛失したり忘れたりした場合にエンドユーザー体験の悪化につながることがよくあります。また、その際にはITヘルプデスクへの余計な問い合わせが必要になり、ユーザーの生産性が低下します。
Akamai MFAは、ハードウェア・セキュリティ・キーやスマートカードを使用するコストや複雑さを排除しながら、FIDO2ベースの多要素認証のすべての利点を実現します。スマートフォンアプリケーションにより、快適でフリクションレスな（手間をかけない）ユーザー体験を提供します。
FIDO2規格はFIDO Allianceによって開発された認証方式であり、WebAuthn（W3C）とCTAP（FIDO Alliance）の2つのコンポーネントが含まれています。FIDO2の主な機能は次のとおりです。
- 秘密鍵と公開鍵のペアに基づいた認証情報。
- 共有秘密はありません。秘密鍵はFIDO2オーセンティケーターによって生成され、オーセンティケーターのセキュアなハードウェアに格納されます。この秘密鍵をエクスポートしたり改ざんしたりすることはできません。登録時にサーバー側（Webサイト）に送信されるのは公開鍵だけです。
- 認証チャレンジがユーザーエージェント（ブラウザー）に配信され、エージェントがチャレンジに関するコンテキストを追加し、アタッチされたFIDO2オーセンティケーターに配信します。そして、FIDO2オーセンティケーターが中間のマシンを検知できるようにします。
- プラットフォームオーセンティケーター（プラットフォームに関連付けられ、そのデバイスでのみ使用可能）とローミングオーセンティケーター（どのデバイスでも使用可能）の両方に対応しています。
Akamai MFAは、物理的なセキュリティキー形式の標準的なプラットフォームオーセンティケーター（Microsoft、Appleなどから）とローミングオーセンティケーターをサポートします。Akamaiの差別化要因は、Akamai MFAモバイルアプリによってスマートフォンをローミングFIDO2オーセンティケーター（FIDO2スマートフォン用セキュリティキー）に変えることです。この機能には次の利点があります。
- 物理的なFIDO2セキュリティキーのコストをかけずにFIDO2セキュリティを確立します
- スマートフォンに表示される使いやすいプッシュ通知により、快適なエンドユーザー体験を実現します
- サポートする認証サービスは1つだけであり、WindowsとAppleのオペレーティングシステム向けに別々の認証サービスがあるわけではないため、管理作業が最小限に抑えられます
Akamai MFAソリューションは、FIDO2ベースの認証要素を使用してエンドユーザーのログインが正当であることを検証することにより、従業員アカウントの乗っ取りを防止します。ワンタイムパスワード、パスコード、SMS、時間ベースのワンタイムパスワード、プッシュ通知などの従来の認証要素には、攻撃者が従業員アカウントの乗っ取りのために悪用できる弱点があります。FIDO2ベースの認証要素にはそのような弱点はなく、SIMハイジャック、Machine-In-the-Middleリプレイ、プッシュ疲労、その他の攻撃方法に耐性があります。FIDO2認証要素に生体認証要素を追加することで、アクセス管理をさらに強化することができます。
Akamai MFAは、あらゆるユースケースをサポートするためにさまざまな認証要素を提供しています。アイデンティティ検証に必要な認証要素を選択できます。例えば、FIDO2スマートフォン用セキュリティキー、その他のFIDO2オーセンティケーター、標準プッシュ、時間ベースのワンタイムパスワード、ワンタイムパスワード、SMSなどに対応しています。認証プロセスのセキュリティをさらに強化するために、FIDO2スマートフォン用セキュリティキーや標準プッシュ要素に加えて、顔認証などの生体認証要素を使用するようにサービスを設定できます。
サイバー攻撃は多くの場合、アイデンティティ管理とアクセス管理を標的として開始されます。一般的なアプローチの1つは、従業員に偽の企業ログインページを送信する高度なフィッシングメールを使用することです。このようなフィッシングメールは多くの場合、ソーシャルエンジニアリングの手法（IT担当者を装って従業員に電話をかけるなど）で増幅されます。次に、脅威アクターは収集したユーザー認証情報を使用して、実際の企業ログインページにログインします。標準のプッシュ多要素認証を使用している場合、従業員はプッシュ通知を受け取ります。この通知を承認すると、脅威アクターがアクセスしてしまいます。
Akamai MFAはFIDO2認証規格に基づいています。つまり、脅威アクターが従業員のログイン認証情報を取得した場合でも、従業員はFIDO2プッシュ通知を受信しません。そのため、脅威アクターは侵害されたユーザー認証情報を使用してユーザーアクセスを行うことはできません。
はい、Akamai MFAを使用して多要素認証ソリューションを提供し、VPNの認証ポリシーのセキュリティを強化できます。PacketFence Gatewayは、環境にインストールすることでVPNサーバーと他のネットワークデバイスを統合できるソフトウェアコンポーネントです。この統合では、プライマリ認証にRADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）、またはMicrosoft AD（Microsoft Active Directory）を使用し、セカンダリ認証にAkamai MFAサービスを使用します。Akamai MFAとPacketFence Gatewayを統合することで、VPNサーバーやその他のネットワーク要素（ファイアウォールや企業ネットワークなど）を使用しているオフプレミスのユーザー間の安全な通信を確立できます。
多要素認証と2要素認証の主な違いは、認証に必要な要素の数です。2要素認証では2つの要素（ユーザー名とパスワードなど）が使用されます。多要素認証は3つ以上の要素（ユーザー名、パスワード、ワンタイムパスワードなど）を使用し、より高いレベルの安全なアクセスを実現します。
Akamai MFAをお試しください：30日間無料
Akamai MFA認証は、Akamaiの高速かつ信頼できるエッジネットワークに支えられているため、スピードが違います。
今すぐ30日間無料でお試しください。
- フィッシング耐性を備えたMFAを導入
- 主要なIdPおよび柔軟なAPIと統合
- MFA疲れを解消
- 適応型MFAで守る
- パスワードのいらない世界へ
利用規約と制限事項が適用されます。