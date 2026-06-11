従業員アカウントの乗っ取りの根本原因は多くの場合、個人と企業のログインに同じパスワードを使用するなど、パスワードの衛生状態が不十分であることです。現在では、多くのIDaaS（Identity as a Service）プロバイダーが、主要な認証要素としてパスワードを使用することをやめて多要素認証などの他の要素に置き換えることを支援しています。しかし、安全でない要素（パスワード）を別の安全でない要素（標準的なプッシュMFA、SMS、ワンタイムパスワードなど）に置き換えても、セキュリティの問題が解決されるわけではなく、変化するだけです。

Akamai MFAをパスワードレス認証への移行の主要コンポーネントとして展開することで、完全に安全でフリクションレスなパスワードレスのユーザー認証体験を実現して、アイデンティティおよびアクセス管理を強化し、すべてのログインの正当性を検証できます。

