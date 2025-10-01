エグレスコストを制御

オリジンインフラの健全性とパフォーマンスには大きなばらつきがあります。エッジサーバーが、キャッシュされていないコンテンツのリクエストをエンドユーザーから受け取ると、キャッシュミスとなり、そのリクエストはオリジンへ送られます。オリジンインフラのトラフィックボリュームが増えるにつれて、パフォーマンスが低下しはじめ、ユーザー体験に影響が生じる可能性があります。さらに、オリジンがパブリッククラウドに置かれている場合、リクエストのボリュームが大きくなれば、クラウドインフラの要件が厳しくなり、エグレスコストが跳ね上がる可能性もあります。

Cloud Wrapper は、アクセス回数の多いコンテンツと少ないコンテンツが混在する巨大なライブラリのキャッシュ効率を大幅に高めます。エッジで発生したキャッシュミスは Cloud Wrapper のキャッシングレイヤーへとルーティングされ、オリジンを経由しなくてもコンテンツを提供できる可能性が高まります。ユーザー数の多いイベント（ライブストリーミングなど）の際やダウンロード需要が増大した際にオリジンへの負荷をさらに減らすために、Cloud Wrapper にはリクエスト共有機能があります。これは、オリジンからコンテンツを取得する際にエンドユーザーからの複数のリクエストを結合する機能です。これによりオリジンへのリクエスト数が減り、効率的になります。