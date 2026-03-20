AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Akamai Security Intelligence Group

組織を保護するための知見とインテリジェンス

Akamaiとつながる

最新のブログ投稿

脅威インテリジェンス、実用的なインテリジェンス、最新のセキュリティニュースに関する短い記事

すべてのブログを見る
サイバーセキュリティ

CVE-2026-31979：シンボリックリンクの罠 — Himmelblau における root 権限の昇格

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

深刻度の高い脆弱性である CVE-2026-31979 は、特定の Himmelblau の導入環境に影響を及ぼします。直ちに対策を講じることをお勧めします。

ブログを読む
サイバーセキュリティ

Akamai、世界最大の IoT ボットネットを解体する米国司法省を支援

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

米国司法省は最近、複数の大規模かつ強力な DDoS ボットネットを停止させ、関連する DDoS 請負サービスをシャットダウンしました。Akamai はその支援にあたりました。

ブログを読む
セキュリティリサーチ

脆弱性検知に活躍する AI：人間による監視と注意が必要

March 13, 2026Kyle Lefton and Larry Cashdollar

セキュリティの脆弱性を見つけ出す際に、責任ある AI システムの利用を実現するには、人間による監視が不可欠である理由と、フォールス・ポジティブ（誤検知）を回避する方法を説明します。

ブログを読む

最新情報

サイバーセキュリティに関する詳細な知見と新たなトレンドについては、最新のレポートをご覧ください。

2026年版レポート：金融業界におけるAIボットネットとAPIリスク

2025年に発生したAPI攻撃のうち、83%が銀行業界を標的としていました。AIを活用したボットネットが可視性のギャップを悪用する手口については、Akamaiの限定レポートをご確認ください。

レポートをダウンロードする
Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

出版業界に迫るAIボットの脅威：貴社の収益を守るには

今回の新たなSOTIのテーマは出版業界です。AIボットにペイウォールとサブスクリプションの価値を低下させないための方策を探ります。

レポートをダウンロードする
Apps, APIs and DDoS 2026

レポート：攻撃者は脅威の紐づけにAIを活用している

攻撃者はAIの精度で古い戦術を増幅しています。2026年の脅威SOTIレポートで、急増するAPIとDDoSの脅威に関する専門家のデータをご確認ください。

レポートをダウンロードする

ツールとリソース

オープンソースの脅威管理ツールで、セキュリティ知識を拡張

AkaRank

Akamai Cloudからのデータに基づいた、毎日更新される堅牢なドメインランキングで、脅威インテリジェンスの質を向上させます。

ツールへ移動する

Infection Monkey

Akamaiが提供するオープンソースの攻撃シミュレーションツールを使用して、ネットワークのセキュリティをテストできます。

ツールへ移動する

ボットネット百科事典

オンライン上に蔓延するボットネットに関する知識を深めることができます。

ツールへ移動する

GitHubリポジトリ

Akamaiが提供する175以上のオープン・ソース・ツールのリポジトリです。

GitHubに移動

RPCツールキット

RPCを開始または促進するためのオープンソースのリポジトリです。

GitHubに移動

当社のミッション

Akamai Cloudを通じてインターネットに対する比類のない可視性を有するAkamaiは、次のようなミッションを掲げています。

保護

実用的なインテリジェンスと堅牢なAkamaiセキュリティソリューションを活用することで、現在および未来の脅威の一歩先を行くことができます。

分析

セキュリティ担当者がよりスマートな意思決定を行うのに役立つ知見を提供します。

つながる

コラボレーションと知識の共有を通じて、コミュニティエンゲージメントを促進します。

強化

チームを強化し、オンライン・セキュリティ・プラクティスを推進するツールを構築します。

保護

実用的なインテリジェンスと堅牢なAkamaiセキュリティソリューションを活用することで、現在および未来の脅威の一歩先を行くことができます。

分析

セキュリティ担当者がよりスマートな意思決定を行うのに役立つ知見を提供します。

つながる

コラボレーションと知識の共有を通じて、コミュニティエンゲージメントを促進します。

強化

チームを強化し、オンライン・セキュリティ・プラクティスを推進するツールを構築します。

Akamaiについて

Akamaiは、幅広いセキュリティ分野にわたって豊富な専門知識を持つ、世界トップクラスのリサーチャー、エンジニア、ストラテジスト、データサイエンティストからなるグローバルチームです。巨大な規模を誇るAkamai Cloud、オープンソース、サードパーティとのコラボレーション、ダークWebに関するインテリジェンスなど、さまざまなソースからデータを収集しています。

Akamai Security Research – 私たちは誰か
最大5,000米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

Akamaiの研究者の新しい調査結果やデータをお見逃しなく

登録すると、SOTIレポート、Akamai Security Intelligence Groupの新しいブログ記事、WebキャストやThe SIG Downloadなどのイベントに関する通知をメールで受け取ることができます。