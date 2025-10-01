良性のボットトラフィックであっても、それほど重要なトラフィックではないと考えられる場合もあります。動的なコンテンツが増え、Akamai のような CDN からキャッシュできなくなると、サイトの速度が低下し、ユーザーが不満を感じるようになります。ボットを管理することで、ユーザートラフィックが多い時間帯にボットの速度を低下させたり、ボットには実際のサイトのコンテンツではなくキャッシュされたコンテンツを提供したりすることが可能となります。
ボット対策でユーザー体験を改善
Akamai Bot Manager は、ボットトラフィックを効果的に検知し、悪性ボットをエッジで緩和しながら、良性ボットは効果的に管理します。しかもこれらすべてを、ユーザー体験に影響を与えずに実行できます。また、顧客がどこにいても、どのような方法でアクセスしても、アプリとアセットを守ることができます。Akamai Bot Manager を使用すれば、安全かつ効果的な自動運用が可能となり、エコシステム全体への顧客の信頼が強化されます。Bot Manager には、視覚化ツールやレポートツールもあるので、各種のボットがビジネスやインフラに与える影響を把握できます。
最も脆弱な資産を保護：お客様の信頼
Bot Manager の仕組み
特長
- ユーザーふるまい分析、ブラウザーフィンガープリンティングなどの AI モデルを使用した高度なボット検知を提供
- 1 日あたり数十億ものボットリクエストとログインに基づき、最もクリーンなデータから得られるインテリジェント
- ブロックと許可のアクションでボットに警告するだけでなく、気づかれないように防御
- ボットトラフィックの傾向、業界の知見、詳細な分析に関するリアルタイムの大局的なレポート
- 既知のボットディレクトリの継続的な更新
- 同じ高度なボット検知をモバイルアプリにも適用し、お客様のアタックサーフェス全体を保護
お客様事例
Bot Manager が提供する各種の高度なアクションは、敵対的なボットによるビジネス課題の緩和に役立ちます。詳細をご確認ください。
サイトの UX／パフォーマンス
在庫の買い占め
インベントリホーディング／グレーマーケター
限定生産品を開発して需要を喚起し、ブランドを宣伝しようとする企業は、グレーマーケターに遭遇しがちです。グレーマーケターはこうした製品が入手可能になるとすぐにショッピングカートに入れて確保します。グレーマーケターは購入した商品を eBay などの他の市場でアップセルしようとします。この問題は、スニーカー会社、高級ブランド、家電メーカーで発生しています。また、航空会社や Outbox のようなチケット会社でも、ボットが座席を押さえてしまい、良くない席がリリースされるという問題が生じています。
マーケティング分析
通常、e コマース組織は、サイトにアクセスするユーザーの行動を分析して、ユーザーの好みを知り、それに合わせることで、オンラインの売上を最大化します。自動ボットによるトラフィックは、分析対象データを歪めるため、分析が不正確になり、ユーザーを十分に理解できず、売上の減少につながる可能性があります。
良性ボットの管理
「良性」とみなされ、望ましい活動を行うボットはたくさんありますが、良性ボットであっても、特定の時期や時間帯には、過剰であったり望ましくなかったりする場合もあります。たとえば、Baidu は、攻撃的な検索エンジンクローラーの典型例です。サイトのクロール速度を指示する robot.txt ファイルを尊重しないため、オリジンに高い負荷をかけ、ユーザーのパフォーマンスを低下させます。パフォーマンスへの影響を軽減するために Baidu をブロックするお客様もいます。
ボットの可視性
お客様の多くは、サイトにアクセスするボットトラフィックの量やそれらのボットの種類（良性か悪性か）を明確に把握できていません。そのため、パフォーマンスや可用性の問題について警告されると、それに反応して、最も大きな要因に対処するだけとなっています。適切な検知、分析、制御ツールがないため、予防的に対処できないのです。
よくあるご質問（FAQ）
Bot Manager には 1 日に 400 億を超えるボットを可視化する機能があります。0（人間）から 100（ボット）までのスコアを生成し、最初のリクエストからすべての異常を確認します。同じボットからのリクエスト数が増加すると、スコアも増加する可能性があります。この機能を使用すれば、対応戦略を定義し、ボットスコアによって異なるアクションを適用することができます。戦略の定義には、3 つの対応セグメントを使用します。慎重な対応（監視が必要）、厳格な対応（チャレンジが必要）、積極的な対応（緩和が必要）です。これらの各対応戦略に適用するスコアやアクションは、お客様が調整できます。Akamai はすべての検知に対してすべてのボットを評価し、ボットに分類された理由についての知見を提供します。これらの知見を活用することで、戦略に応じた保護が可能となります。
ボットは、簡単に言えば自動化されたソフトウェアアプリケーションであり、さまざまなタスクに使用されます。Bot Manager は自動化の兆候を基準にすることで、どのようなボットでも検知できます。Bot Manager は、データ集約や在庫収集など、ボットに関連する特定のユースケースの管理に役立ちます。
多くの Web アプリケーション攻撃や DDoS 攻撃は自動ボットによって実行されていますが、ボット管理ソリューションと Web アプリケーションファイアウォールソリューションは、さまざまな機能セットを使用してさまざまな課題に対処するさまざまなソリューションとは異なります。Bot Manager が提供する各種の高度なアクションは、敵対的なボットによるビジネス課題の緩和に役立ちます。
ヨーロッパの一般データ保護規則（GDPR）や米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）など、世界中のさまざまなプライバシー法へのコンプライアンスを確保するため、収集されたデータポイントを Akamai 法務チームとともに定期的に確認しています。詳細については、Akamai Web サイトの Privacy Trust Center で、Akamai のプライバシー保護方針をご覧ください。
Bot Manager の機能は API を通じて完全に使用可能であり、お客様の DevSecOps ライフサイクルに統合できます。
Bot Manager には、既知のボットのライブラリが含まれています。また、自社やパートナーが作成したボットを分類するために独自のカテゴリーを作成することも可能です。そのため、敵対的なボットに対する防御を低下させることなく、有益なボットを確実に通過させることができます。
Bot Manager は、Bot Score からの知見を SIEM ツールに統合するので、セキュリティの総合的な可視化を求めるお客様に最適です。Bot Manager が提供する知見によって、お客様の既存のツールの価値を高めることができます。
リソース
攻撃シミュレーションによるライブデモ：Bot Manager
Credential Stuffing 攻撃のシミュレーションを通じて、Bot Manager の機能を実際に体験できます。
- AI を活用して疑わしいふるまいを検知し、進行中の攻撃を把握
- ボットトラフィックに関して、最も精度の高い自動調整アセスメントを提供
- 異常には見えないような Low & Slow（少しずつ時間をかけた）攻撃も検知
- 微妙に異なるさまざまな応答を用意することで、攻撃者に気づかれることなくボットを阻止
