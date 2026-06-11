mPulse を通じてサイトの速度を把握したら、その速度を向上させる方法を特定できます。データのビーコンが到着するたびに、mPulse ダッシュボードには、バックエンドタイマーとフロントエンドタイマーの概要のほか、経時的なパフォーマンス推移を示すスパークラインが表示されます。また、フロントエンドとバックエンドのパフォーマンスおよびトラフィックの経時的な内訳も視覚的に表示されます。mPulse を使用すると、サイトの遅延がユーザーにもたらす影響を直接測定できるため、必要な速度をより正確に予測でき、改善の優先順位を決めることができます。