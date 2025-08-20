製品
セキュリティ
API Security
API のふるまいの探索と監視で脅威や悪用に対応
App & API Protector
Web アプリケーションと API を DDoS、ボット、OWASP Top 10 の悪用から保護
Firewall for AI
ハイブリッド環境での LLM および最新アプリケーション用 AI セキュリティ
Client-Side Protection & Compliance
PCI コンプライアンスを支援し、クライアント側の攻撃から保護
Akamai Guardicore Platform
対応、可視性、きめ細かい制御を実現する唯一のゼロトラスト・プラットフォーム。
Akamai Guardicore Segmentation
きめ細かく柔軟なセグメンテーションでネットワークのリスクを緩和
Secure Internet Access
ゼロデイマルウェアとフィッシングに対する事前対応型の保護を提供
Akamai Hunt
予防的な脅威ハンティングで、最も巧妙に逃げようとする脅威を阻止
Enterprise Application Access
アイデンティティとコンテキストに基づいたきめ細かいアプリケーションアクセス
Akamai MFA
フィッシング対抗の MFA でアカウント乗っ取りやデータ漏えいを防止
Account Protector
アカウントの不正利用を緩和し、デジタルビジネスを拡大
Content Protector
スクレイパーの阻止、知的財産の保護、コンバージョン率の向上
Brand Protector
ブランドの不正表示を検知して緩和
Bot Manager
必要なボットを歓迎し、不要なボットを緩和
Edge DNS
DNS インフラの外部権威ソリューション
Prolexic
分散型サービス妨害攻撃からインフラを防御
IP Accelerator
IP ベースのアプリケーションのネットワークパフォーマンスとセキュリティを強化
DNS Posture Management
可視性、知見、および修復機能により、DNS セキュリティを強化します。
クラウドコンピューティング
コンピューティング
あらゆるワークロードに対応した VM により、構築、リリース、スケーリングを迅速に実行
ネットワーク
ネットワークのセキュリティを確保し、トラフィックのバランスを保ち、インフラを制御する
コンテナ
コンテナ化したアプリケーションを効率的に統率
ストレージ
信頼性が高く、アクセスしやすいストレージと管理を展開
データベース
シンプルで信頼性の高いマネージド型データベースで簡単にスケーリングが可能
コンテンツデリバリー
Ion
Web サイトのパフォーマンスと信頼性を大幅に向上
API Acceleration
API のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上
Adaptive Media Delivery
世界中の視聴者向けに、あらゆるスクリーンに高品質の動画を配信
Download Delivery
大容量ファイルのダウンロードを、グローバル規模で、いつでも、確実に配信
EdgeWorkers
ユーザーに近いエッジでカスタム JavaScript を実行し、UX を最適化
EdgeKV
エッジにおける分散キー・バリュー・ストア・データベース
Image & Video Manager
あらゆるデバイスで、あらゆるユーザー向けに、画像と動画を自動的に最適化
Cloudlet
特定のビジネスニーズに合わせてエッジで実行される定義済みアプリ
Cloud Wrapper
効率的なキャッシングレイヤーを使用して、オリジンオフロードを改善
Global Traffic Management
インテリジェントな負荷分散でパフォーマンスを最適化
DataStream
低レイテンシーのデータフィードによる可視化とサードパーティーのツールへのインジェスト
mPulse
実際のユーザー体験がもたらすビジネスへの影響をリアルタイムで測定
CloudTest
グローバル規模でのサイトおよびアプリケーションの負荷テスト
ソリューション
ユースケース
AI 推論
迅速かつ応答性の高い AI を実現
メディア
魅力的でインタラクティブな動画体験を提供
SaaS
クラウドからクライアントまで、ポータビリティ、パフォーマンス、効率性を考慮して構築
ゲーム業界
低レイテンシーと高可用性により、ゲーマーの体験を向上
サイバーセキュリティコンプライアンス
ビジネスのセキュリティを確保し、コンプライアンスの複雑さを軽減
ランサムウェア防御
マルウェアのイングレス（入り方向の通信）を制限し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）を阻止することで、攻撃を緩和
アプリと API のセキュリティを確保
エンドツーエンドの保護により、信頼を構築し、成長を促進
DNS Delivery & DNS Security
応答性、回復力、安全性に優れたサービスとアプリケーションを実現
ゼロトラスト
包括的な対応、可視性、制御のためのソリューション
DDoS 防御
DDoS 攻撃や DNS 攻撃からインフラを保護
ボットおよび不正利用防止
アカウントの不正使用、巧妙なボット攻撃、ブランドのなりすましを阻止
アプリ & API パフォーマンス
アプリと API の最適化によりユーザーエンゲージメントを向上
メディアデリバリー
あらゆるデバイスにシームレスなストリーミングとダウンロード体験を提供
エッジコンピューティング
世界で最も分散されたエッジプラットフォーム上に構築、展開
業界別ソリューション
メディアおよびエンターテインメント
小売、旅行、ホテル
金融サービス
ヘルスケアおよび生命科学
公共部門
ゲーム
iGaming とスポーツベッティング
パブリッシング
サービスプロバイダー
Akamai について
Akamai について
Akamai Cloud のご紹介
プラットフォーム
Akamai のグローバルインフラを見る
会社
どのようにオンラインライフの力となり、守るのかをご覧ください
リソース
ライブラリー
製品概要
リファレンスアーキテクチャ
お客様事例
e ブック
ホワイトペーパー
ウェビナー
動画
学ぶ
ラーニングハブ
Akamai の製品とサービスに関する教育リソースおよびトレーニング
用語集
セキュリティ、クラウドコンピューティング、コンテンツ配信の主要コンセプト
セキュリティリサーチ
Akamai Security Research
Akamai Security Intelligence Group からの知見やインテリジェンス
インターネットの現状（SOTI）レポート
最新のサイバーセキュリティリサーチとトレンドの詳細な分析
パートナー
パートナー検索
Akamai パートナーを選ぶ理由
業界をリードするパートナーエコシステムについてご確認ください
パートナーディレクトリー
チャネルまたはテクノロジーパートナーを探す
パートナーになる
チャネルパートナー
収益性を高め、重要なことに集中し、自信を持って成果を上げましょう
テクノロジーパートナー
シームレスな統合で共同顧客に提供する価値をさらに高める
お問い合わせ
営業担当者へのお問い合わせ
質問はございますか？Akamai が力になります。
カスタマーサポート
テクニカルサポートが必要でしたら、24 時間年中無休で対応いたします。
