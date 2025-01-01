DNS Delivery & DNS Security

インターネット上のすべてのトランザクションは DNS クエリーから始まります。DNS はインターネットの鼓動であり、すべてのネットワークとデバイスでのナビゲーションとサービスを支えます。DNS はユーザー体験を支えるものであり、ユーザー体験がすべてです。エンゲージメント、生産性、そして最終的には収益を促進します。
攻撃者も DNS を使用します。多くの攻撃において、DNS クエリーは、デバイス（サーバー、PC、電話、IoT）にマルウェアが存在していることを示すインターネット上の最初の信号となります。DNS スプーフィングやハイジャックを利用して、不正または悪性のドメインにユーザーをリダイレクトしたり、DNS トンネリングを利用して、盗まれた貴重なデータファイルをアップロードしたりする場合があります。
保護 DNS ベースのセキュリティアプローチは、攻撃の特定とブロック、ユーザー、データ、ブランドなどを保護する上で効率的かつ効果的な方法です。
顧客にとっても攻撃者にとっても、DNS はビジネスへの入口です
すべてのインターネットトランザクションは、DNS 要求から始まります。DNS インフラは、欠かすことができないものであると同時に、常時公開されており、ユーザーにとっては重要なサービスです、また一方で、攻撃の主要なターゲットでもあります。
DNS サーバーの速度が遅くなると、オフラインのユーザーが接続できなくなり、不正侵入を許すと攻撃が成功してしまいます。Akamai は、ユーザーの安心と保護のために、大規模な DNS インフラの配信とセキュリティ保護を支援しています。
いつでも誰にでも魅力的で安全なユーザー体験を提供
Akamai の DNS ソリューションは、ユーザー体験を最大化し、従業員とインフラのセキュリティを確保します。
Akamai の DNS Delivery と DNS Security に含まれる幅広いソリューション
Akamai は、お客様が常に安全で魅力的なユーザー体験をいつでも誰にでも提供できるよう支援します。
Akamai の DNS セキュリティソリューションには、防御機能が組み込まれており、標的型攻撃を阻止し、DNS クエリーアクティビティの中断やユーザーやデータの流出を招く可能性のある脆弱性を低減します。
適応性、俊敏性、正確性に優れた DNS ベースの脅威インテリジェンスにより、ネットワークに接続されているすべての人と、企業が依存しているシステムを保護します。ポスチャ管理は、DNS 資産全体の可視性、可観測性、対応力を提供し、サイバーリスクを緩和します。
Akamai の DNS ソリューションは、全世界に大規模に対応するソリューションです。当社の革新的な技術により、ユーザー体験の応答性と魅力が向上し、お客様のサービスが安全で堅牢なものになると同時に、コストとスタッフのオーバーヘッドを最小限に抑えることができます。
ほとんどの DNS サービスはインターネットに直接公開されており、DNS 増幅などの攻撃により、パフォーマンスの低下やサービスの停止が発生するおそれがあります。Akamai のソリューションは、他のリソースが依存する重要な DNS 関連インフラが攻撃を受けていても、可能な限り最良のユーザー体験をサポートします。
Akamai の DNS ソリューションには、脅威の概要や詳細などのセキュリティ分析機能が組み込まれています。また、ベンダーに関係なく、オンプレミス環境とクラウド環境の両方に拡張可能なクラス最高の DDoS 防御機能も含まれています。ポスチャ管理により、マルチベンダーの DNS 資産全体に必要不可欠な可視性、可観測性、対応力が追加されます。Akamai は、Apex エイリアス機能も提供しており、総所有コスト（TCO）の削減に貢献し、グローバルに分散されたハイブリッドプラットフォームによる高いスケーラビリティ、回復力、パフォーマンスを提供します。
Akamai は、DNS スプーフィング、DNS ハイジャック、DNS トンネリング、DNS 増幅など、さまざまな DNS 攻撃からの保護機能を備えています。これらの DNS ベースの脅威は、悪性ドメインへのユーザーのリダイレクト、サービスの中断、データの窃取、より広範なサイバー攻撃への拡大を行う可能性があります。当社の防御は、DNS レイヤーでこれを阻止します。
Akamai の DNS ソリューションは、あらゆる種類や規模の企業や家庭を DNS 攻撃から守ります。ISP や MNO からは、ネットワークの応答性、安全性、堅牢性を高める DNS インフラについて期待いただいています。また、DNS フィルタリングやその他の DNS ベースのセキュリティサービスも提供し、サービスプロバイダーがビジネスおよびホーム向けのインターネット・アクセス・ポートフォリオを強化できるように支援しています。
企業が当社に求めているのは、DNS データをあらゆる規模で安全かつ信頼性の高い方法で公開し、IoT を含む、使用している接続デバイスすべてに安全なインターネットアクセスを提供することです。また、ユーザーを標的とするランサムウェアやフィッシングドメインからのリアルタイム保護機能もご利用いただけます。
その他の Akamai DNS ソリューションには以下の機能があります。
- ウェブアプリケーションとサービスを利用している数億人のユーザーに、毎日、安全で魅力的な体験を提供
- プロアクティブな脅威検出とリスク緩和、包括的なコンプライアンスとレポートの機能を備えた、マルチベンダー、分散型、DNS リソースなどの必須のポスチャ管理
- インターネット上でのなりすましによるブランドの乱用を防止するための保護
- 展開している世界中のすべての場所における配信とクラウドプラットフォームの基盤サービス
- 負荷が高くても、ドメイン名を IP アドレスに確実かつ正確にマッピングするセキュアな DNS 解決
Akamai の DNS ソリューションには、DNS ベースのサイバー攻撃に対する数多くのメリットが存在します。
セキュリティ
- ターゲットを絞った攻撃を阻止する組み込みの防御機能により、データの漏えいとクエリーアクティビティの混乱を防ぐ
- 適応性、俊敏性、正確性に優れた DNS ベースの脅威インテリジェンスにより、ビジネスシステムを保護し、ネットワーク上の社員を保護
- DNS 環境全体に可視性、可観測性、および対応力を提供
回復力
- 常時稼働サービスを提供してきた 20 年以上の経験に基づくアーキテクチャ上の製品革新により、今日の常時オンラインのビジネスとデジタルライフスタイルを実現
パフォーマンスとスケーリング
- 20 年以上の経験に基づいて最大限の応答性を実現する優れたソフトウェア設計により、最高のユーザー体験を提供
- ネットワーク、サービス、運用の効率化を促進し、数百万人のユーザーにまで拡張可能
導入
- 大手 ISP からあらゆる規模の企業や団体、さらには家庭まで、世界中のネットワークでの実績から得られた知見により、製品設計の最適化、設置の簡素化、管理負荷の軽減というメリットを実現
- ゾーンのプロビジョニングとトラフィック管理を行う単一のソリューションを提供し、100% の可用性を実現
はい。Akamai は DNSSEC（Domain Name System Security Extensions）をサポートしており、DNS スプーフィングを防止し、DNS データの整合性を確保します。DNSSEC は、DNS 応答が正当なソースから送信されたことを確認するのに役立ちます。
