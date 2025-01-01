DNS Delivery & DNS Security

すべてのインターネットトランザクションは、DNS 要求から始まります。DNS インフラは、欠かすことができないものであると同時に、常時公開されており、ユーザーにとっては重要なサービスです、また一方で、攻撃の主要なターゲットでもあります。

DNS サーバーの速度が遅くなると、オフラインのユーザーが接続できなくなり、不正侵入を許すと攻撃が成功してしまいます。Akamai は、ユーザーの安心と保護のために、大規模な DNS インフラの配信とセキュリティ保護を支援しています。