AI Inferencing

AI が監視する動画フィードで製品の欠陥を検出
製品品質検査に AI を活用すれば、カメラフィードを介して、リアルタイムの製造プロセスの自動品質管理を組み立てライン上で直接実施できます。製品画像の大量のデータセットに基づいて事前にトレーニングされた最新の画像認識モデルを使用するため、瞬時に欠陥を検出することができます。このソリューションでは、高性能な AI 推論を使用してオペレーターにタイムリーな警告を発し、欠陥の発生から是正措置までにかかる時間を大幅に短縮します。
市場は AI トレーニングから推論に移行しつつあり、企業は低コストかつ迅速に入手できるリアルタイムの知見を必要としています。Akamai Cloud は、ユーザーにより近いところで AI の力を発揮することで、こうしたニーズに応えます。エッジでのイノベーションに関する長年にわたる経験があり、低レイテンシーのパフォーマンスを実現する堅牢かつグローバルに分散されたネットワークを基盤としているため、Akamai Cloud は AI 推論に最適なプラットフォームです。
レジに設置したカメラの動画フィードを利用して、店舗でのリアルタイムの意思決定を可能にします。小売製品の多様なデータセットに基づいてトレーニングされた高度なオブジェクト検出モデルとオブジェクト認識モデルをエッジで展開し、AI 推論を活用することで、瞬時に製品の識別と価格設定を行うことができます。スマート・チェックアウト・システムを導入すると、会計プロセスが大幅にスピードアップし、手動スキャンによるエラーが減少します。
リアルタイムのユーザー行動、人口統計、ユーザー履歴などの指標を考慮した高度なリコメンデーションシステムを使用して、カスタマイズされた広告を配信します。ユーザーエンゲージメントが向上し、広告の関連性とコンバージョン率も大幅に改善します。
膨大な量のユーザー行動データに関するトレーニングを受けたモデルを小売環境の近くのエッジに配置して展開し、ユーザーとのやり取りをリアルタイムで即座に処理して、コンテキストに応じた製品を提案します。広告のパーソナライズにより、ショッピング体験を劇的に改善することができます。
リアルタイムで動画フィードを分析し、疑わしい行動を検出すると即時に当局またはセキュリティチームに警告します。セキュリティの脅威に迅速に対処することで、公共／職員の安全を高めます。
高性能な画像認識モデルとトレーニング済みのオブジェクト検出および人物再識別モデルを併用してエッジに展開することで、疑わしい行動や指名手配者を即座に検出および追跡してセキュリティを強化し、セキュリティ担当者の応答時間を大幅に短縮します。
