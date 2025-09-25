AI Inferencing

AR グラスに表示されるダイナミック広告を高度にパーソナライズ

リアルタイムのユーザー行動、人口統計、ユーザー履歴などの指標を考慮した高度なリコメンデーションシステムを使用して、カスタマイズされた広告を配信します。ユーザーエンゲージメントが向上し、広告の関連性とコンバージョン率も大幅に改善します。

膨大な量のユーザー行動データに関するトレーニングを受けたモデルを小売環境の近くのエッジに配置して展開し、ユーザーとのやり取りをリアルタイムで即座に処理して、コンテキストに応じた製品を提案します。広告のパーソナライズにより、ショッピング体験を劇的に改善することができます。