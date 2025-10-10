マルチクラウド DNS の可視性

マルチクラウド環境での DNS の管理は複雑です。各プロバイダーは、独自のリスクと構成をもたらします。

DNS Posture Management は、環境全体にわたる統一的な可視性を提供することで、これをシンプル化します。これにより、チームは DNS アクティビティを監視し、誤った設定を検知し、一貫したセキュリティポリシーを単一のインターフェースから適用できます。

リアルタイムのトラフィック分析により、脆弱性を早期に特定し、脅威がエスカレートする前に阻止できます。マルチクラウドインフラと直接統合する DNS Posture Management は、可視性のギャップを解消し、エンドツーエンドの包括的な知見を提供します。

この合理化されたアプローチにより、運用コストが削減され、ネットワークセキュリティが強化され、さまざまなクラウド環境でのパフォーマンスが維持されます。

