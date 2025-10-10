はい。DNS Posture Management は、クラウドベースの DNS インフラ全体で機能するように設計されています。ハイブリッド環境全体で可視性と管理を統合し、一貫したセキュリティとコンプライアンスを確保します。
包括的な知見と制御により、DNS インフラを保護
DNS 資産の継続的な監視と保護
DNS Posture Management の仕組み
特長
複数のクラウドプロバイダーおよびオンプレミスインフラ全体で、すべての DNS 資産を一元的に表示
- 誤設定、DNS ドリフト、偽ドメインを継続的に監視し、脅威が拡大する前に阻止
優先度の高いアラート、修復ガイダンス、チケット統合を通じて、ワークフローと応答を合理化
サイドスキャンを活用して即時インサイトと展開を提供。エンドポイントやサーバーのインストールは不要
- CIS 準拠のセキュリティにより、規制リスクを軽減し、顧客の信頼を獲得し、維持
- デジタル証明書を監視・評価し、期限切れ、誤設定、または不正な証明書によるリスクを防止
- 専門的なガイダンスと運用サポートを提供するオプションのマネージドサービスとして利用可能
Akamai DNS Posture Management を活用して、ネットワークセキュリティとコンプライアンスの課題を解決
マルチクラウド DNS の可視性
マルチクラウド DNS の可視性
マルチクラウド環境での DNS の管理は複雑です。各プロバイダーは、独自のリスクと構成をもたらします。
DNS Posture Management は、環境全体にわたる統一的な可視性を提供することで、これをシンプル化します。これにより、チームは DNS アクティビティを監視し、誤った設定を検知し、一貫したセキュリティポリシーを単一のインターフェースから適用できます。
リアルタイムのトラフィック分析により、脆弱性を早期に特定し、脅威がエスカレートする前に阻止できます。マルチクラウドインフラと直接統合する DNS Posture Management は、可視性のギャップを解消し、エンドツーエンドの包括的な知見を提供します。
この合理化されたアプローチにより、運用コストが削減され、ネットワークセキュリティが強化され、さまざまなクラウド環境でのパフォーマンスが維持されます。
DNS 資産探索の自動化
DNS 資産探索の自動化
DNS 環境は動的であり、新しい資産が頻繁に作成、変更、または見落とされます。手動の資産管理では、組織にとってセキュリティリスクとなり得る重大な抜け漏れが生じることがよくあります。
DNS Posture Management は、自動化された DNS 資産発見によってこの問題に対処し、ネットワーク全体のすべての DNS レコード、ゾーン、および設定を継続的にスキャンして識別します。こうして、以前は見落とされていたものも含め、資産の完全で最新のインベントリが保証されます。
探索を自動化することで、IT チームは潜在的な脆弱性、未承認の変更、または誤設定を迅速に特定できます。これにより、攻撃対象の領域を削減し、資産管理を合理化し、組織および規制ポリシーへのコンプライアンスを確保し、DNS インフラ全体のガバナンスを改善することで、セキュリティが強化されます。
DNS の誤設定を検知
DNS の誤設定を検知
DNS の誤設定は、組織のサイバーセキュリティと運用において重大でありながら、しばしば見過ごされる脅威です。適切な可視性がなければ、期限切れのドメイン、不適切なレコード設定、一貫性のない TTL 値などの問題は、サービス停止やセキュリティ違反を引き起こすまで隠れたままになります。
DNS Posture Management は、すべてのプロバイダーの DNS 資産全体を継続的にスキャンし、従来のモニタリングツールでは見逃していた誤設定を自動的に特定します。ベースラインポリシーを確立し、違反をプロアクティブに検知することで、企業は事後対応から予防的な管理に転換します。
このプラットフォームは、DNS サービスに影響を及ぼす前に、ダングリング CNAME レコード、ゾーン転送の脆弱性、不適切な委任といった潜在的な問題を検出して警告します。
この包括的な可視性により、インシデントの頻度が減少し、解決時間が短縮され、小規模な DNS 問題が重大な業務の中断に繋がるのを防ぎます。
DNS ドリフトを監視
DNS ドリフトを監視
DNS ドリフトは、DNS 設定に意図しない変更や不正な変更が加えられることで発生し、セキュリティ脆弱性や、悪性の Web サイトへのトラフィックの誤ルーティング、サービスの中断といったリスクを引き起こす可能性があります。
DNS ドリフトの例としては、DNS レコードの誤削除、ゾーンファイルへの不正な変更、または DNSSEC の無効化など、確立されたセキュリティポリシーと矛盾する可能性のある変更があります。
DNS Posture Management は、DNS 設定を継続的に監視し、定義されたベースラインまたは予期される状態からの逸脱を検知することで、この課題に対応します。ドリフトが特定されると、システムはアラートを生成し、修正の指示を提供して、チームが問題に迅速に対処できるようにします。
たとえば、重要なレコードが誤った IP アドレスを指すように変更された場合、プラットフォームは変更を検知し、ユーザーに影響が出る前に管理者に通知します。DNS ドリフトの検知を自動化することで、組織は設定の一貫性を保ち、設定ミスのリスクを軽減できます。
継続的コンプライアンス
継続的コンプライアンス
DNS Posture Management は、組織の DNS インフラが適切に構成され、継続的に監視されてサイバー脅威から保護されるようにすることで、コンプライアンス要件を満たすよう支援します。
NIST、ISO 27001、SOC 2、GDPR などの多くの規制は、重要なインフラを保護し、不正アクセスを防ぎ、監査証跡を維持することを組織に義務付けています。
DNS Posture Management は、設定ミス、不正な変更、セキュリティギャップを特定することで、企業がリスクを軽減し、セキュリティポリシーを実施できるよう支援します。継続的な監視により、DNS の健全性、変更履歴、リスク評価を明確に把握できます。
金融サービスやヘルスケアなど、厳格な規制要件がある業界では、適切な DNS セキュリティを確保することで、データ漏えい、ダウンタイム、DNS ハイジャックを防ぎ、これらすべてがコンプライアンス違反の罰則に繋がらないよう防ぎます。
証明書のポスチャ管理
証明書のポスチャ管理
組織がデジタル証明書に依存して通信のセキュリティを確保し、システムを認証し、顧客の信頼を維持するようになる中で、証明書のポスチャ管理が不可欠となっています。
適切な可視性と制御がなければ、期限切れや誤設定された証明書によって、予期しない停止やセキュリティの脆弱性、コンプライアンス違反が発生する可能性があります。
DNS Posture Management は、デジタルエコシステム全体で証明書管理の可視性をシームレスに拡張することで、従来の DNS セキュリティを超えていきます。当社の統合アプローチにより、組織はすべてのデジタル証明書を継続的に監視、評価し、期限切れや誤設定、不正な証明書によるセキュリティリスクが発生する前に対処できます。
プラットフォームは、セキュリティポスチャを危険にさらす脆弱なキー、非推奨のアルゴリズム、および不正な発行を自動的に検知します。
DNS と証明書の可視性を統合した単一のソリューションにより、セキュリティチームは、ツールを追加して展開したり管理の複雑さを高めたりすることなく、これらの重要で見過ごされがちなインフラコンポーネントを包括的に制御し、一貫した保護、コンプライアンス、運用の回復力を実現します。
ポスト量子暗号（PQC）監視
ポスト量子暗号（PQC）監視
ポスト量子暗号（PQC）監視は、量子コンピューターの能力によって今日の暗号化基準が破られる可能性があるという新たなセキュリティ課題に対処します。
組織が量子耐性暗号アルゴリズムに移行する中で、DNS インフラ全体で一貫した可視性を維持することが重要になります。
DNS Posture Management は、DNS 資産全体で暗号化の実装を継続的にスキャンおよびインベントリし、量子攻撃に対して脆弱なレガシー暗号化を特定することによって支援します。
このプラットフォームは、PQC の導入に向けた進捗を監視し、非準拠のゾーンや非推奨アルゴリズムを使用しているレコードについて警告するとともに、新しく実装された耐量子プロトコルが正しく設定されているかどうかを検証します。
DNS Posture Management は、暗号化の状況に関する包括的な知見を提供し、セキュリティチームは更新の優先順位を戦略的に設定し、新たな PQC 標準への準拠を検証、暗号化環境の進化に合わせて事業継続性を確保できます。このプロアクティブなアプローチは、将来のセキュリティギャップを防ぎながら、量子安全 DNS インフラへの効果的な移行をサポートします。
よくある質問（FAQ）
DNSSEC は、DNS レコードの正当性を検証することで DNS スプーフィングや改ざんから保護しますが、DNS の誤設定、古いレコード、DNS 脅威、または内部サービスの偶発的な露出をカバーすることはありません。DNS Posture Management は、DNS 設定がベストプラクティスに従っていることを確認し、セキュリティと運用効率を向上させることで、DNSSEC のセキュリティ対策を補完します。
DNS Posture Management は、次のような多様な DNS 脅威を特定するのに役立ちます。
- DNS レコードの誤設定：A、CNAME、MX、SRV、TXT、RRSIG、PTR、CAA レコードの誤設定を検知し、ルーティングエラーや内部サービスの意図しない露出といった問題を未然に防ぎます。
- DNS 脅威：Active Directory 名の不一致、DNS リフレクション、増幅攻撃、DNS トンネリング、サブドメイン乗っ取りなどの脆弱性に繋がる誤設定を特定します。これらの誤設定により、内部リソースが露出し、攻撃者が DDoS 増幅に DNS を悪用したり、DNS インフラを通じて悪性のトラフィックをトンネリングさせたりすることが可能になり、ネットワークを危険にさらすおそれがあります。
- トンネリング：攻撃者が悪性の DNS サーバーを確立し、被害者の DNS レコードにマルウェアを仕込んで機密情報を窃取しようとしたインスタンスについて警告します。DNS Posture Management は、DNS レコードの誤設定によって引き起こされるトンネリングリスクを積極的に監視します。
- TTL の誤設定：パフォーマンスの問題や DNS 更新の伝播遅延を引き起こす可能性がある不適切な TTL 設定を特定します。
- DNSSEC の不完全な実装または不足：DNSSEC が適切に設定されていることを確認し、DNS レコードのデータ改ざんやハイジャックを防止します。
- Fast Flux 攻撃：攻撃者はドメインの IP アドレスを頻繁に変更して検知を回避し、悪性のサイトのブロックを妨害します。DNS Posture Management は、DNS を継続的に監視し、急速な変更を検知して異常なレコードを特定し、管理者に変更の確認を促すことで、Fast Flux 攻撃の緩和をサポートします。
DNS Posture Management は、DNS 構成が重要な業界標準や SOC 2、GDPR などの規制フレームワークに適合していることを保証します。包括的な監査ログとレポートが生成されるため、監査時にコンプライアンスを実証し、脆弱性を積極的に解決できます。
DNS Posture Management は、DNS クエリーのパフォーマンスに影響を与えません。DNS インフラの速度や可用性に影響を与えることなく、構成を分析し、知見、アラート、推奨事項を提供することで、受動的に動作します。
はい。DNS Posture Management は、SIEM プラットフォームやクラウド管理システムなどの既存のセキュリティツールとシームレスに統合され、リアルタイムアラートを提供し、インシデント対応を合理化し、全体的なセキュリティポスチャを強化します。
リソース
DNS の誤設定により、脅威やダウンタイムにさらされるリスク
30 日間の無料トライアルに登録して、以下の操作がいかに簡単かをご確認ください。
- DNS と証明書のリスクサーフェスの特定：DNS の誤設定、期限切れの証明書、および露出を探索します
- 容易な可視化を体験：すべてのゾーンの DNS ポスチャを一元的に把握し、明確で実用的な知見を得ることができます
- 価値を迅速に実証：DNS Posture Management によって回復力を強化し、運用オーバーヘッドを削減する方法を示します
無料トライアルは数ステップで簡単にご予約いただけます。
- フォームを送信する
- メールを確認する
- Akamai の検証および検査プロセスに合格する
- ログイン手順を受信する
- ログインして、DNS Posture Management のインスタンスを設定する
一定の条件および制約が適用されます。
DNS Posture Management の無料トライアルにお申し込みいただき、ありがとうございます。
トライアルの開始にあたり、メールアドレスの確認メールをお送りいたしました。確認が完了すると、ログイン認証情報が記載された別のメールがお手元に届きます。