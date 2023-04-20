Akamai 发布高级爬虫程序检测功能“全球实体识别”

人们常说，爬虫程序管理就是一场猫捉老鼠的游戏：爬虫程序管理解决方案供应商开发出爬虫程序检测和抵御解决方案，而爬虫程序操纵者就想方设法逃避这些保护措施，接着供应商又开发出新的检测和抵御解决方案来应对这些操纵者们发起的新型攻击，然后新一轮的循环又开始了。

唯利是图

这场猫捉老鼠的游戏背后的原因很简单：攻击者成功侵入预期的目标网站后有利可图。许多更复杂的攻击实际上结合了自动化和人工交互。不论是人类犯罪分子接管客户帐户以榨干其价值，还是爬虫程序操纵者囤积高价值商品库存以高价转售，在这类活动中，攻击者一旦得手，就会获得十分丰厚的回报。

抵御滥用和欺诈行为是一个动态多变的过程，需要供应商和公司不断创新，才能抢先一步抵御攻击。

更强大的滥用和欺诈防范解决方案

正是出于上述原因，Akamai 才会持续大力投资改进我们的 滥用和欺诈防范解决方案。我们为全球众多备受欢迎的品牌提供保护，这些品牌往往也是攻击者们觑觎的对象。这意味着我们会观察到许多极其复杂的新型攻击，然后，在此基础上开发出更加先进的防范解决方案。

事实上，我们今天发布的增强功能代表了高度先进的人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 模型以及可用于预测和抵御新型攻击的其他技术，其中包括：

全球受信用户识别：当有用户登录时，Akamai 客户可以利用 Akamai 对整个网络的监测能力获得相关的风险评分，进而从这一网络效应中受益。此功能可查看实体在所有 Akamai Account Protector 客户中的累积历史记录，确定每次用户登录的信任指标和准确风险评分，即便该用户是首次访问某个特定网站也是如此。

按客户的机器学习：立足于 Akamai 强大的 AI 和 ML 技术，我们现在可以为客户特定的模型提供此功能。这些深度学习模型首先会研究我们在一些频频受到攻击的知名品牌网站上观察到的复杂攻击。然后，该模型会将学习结果转化为高级算法，在几分钟内即可对新型攻击采取抵御措施。相比之下，其他方法可能需要花费几天或几周时间。

增强的爬虫程序检测：爬虫程序操纵者推出的爬虫程序花样百出。一直以来这些爬虫程序并不十分复杂，但新冠疫情和其他供应链冲击使得抓取网站中的产品价格、产品可用性和其他信息充满了金钱诱惑。因此，爬虫程序变得愈加复杂。面对这一情况，Akamai 正在发布新的高级检测功能来加强对该领域的防护。

浏览器仿冒检测：爬虫程序操纵者经常试图仿冒某些浏览器以逃避检测。我们推出了高度精准且无需定期调整的浏览器仿冒检测功能。与其他检测方法相比，这一功能的漏报情况明显有所下降。

发送营销分析信号：除了滥用行为和主动攻击，如库存囤积和撞库攻击等，爬虫程序流量还可能会导致营销数据不准确（如最常访问哪些页面）。我们现在增强了营销分析的信号发送功能，让营销人员在审查网站指标时可以排除爬虫程序流量，并根据人类用户的偏好制定决策，从而增强客户体验。

采取最新防范措施

企业需要及时更新其 爬虫程序管理策略 ，这一点十分重要。爬虫程序操纵者一直在寻求各种办法持续展开攻击并逃避检测，这反过来就要求安全团队确保采用最新的功能来打击爬虫程序和人类攻击者的滥用行为。

Akamai 新发布的增强功能十分优秀，令我们本就强大的解决方案因有效性、防护能力而深受客户和市场分析师的认可。

