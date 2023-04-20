Akamai annuncia il rilevamento avanzato dei bot e il riconoscimento globale delle entità

Si dice spesso che la gestione dei bot sia come un gioco di inseguimento: i fornitori di gestione dei bot creano rilevamenti e mitigazioni dei bot... gli operatori di bot trovano modi per eludere e aggirare tali protezioni... i fornitori affrontano questi nuovi attacchi sviluppando nuovi rilevamenti e mitigazioni... e il ciclo ricomincia.

Seguire i soldi

La ragione di questo gioco di inseguimento è semplice: i possibili guadagni conseguiti dai criminali che riescono a violare i siti presi di mira. In realtà, molti degli attacchi più sofisticati sono una combinazione di automazione e interazione umana. Dai criminali che acquisiscono il controllo degli account dei clienti per svuotarli di valore agli operatori di bot che rubano gli inventari di beni di alto valore per rivenderli a prezzi più alti, le ricompense sono alte per i criminali che riescono nel loro intento.

La difesa da comportamenti di abuso e fraudolenti è un ambito dinamico che richiede una costante innovazione da parte dei fornitori e delle aziende per stare al passo con avversari determinati.

Soluzioni avanzate per la protezione da frodi e abusi

Ecco perché Akamai continua a investire così tanto nelle soluzioni per la protezione da frodi e abusi. Proteggiamo i brand più amati e presi di mira al mondo. Ciò significa che, dopo aver osservato i nuovi attacchi più sofisticati, riusciamo ad escogitare i sistemi di protezioni più innovativi.

Infatti, oggi annunciamo miglioramenti che rappresentano modelli di intelligenza artificiale (AI) altamente avanzati, apprendimento automatico (ML) e altre tecniche per anticipare e difendersi da nuovi attacchi, tra cui:

Riconoscimento globale degli utenti attendibili: i clienti Akamai beneficiano di un effetto a cascata grazie alla visibilità acquisita sull'intera rete di Akamai per alimentare il punteggio di rischio per l'accesso di un utente. Questa funzionalità esamina la cronologia accumulata da un'entità in tutti i clienti Akamai Account Protector per identificare gli indicatori di affidabilità e un punteggio di rischio accurato per l'accesso di ogni utente, anche se l'utente visita un determinato sito per la prima volta.

Apprendimento automatico per cliente: basandoci sulle affidabili tecniche di intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML) di Akamai, stiamo ora fornendo questa funzionalità per modelli specifici dei clienti. Questi modelli di apprendimento approfondito studiano gli attacchi più sofisticati che osserviamo su siti web di grandi brand altamente presi di mira. Il modello quindi proietta l'apprendimento in algoritmi avanzati per implementare mitigazioni contro nuovi attacchi in pochi minuti rispetto ai giorni e alle settimane necessari con altri metodi.

Rilevamento di scraper migliorato: c'è stata un'enorme innovazione tra gli operatori di bot nei bot scraper. Sebbene questi bot siano stati tradizionalmente meno sofisticati, la pandemia di COVID-19 e altri eventi che hanno coinvolto la supply chain hanno reso finanziariamente interessante estrarre informazioni dai siti su prezzi e disponibilità dei prodotti insieme ad altri tipi di dati. Pertanto, gli scraper sono diventati molto più sofisticati e Akamai sta migliorando i suoi sistemi di protezione in questo settore con avanzati metodi di rilevamento.

Rilevamento dell'impersonificazione del browser: gli operatori di bot spesso tentano di impersonificare determinati browser per eludere il rilevamento. Abbiamo creato il nostro sistema di rilevamento dell'impersonificazione del browser in modo da risultare estremamente accurato senza richiedere un'ottimizzazione regolare per consentire ai clienti di visualizzare meno falsi negativi rispetto ad altri metodi di rilevamento.

Segnalazione per l'analisi di marketing: oltre ai comportamenti di abuso e agli attacchi attivi come il furto di dell'inventario e il credential stuffing, il traffico dei bot può alterare i dati di marketing, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso. Ora abbiamo migliorato la nostra segnalazione per l'analisi di marketing in modo che i professionisti del marketing possano escludere il traffico dei bot durante la revisione delle metriche del sito e prendere decisioni basate sulle preferenze dell'utente per migliorare le experience.

Protezione sempre aggiornata

È importante che le organizzazioni mantengano la propria strategia di gestione dei bot aggiornata. Gli operatori di bot sono sempre incentivati a continuare ad attaccare ed eludere il rilevamento e, di conseguenza, i team di sicurezza devono assicurarsi di utilizzare le funzionalità più recenti per contrastare i bot e i comportamenti di abuso da parte degli autori di attacchi.

Gli ultimi miglioramenti di Akamai si aggiungono alle già solide funzionalità delle nostre soluzioni, che sono state riconosciute da clienti e analisti di mercato per i loro livelli di efficacia e protezione.

