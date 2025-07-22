现实环境中的 Coyote：首个滥用 UI 自动化的恶意软件

2024 年 12 月，我们发布了一篇博文，重点介绍了攻击者可能如何滥用 Microsoft 的 UIA 框架来窃取凭据、执行代码等。这种漏洞利用此前仅停留在概念验证 (PoC) 阶段，但如今已在现实环境中发生。

在这篇博文发布大约两个月后，我们的担忧得到了证实，当时我们观察到银行木马恶意软件 Coyote 的一个变体在现实环境中滥用了 UIA，这是此类漏洞利用的首个已知案例。

自恶意软件 Coyote 在 2024 年 2 月被发现以来，此次 UIA 滥用事件是其在数字环境中留下的最新恶意攻击痕迹。

在本博文中，我们将仔细研究该变体，以便更好地了解攻击者如何利用 UIA 来实现恶意目的以及它对防御者意味着什么。