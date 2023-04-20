Akamai anuncia la detección avanzada de bots y el reconocimiento global de entidades

Se suele decir que la gestión de bots es como la pescadilla que se muerde la cola: los proveedores de servicios de gestión de bots crean soluciones para detectar y mitigar los bots; los operadores de bots encuentran la forma de evadir y burlar dichas protecciones; los proveedores abordan estos novedosos ataques mediante el desarrollo de nuevas formas de detección y mitigación, y vuelta a empezar.

Seguir el rastro del dinero

La razón de este bucle sin fin es muy sencilla: los atacantes que logran acceder a los sitios deseados ganan dinero. Además, muchos de los ataques más sofisticados son en realidad una combinación de automatización e interacción humana. Para aquellos atacantes que consigan su objetivo, ya sean delincuentes humanos que se apropien de cuentas de clientes para despojarlas de valor u operadores de bots que acaparen el inventario de bienes de gran valor para revenderlos a precios más elevados, las recompensas son muy atractivas.

La defensa contra los comportamientos abusivos y fraudulentos es una área dinámica que exige innovación constante por parte de los proveedores y las empresas para situarse siempre un paso por delante de sus adversarios.

Mejoras en las soluciones de protección contra el abuso y el fraude

Por este motivo, Akamai sigue invirtiendo tanto en nuestras soluciones de protección contra el fraude y el abuso. Protegemos a las marcas más valoradas y populares del mundo. Es decir, observamos los ataques más sofisticados y novedosos, a partir de los cuales podemos desarrollar las protecciones más avanzadas.

De hecho, hoy anunciamos mejoras que incorporan modelos altamente avanzados de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y otras técnicas para anticiparse y defenderse de ataques novedosos, entre los que se incluyen:

Reconocimiento global de usuarios de confianza: los clientes de Akamai se benefician de un efecto de red, ya que se utiliza la visibilidad obtenida en toda la red de Akamai para alimentar su puntuación de riesgo con respecto al inicio de sesión de un usuario concreto. Esta función examina el historial acumulado de una entidad en todos los clientes de Account Protector de Akamai para identificar indicadores de confianza y una puntuación de riesgo precisa para el inicio de sesión de cada usuario, incluso si dicho usuario visita un sitio concreto por primera vez.

Aprendizaje automático por cliente: Basándonos en las potentes técnicas de IA y ML de Akamai, ahora ofrecemos la posibilidad de crear modelos específicos para cada cliente. Estos modelos de aprendizaje profundo analizan los ataques más sofisticados que observamos en los sitios web de grandes marcas que suelen estar en el punto de mira. A continuación, el modelo convierte el aprendizaje en algoritmos avanzados para implementar mitigaciones contra ataques novedosos en cuestión de minutos, en comparación con otros métodos, que requieren días o incluso semanas.

Detección mejorada de scrapers: los operadores de bots han innovado enormemente en el ámbito de los bots scrapers. Aunque estos bots tradicionalmente han sido menos sofisticados, la pandemia de la COVID-19 y otras perturbaciones en la cadena de suministro han hecho que resulte económicamente atractivo rastrear sitios web en busca de precios, la disponibilidad de productos y otra información. Por lo tanto, los scrapers se han vuelto mucho más sofisticados y Akamai está mejorando sus protecciones en este aspecto con detecciones avanzadas.

Detección de suplantación del navegador: los operadores de bots a menudo intentan suplantar ciertos navegadores para evitar su detección. Hemos conseguido que nuestra detección de suplantación de navegadores sea muy precisa sin necesidad de ajustarla habitualmente, por lo que los clientes reciben menos falsos negativos que con otros métodos de detección.

Señalización en análisis de marketing: además de los comportamientos abusivos y los ataques activos, como el almacenamiento de inventario y el Credential Stuffing, el tráfico de bots puede sesgar los datos de marketing, como las páginas que se visitan con más frecuencia. Ahora hemos mejorado nuestra señalización en los análisis de marketing, de modo que las personas que los revisen puedan excluir el tráfico de bots al consultar las métricas del sitio y tomar decisiones basadas en las preferencias de los usuarios humanos para mejorar las experiencias.

Actualización constante de su protección

Es importante que las organizaciones mantengan su estrategia de gestión de bots actualizada. Los operadores de bots siempre encuentran alicientes para seguir atacando y evadiendo su detección, por lo que los equipos de seguridad deben cerciorarse de utilizar las capacidades más recientes para enfrentarse a los bots y a los comportamientos abusivos de los atacantes humanos.

Las últimas mejoras de Akamai se suman a las ya sólidas capacidades de nuestras soluciones, que han sido reconocidas por clientes y analistas de mercado por su eficacia y protecciones.

Más información

Para obtener más información sobre las soluciones de protección contra el abuso y el fraude de Akamai, hable con un experto ahora.