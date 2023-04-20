Akamai, 전 세계적으로 인정받는 고급 봇 탐지 발표

봇 관리는 흔히 고양이와 쥐 게임이라고 합니다. 봇 관리 벤더사는 봇 탐지 및 방어 기능을 개발합니다. 봇 운영자는 이러한 보호를 우회해 운영하는 방법을 찾습니다. 벤더사는 새로운 탐지 및 방어 조치를 개발해 새로운 공격을 해결합니다. 그리고 이 과정이 다시 반복됩니다.

돈을 좇는 공격자들

이러한 고양이와 쥐 게임이 반복되는 데는 간단한 이유가 있습니다. 공격자가 원하는 표적 사이트에 침투하는 데 성공하면 돈을 벌 수 있습니다. 그리고 대부분의 더욱 정교한 공격은 실제로 자동화와 사람의 상호 작용이 결합되어 있습니다. 고객 계정을 탈취해 가치를 빼돌리는 인간 범죄자부터 높은 가격에 재판매하기 위해 고가의 상품 재고를 쌓아두는 봇 운영자까지, 공격에 성공한 공격자에게는 높은 보상이 주어집니다.

악의적인 사기 행동의 방어는 벤더사와 기업의 지속적인 혁신을 통해 단호한 공격자보다 한발 앞서 대응해야 하는 동적인 영역입니다.

남용 및 사기 방지 솔루션 개선

그렇기 때문에 Akamai는 남용 및 사기 방어 솔루션에 지속적으로 막대한 투자를 합니다. Akamai는 전 세계가 가장 선호하면서도 자주 표적이 되는 브랜드를 보호합니다. 즉, 가장 정교한 새로운 공격을 발견하면 이를 최신 보호 기능으로 전환할 수 있습니다.

오늘 Akamai는 새로운 공격을 예측하고 방어하기 위한 고도의 인공지능(AI), 머신 러닝(ML) 모델, 기타 기술을 나타내는 다음과 같은 향상된 기능을 발표합니다.

신뢰할 수 있는 글로벌 사용자의 인정: Akamai 고객은 Akamai의 전체 네트워크에서 확보한 가시성을 사용해 사용자 로그인에 대한 리스크 점수를 제공하는 네트워크 효과의 장점을 누립니다. 이 기능은 특정 사이트를 처음 방문하는 사용자라도 모든 사용자 로그인에 대한 신뢰 지표와 정확한 리스크 점수를 파악하기 위해, 모든 Akamai Account Protector 고객의 누적 이력을 살펴봅니다.

고객별 머신 러닝: Akamai는 강력한 AI 및 ML 기술을 기반으로 고객별 모델에 기능을 제공합니다. 이러한 딥 러닝 모델은 대규모 브랜드 웹사이트를 표적으로 한 가장 정교한 공격을 연구합니다. 그런 다음 모델은 학습한 내용을 고급 알고리즘에 적용해 다른 방법으로는 며칠 또는 몇 주가 걸리는 새로운 공격에 대한 방어를 단 몇 분 만에 구현합니다.

강화된 스크레이퍼 탐지: 스크레이퍼 봇 분야의 봇 운영자들은 엄청난 혁신을 이루었습니다. 스크레이퍼 봇은 정교함이 많이 떨어지는 편이었지만, 코로나19 팬데믹과 기타 공급망 충격으로 인해 가격, 제품 가용성, 기타 정보를 얻기 위해 사이트를 스크레이핑하는 것이 경제적으로 매력을 갖게 되었습니다. 이에 따라 스크레이퍼는 훨씬 더 정교해졌고 Akamai는 고급 탐지 기능을 통해 이 분야의 보호 기능을 강화하고 있습니다.

브라우저 사칭 탐지: 봇 운영자는 탐지를 피하기 위해 종종 특정 브라우저를 사칭하려 합니다. Akamai의 브라우저 사칭 탐지 기능은 정기적인 튜닝 없이도 매우 정확하게 작동하도록 개발되었기 때문에 다른 탐지 방법보다 오탐률이 낮습니다.

마케팅 애널리틱스를 위한 신호 표시: 봇 트래픽은 재고 비축과 크리덴셜 스터핑 같은 악의적인 행동과 적극적인 공격을 실행하는 것 외에도 방문 수가 가장 높은 페이지 등의 마케팅 데이터를 왜곡할 수 있습니다. Akamai는 이제 마케터가 사이트 지표를 검토할 때 봇 트래픽을 배제하고 사용자 선호도에 기반한 의사 결정을 내려 경험을 개선할 수 있도록 마케팅 애널리틱스의 신호 표시 기능을 개선했습니다.

최신 위협 방어

기업은 봇 관리 전략 을 최신 상태로 유지해야 합니다. 봇 운영자가 공격과 탐지 회피를 통해 보상을 얻을 수 있는 기회가 항상 존재하기 때문에 보안팀은 봇과 인간 공격자의 악의적인 행동에 대응하는 데 최신 기능을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

고객과 시장 애널리스트들로부터 그 효과와 보안 성능을 인정받은 Akamai 솔루션의 강력한 기능에 최신 개선 사항이 추가되었습니다.

