Akamai kündigt fortschrittliche Bot-Erkennung und globale Erfassung von Akteuren an

Bot-Management wirkt oft wie ein Katz-und-Maus-Spiel: Anbieter für Bot-Management erstellen Lösungen zur Bot-Erkennung und -Abwehr … Bot-Betreiber finden Wege, um diese Schutzmaßnahmen zu umgehen … Die Anbieter reagieren auf diese neuartigen Angriffe, indem sie neue Erkennungs- und Abwehrmechanismen entwickeln … Und der Teufelskreis beginnt von vorn.

Dem Ruf des Geldes folgend

Es gibt einen einfachen Grund für dieses Katz-und-Maus-Spiel: Angreifer, die es schaffen, ihre gewünschten Zielseiten zu erreichen, können Geld verdienen. Und viele der komplexeren Angriffe sind tatsächlich eine Kombination aus Automatisierung und menschlicher Interaktion. Von Cyberkriminellen, die Kundenkonten übernehmen, um sie auszunutzen, bis hin zu Bot-Betreibern, die hochwertige Waren abgreifen, um sie zu höheren Preisen weiterzuverkaufen – die Belohnung für erfolgreiche Angreifer ist hoch.

Die Verteidigung gegen missbräuchliches und betrügerisches Verhalten ist ein dynamischer Bereich, der ständige Innovationen seitens der Anbieter und Unternehmen erfordert. Nur so kann man Cyberangreifern immer einen Schritt voraus sein.

Verbesserte Lösungen zum Schutz vor Missbrauch und Betrug

Daher investiert Akamai weiterhin so stark in unsere Lösungen für den Missbrauchs- und Betrugsschutz. Wir schützen die beliebtesten Marken der Welt, die auch zu den größten Angriffszielen gehören. Und das bedeutet auch, dass wir die raffiniertesten neuartigen Angriffe beobachten können, aus denen wir dann die modernsten Schutzmechanismen entwickeln.

Heute stellen wir Verbesserungen vor, die neuartige Angriffe mit Hilfe von hochmoderner künstlicher Intelligenz (KI), Modellen für maschinelles Lernen (ML) und anderen Techniken erkennen und abwehren, darunter:

Globale Erfassung vertrauenswürdiger Nutzer: Kunden von Akamai profitieren von einem Netzwerkeffekt, da die Transparenz des gesamten Netzwerks von Akamai genutzt wird, um eine Risikobewertung für Nutzeranmeldungen zu erstellen. Mit dieser Funktion wird der gesammelte Verlauf eines Akteurs bei allen Kunden von Akamai Account Protector analysiert, um Vertrauensindikatoren und eine genaue Risikobewertung für jede Nutzeranmeldung zu ermitteln, selbst wenn dieser Nutzer eine bestimmte Website zum ersten Mal besucht.

Kundenspezifisches maschinelles Lernen: Aufbauend auf den leistungsstarken KI- und ML-Techniken von Akamai bieten wir nun die Möglichkeit, kundenspezifische Modelle zu entwickeln. Diese Deep-Learning-Modelle untersuchen die komplexesten Angriffe, die wir auf großen Markenwebsites beobachten, welche beliebte Angriffsziele darstellen. Das Modell wandelt dann das Gelernte in fortschrittliche Algorithmen um und kann so Abwehrmaßnahmen gegen neuartige Angriffe innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen implementieren.

Verbesserte Scraper-Erkennung: Bot-Betreiber haben bei Scraper-Bots enorme Innovationen erreicht. Obwohl diese Bots früher meist weniger ausgeklügelt waren, haben die COVID-19-Pandemie und weitere Lieferkettenprobleme es finanziell attraktiv gemacht, Websites nach Preisen, Produktverfügbarkeit und andere Informationen zu durchsuchen. Daher sind Scraper inzwischen deutlich komplexer geworden. Daher verbessert Akamai seinen Schutz in diesem Bereich mit fortschrittlichen Erkennungsfunktionen.

Erkennung von Browser-Imitation: Bot-Betreiber versuchen häufig, bestimmte Browser zu imitieren, um sich der Erkennung zu entziehen. Wir haben unsere Erkennung von Browser-Imitation weiterentwickelt. Sie ist nun äußerst genau und bedarf keiner regelmäßigen Abstimmung, sodass Kunden weniger False Negatives erhalten als mit anderen Erkennungsmethoden.

Anzeige für Marketinganalysen: Neben missbräuchlichen Verhaltensweisen und aktiven Angriffen wie Inventory Hoarding und Credential Stuffing kann Bot-Traffic auch Marketingdaten wie z. B. Besuchszahlen von Websites verzerren. Wir haben unsere Anzeige für Marketinganalysen jetzt verbessert, damit Bot-Traffic bei der Überprüfung von Website-Kennzahlen ausgeschlossen werden können. So können Unternehmen basierend auf den Präferenzen menschlicher Nutzer Entscheidungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses treffen.

Fortlaufend aktueller Schutz

Unternehmen müssen ihre Bot-Management-Strategie unbedingt stets auf dem neuesten Stand halten. Bot-Betreiber haben immer einen Anreiz, Angriffe zu starten und der Erkennung zu entgehen. Sicherheitsteams müssen deshalb sicherstellen, dass sie die neuesten Funktionen zur Bekämpfung von Bots und Cyberangreifern nutzen.

Die neuesten Verbesserungen von Akamai ergänzen die bereits zuverlässigen Funktionen unserer Lösungen, die von Kunden und Marktanalytikern für ihre Wirksamkeit und ihren Schutz geschätzt werden.

Weitere Informationen

Um mehr über die Lösungen von Akamai zum Schutz vor Missbrauch und Betrug zu erfahren, sprechen Sie jetzt mit einem Experten.