A Akamai anuncia detecções avançadas de bots, reconhecimento global de entidades

April 20, 2023

Christine Ross é gerente sênior de marketing de produtos na Akamai, onde lidera mensagens de entrada no mercado para o Bot Manager. Antes da Akamai, ela trabalhou com startups de blockchain e segurança em ajuste e posicionamento de produtos/mercados. Ela também passou muitos anos como analista do setor ajudando as organizações a comprar e gerenciar tecnologias e serviços emergentes.

A defesa contra comportamentos abusivos e fraudulentos é um espaço dinâmico e que requer inovação constante por parte de fornecedores e empresas, para ficarem à frente de adversários determinados.

Dizem com frequência que o gerenciamento de bots é um jogo de gato e rato: Fornecedores de gerenciamento de bots criam detecções e mitigações de bots... operadores de bots encontram formas de escapar e contornar essas proteções... fornecedores lidam com esses novos ataques, desenvolvendo novas detecções e mitigações... e o ciclo começa novamente. 

Siga o dinheiro

Há uma razão simples para este jogo de gato e rato: invasores que conseguem atingir seu alvo ganham dinheiro. E muitos dos ataques mais sofisticados são, na verdade, uma combinação de automação e interação humana. Desde criminosos humanos que sequestram a conta de clientes para esgotar seu valor até operadores de bots arrebanhando bens de alto valor para revendê-los a preços mais altos, a recompensa é alta para invasores bem-sucedidos. 

A defesa contra comportamentos abusivos e fraudulentos é um espaço dinâmico e que requer inovação constante por parte de fornecedores e empresas, para ficarem à frente de adversários determinados.

Soluções aprimoradas de proteção contra abuso e fraude

É por isso que a Akamai continua a investir com tanta força em nossas soluções de proteção contra abuso e fraude. Protegemos as marcas mais conceituadas e altamente direcionadas do mundo. Isso significa que lidamos com os ataques mais novos e sofisticados, e os transformamos nas proteções mais avançadas. 

Na verdade, estamos anunciando hoje melhorias envolvendo inteligência artificial (IA) altamente avançada, modelos de aprendizado de máquina (ML) e outras técnicas para prevenção e defesa contra novos ataques, incluindo:

  • Reconhecimento global de usuários confiáveis: Os clientes da Akamai se beneficiam de um efeito de rede, usando a visibilidade obtida em toda a rede da Akamai para alimentar sua pontuação de risco para um login de usuário. Esse recurso analisa o histórico acumulado de uma entidade em todos os clientes do Akamai Account Protector, a fim de identificar indicadores de confiança e uma pontuação de risco precisa para cada login de usuário, mesmo que esse usuário esteja visitando um determinado website pela primeira vez. 

  • Aprendizado de máquina por cliente: Com base nas robustas técnicas de IA e ML da Akamai, agora estamos oferecendo recursos para modelos específicos do cliente. Esses modelos de aprendizado profundo estudam os ataques mais sofisticados que vemos em websites altamente direcionados de grandes marcas. Em seguida, o modelo insere o aprendizado em algoritmos avançados para implementar mitigações contra novos ataques em minutos, enquanto outros métodos precisam de dias ou semanas.

  • Detecção de scraper aprimorada: Houve uma enorme inovação em bots de scraper entre os operadores de bots. Embora tradicionalmente esses bots sejam menos sofisticados, a pandemia de COVID-19 e outros impactos na cadeia de suprimentos tornaram financeiramente atraente capturar websites para ter informações sobre preços, disponibilidade de produtos e outros dados. Assim, scrapers se tornaram significativamente mais sofisticados e a Akamai está aprimorando suas proteções nessa área com detecções avançadas.

  • Detecção de personificação por navegador: Operadores de bots geralmente tentam personificar determinados navegadores para evitar detecção. Criamos nossa detecção de personificação de navegador para ser altamente precisa, sem exigir ajustes regulares, de modo que os clientes vejam menos falsos negativos do que em outros métodos de detecção.

  • Sinalização para análise de marketing: Além de comportamentos abusivos e ataques ativos, como acúmulo de credenciais e acúmulo de inventário, o tráfego de bots pode distorcer os dados de marketing, como as páginas que estão sendo visitadas com mais frequência. Agora, aprimoramos nossa sinalização para análise de marketing, de modo que os profissionais de marketing possam excluir o tráfego de bots ao analisar as métricas do website e tomar decisões baseadas nas preferências do usuário humano, melhorando as experiências.

Mantenha sua proteção atualizada

É importante que as organizações mantenham suas estratégias de gerenciamento de bots atualizadas. Há sempre um incentivo para que os operadores de bots continuem a atacar e evitar a detecção, o que, por sua vez, exige que equipes de segurança tenham a certeza de estar usando os recursos mais recentes na luta contra bots e comportamentos abusivos de invasores humanos. 

Os aprimoramentos mais recentes da Akamai agregam aos recursos já robustos de nossas soluções, que foram reconhecidos por clientes e analistas de mercado por sua eficácia e proteção. 

