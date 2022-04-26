实现安全性与生产力的和谐交融
许多 IT 安全工具和做法都以牺牲生产力为代价，这种情况屡见不鲜。即便是物理安保措施也有这方面的权衡折衷。比如说在乘坐飞机时，登机前要接受大量的安检，因此我们必须赶在登机一个小时前到达机场。正因为存在这种权衡折衷，我们关注的问题往往不是我们是否有能力提升网络安全性，而是与安全措施对业务造成的不利影响相比，这种安全性的提升是否值得。
在采用新的业务支持技术时，还必须考虑风险与回报方面的影响。在确定一项新技术对业务确有价值之后，我们还必须确定一点：与扩大的攻击面以及由此产生的相关入侵风险相比，这种新技术是否利大于弊。正因如此，安全团队与 IT 团队之间必定会持续存在紧张关系。但这种紧张关系是可以改变的。
在 2022 年 4 月的平台更新中，我们将深度探究 Akamai 如何打造“工作的未来”，让客户可以开启 Zero Trust 之旅，在加速提升业务生产力的同时，尽可能降低入侵风险。为了这种安全性和生产力和谐交融的状态，首先要解决实施 Zero Trust 原则时的一些常见难题。
Zero Trust 的阴暗面
对于“Zero Trust”的含义及其实施方式，分析师、供应商和安全专家的观点可谓众说纷纭。但我们似乎都认同一点，即 Zero Trust 高度可靠，安全团队可基于它来尽可能降低入侵风险和影响。虽然就 Zero Trust 的最终状态目标达成共识并不难，可人们往往不会深究达成这一目标的过程中的种种细节，以及可能对业务产生的影响。
设想 Zero Trust 有一种最终状态，彼时您将环境中隐藏的那些只会造成风险、对工作毫无助益的默示信任彻底清零。我想我们都会认同这将是多么美妙——届时，攻击者将无机可乘，既无法利用我们系统中的漏洞，也无法植入新的恶意软件。
而想到为开启这样的美好新世界而必须付出的努力，Zero Trust 的阴暗面就会显露出来。在 Zero Trust 之旅中，我们必须考虑过程，而不仅仅是目标。对过程本身缺乏关注则正是这种模式很少真正得到落实的一大原因。在重点关注这个过程时，我们需要思考几个要点。
生产力减弱
首先是对员工生产力的负面影响——无论是意料之外，还是设计使然。Zero Trust 的一个基本方面是限制访问，主要方式是使用允许列表。这种做法明确指定了允许执行的操作；并且默认拒绝其他一切操作。然而，在降低攻击者实施恶意行动能力的同时，我们往往也增加了误阻员工正常履职的风险。
安全团队不可能预见到资产和人员必须彼此通信的每一种可能情况。此外，业务与员工都在通过无法预测的方式发展变化。IT 和安全团队必须考虑到本应给予但尚未给予信任的情况。
实施 Zero Trust 原则时，另一项潜在的负面影响是生产力下降，这是有原因的，仅举几例：额外的身份检查、给工作负载和终端用户设备造成负担的代理程序，以及强制要求终端用户登录的工具。上述每一种不利因素在单独考虑时，都在我们的容忍限度内。但蚁穴溃堤，随着它们的负面影响逐渐累积，终会达到弊大于利的程度。
对于多个接触点的需要
在我们对 Zero Trust 之旅的讨论中，最后但同样重要的痛点是对安全团队及其集成商、架构师和分析师的影响。目前市面上没有任何一种产品可以仅凭一己之力推进 Zero Trust 之旅。因此，安全团队需要在多个控制台上维护策略、推出多个代理程序，并维护多项集成。
就算对人手最充足的安全团队来说，这项任务也无比艰巨，可能产生高昂的费用和人力工时成本。最后这个问题提高了误报的可能性，也增加了代理程序和工具的数量，给终端用户造成了更大的负担，从而造成前两个问题更加错综复杂。
渐近但永远不可能完美拟合
另外值得特别指出的一件事是，Zero Trust 实际上是一种“渐近”的目标；我们只能做到尽可能靠近，但不可能消除每一丝默示信任。特别是，当我们拓展思路，想想究竟可以在何处运用 Zero Trust 原则时，这一点会更加明显。
以一次供应链攻击为例，一个受信任的用户从某个受信任来源下载受信任的应用程序，并启动该应用程序。目前的 Zero Trust 定义允许这些操作，这让恶意攻击载荷能够绕过所有信任区域。在这种情况下，我们可能要考虑是否需要在端点的内存中应用 Zero Trust……不过，我们今天不谈这个话题。重点在于，完美的 Zero Trust 无从实现，进一步接近目标可能涉及到几个痛点，但值得为之付出努力，因为这能够成就“工作的未来”——一种在最大限度降低风险的同时最大限度提高生产力的未来。
在今天的博文中，我们将探讨 Akamai 如何致力于帮助企业将这一愿景化为现实。在这一旅程的每一步当中，我们都可以减少遭遇灾难性入侵的几率，而且不会干扰业务。Zero Trust 这一最终状态目标已得到广泛接纳，像 Akamai 这样的安全服务供应商应该担起责任，让更多企业能够迅速实现这些步骤，而且不会产生负面影响，比如前文提及的那些示例。
在愿景与现实之间架起桥梁
Zero Trust 意味着只允许业务运营所需的事项，禁止其他一切事项。Zero Trust 之旅的核心就是区分必要与不必要的操作，然后精准采取行动。如果没有适当的工具，这几乎不可能实现。缺乏称手工具最终造成企业允许的事项数量超过了必要范畴，造成过多风险；或者预防措施的程度超出了应有的范畴，抑制了生产力。
企业需要高度精准、细致地消除默示信任，同时尽可能不对终端用户产生明显影响，这项任务确实艰难，但仍然有办法实现。此外，如果处理得当，这能最大限度地缩小攻击面，保证新技术能得到安全采用，所有业务支持行动均可以信任。安全性与生产力和谐交融，让 Zero Trust 既能尽可能降低入侵风险和影响，同时支持员工高效工作。但我们要如何才能将这种工作的未来化为现实？
实现 Zero Trust 的三大关键组成部分
要实现 Zero Trust，同时规避其"暗面"风险，需把握三大关键要素。它们分别是：
监测能力
理解
控制
我们需要实时监测所有资产及其相应的流量，并能够查看其历史信息；需要理解当下发生的事情及其缘由；还需要以精准、细致的控制措施，根据这种理解采取行动。
监测能力意味着，向安全管理员提供有关各种资产、流量、应用程序和用户的视图，并借此尽力消除默示信任。这种监测能力需要足够广泛，涵盖我们网络中的各种操作系统、设备和其他方面。
接下来，我们必须了解所监测事物的功能/作用。只有获得了这样的理解，我们才能准确区分必要与不必要的范畴。背景环境、指导和监测能力让我们能理解：哪些事件应该发生、哪些事件不应发生，哪些是业务的必要事件，哪些在制造风险。
一旦具备了全方位的监测能力，了解了实时情况，我们就可以开始消除默示信任。在这里，精细度与精准度是关键。例如，有些流程是正常运营的必要条件，但有一些服务则并非必需，可能被心怀叵测者滥用。在这样的情况下，我们需要具备在服务级别执行策略的能力。在主机层甚至应用层采取"一刀切"式策略，将导致大量误报。
行业利器
为了达到 Zero Trust 目标，我们需要根除网络内的所有默示信任，但目前还没有一种工具提供了必要的实施能力。为了解决这一短板，Akamai 正在打造高度完善的 Zero Trust 产品系列，根据产品路线图，其中的工具将全面集成。
微分段
Akamai Guardicore Segmentation 是全球领先的微分段解决方案，通过对网络内部流量进行精细管控，成为推动零信任落地的核心驱动力。Akamai 收购 Guardicore 的很大一部分原因在于，这款产品体现了 Akamai 认为对 Zero Trust 至关重要的核心组成部分。
它支持广泛的操作系统，并通过实时和历史网络视图提供了出色的监测能力。它具有灵活的标签功能和直观的用户界面，让用户即便在无比复杂的环境中也能轻松了解依赖关系。它还具有向导式的策略执行，可细化到应用程序乃至服务级别，实现精准、细致的控制。
在 2022 年 4 月发布的平台更新中，我们不仅将Akamai Guardicore Segmentation 引入整体产品组合，还对产品本身进行了多项改进，进一步增强了简易性、安全性和覆盖能力。我们将着重介绍几项功能，例如勒索软件抵御模板，它可让服务级别控制措施能轻松阻止高级勒索软件技术。
Zero Trust 网络访问和多重身份验证
Akamai Enterprise Application Access 为用户提供真正基于 Zero Trust 的访问体验，仅授权其访问他们确实需要的应用程序，而不必授予其对整个网络的访问权限和监测能力，从而显著减少攻击面。
Akamai MFA 在 Enterprise Application Access 的身份验证能力基础上，新增 FIDO2 多因素身份验证（MFA），以保障用户安全。其他许多基于 FIDO2 的 MFA 解决方案需要物理安全密钥，与此不同，Akamai MFA 使用智能手机应用程序，从而降低了成本和复杂性。
我们强烈建议始终将 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 与基于 FIDO2 的 MFA 配合使用。我们并不孤单：美国政府也已经意识到，在帮助提高国家网络韧性方面，部署 MFA 有着至关重要的作用。2021年5月，美国总统拜登签署行政令，要求所有联邦机构强制启用多因素身份验证（MFA）；2022年1月，美国行政管理和预算局（OMB）进一步明确，所部署的MFA服务须具备防钓鱼能力，并符合FIDO2标准。
这种方法似乎比较明智，因为有翔实的证据表明，使用短信服务 (SMS)、其他电话方法或标准推送通知作为用户的“第二验证因素”的 MFA 解决方案存在安全漏洞，人们普遍认为，这些解决方案容易被网络钓鱼攻击攻陷，所以并不是那么安全。
应对日渐猖獗的网络攻击
过去一年间，我们观察客户情况，并发现了实施 MFA 的另一个驱动因素：面对日渐猖獗的网络攻击，许多企业都在投资购买网络安全保险。如今有越来越多的保险公司在保单条款中明确指出，投保公司需要为所有本地和远程登录部署 MFA，才符合投保条件。
在过去几年中保险公司收到的相关理赔申请中，有很多损失都是本可通过 MFA 避免的（这进一步印证了员工登录信息是当下攻击者的目标），这一条款很可能是对此类情况的直接回应。
提供一种能够防范网络钓鱼的强验证因素
公司纷纷开始考虑转用无密码身份验证，用另外一个弱身份验证因素（如短信）取代原本的弱蛇身份验证因素并不能解决问题。基于 FIDO2 的 Akamai MFA 提供了一种能够防范网络钓鱼的强身份验证因素，这对于实现无密码技术的预期安全收益至关重要。
Enterprise Application Access 与 Akamai MFA 协同发挥作用，提供强大的 Zero Trust 访问解决方案，支持访问企业私有 IT 资源。
在 2022 年 4 月的平台更新中，我们为 Enterprise Application Access 和 Akamai MFA 实施了多项改进，以提高部署灵活性，以及与邻近威胁保护技术的互操作性。随着跨平台增强功能的推出，Enterprise Application Access 现支持一些关键增强功能，帮助在更广泛的平台上实现 Zero Trust 安全。其中包括在设备状态评估中检测 MacOS 上的 Cylance AV 和 Microsoft Defender 的能力。此外，我们的 SCIM 与 Okta 和 Microsoft Azure AD 的集成目前正在接受这些企业的认证和验证。我们还发布了 Ubuntu 版 Enterprise Application Access 客户端的技术预览版，供客户测试和验证，准备在 2022 年晚些时候发布正式的完整版客户端。
Akamai MFA 如今支持上下文感知策略，可根据用户网络的 IP 地址、用户所在位置（地理定位）以及用户属于已知还是未知用户，提供自适应 MFA。这一新功能与 Enterprise Application Access 结合使用，即可确保您只为正确的用户提供 Zero Trust 访问权限，从而改进安全访问能力。
此外，Akamai MFA 现支持虚拟专用网络 (VPN) 服务器集成，因此您可将 Akamai MFA 集成到 VPN 身份验证流程中，并通过本地部署 AD/LDAP 目录进行用户调配。
安全 Web 网关
Akamai Secure Internet Access Enterprise 是我们的云端安全 Web 网关，旨在帮助安全团队确保用户可从任何地方、使用任何设备安全地接入互联网。这种配置快捷、部署轻松的解决方案不需要硬件安装或维护，是基于 Zero Trust 的架构中的另一个关键构造模块。
Secure Internet Access Enterprise 利用最新威胁情报数据和多个攻击载荷分析引擎，仅允许您的员工访问无害的 Web 内容。这些威胁情报源自 Akamai 对于互联网流量前所未有的监测能力，包括 Akamai Intelligent Edge Platform 每天处理的 3.3 万亿次 DNS 请求，以及来自其他 Akamai 安全服务、CDN 服务的流量日志和数以百计的第三方安全反馈。
推出多租户管理功能
在 2022 年 4 月的平台更新中，我们推出多租户管理功能，帮助服务提供商、ISP 和 MSSP 轻松管理各客户配置。为了帮助识别和阻止使用经过混淆技术处理的 JavaScript 代码规避检测的网页，我们添加了一个零日恶意 JavaScript 检测引擎，可以实时识别和阻止新创建的、基于 JavaScript的恶意网页。为了提高部署灵活性，我们添加了将流量转发到 Secure Internet Access Enterprise 的新方法，包括托管式 HTTP 转发器和 IPSec 隧道支持。
Zero Trust 新世界，开启倒计时
大多数人都认同，Zero Trust 状态默认不信任任何实体，并且强制实施最低访问权限，从而最大限度地减少入侵几率和影响。但是，对于实现这种目标状态的过程，很少有人阐明其中的含义，及其可能对您的业务产生的负面影响，切实可行的操作步骤则更加难觅。正因如此，Akamai 致力打造工作的未来，让更多企业能更高效地实现 Zero Trust 最终状态目标。
今天，作为本次平台更新发布的倒数第二天，我们将深入介绍 Akamai 助力实现 Zero Trust 的解决方案套件。对 Akamai 而言，这就意味着对于所有实体深入广泛的监测能力；也就是说，通过直观的可视化映射和丰富的背景信息了解其功能/作用；最终，这也意味着能够提供精准、细致的控制措施，保证在实施 Zero Trust 策略时，您能仅阻止对企业造成风险的事物，从而安心无忧地采纳支持业务的技术。
接下来是什么？
在这种“工作的未来”中，有更多企业可以更迅速地实现 Zero Trust，在降低风险的同时为业务加速。在更新的最后一天中，Ari Weil 将为您解读这样的未来对于您有着怎样的含义，敬请继续关注。