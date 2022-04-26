许多 IT 安全工具和做法都以牺牲生产力为代价，这种情况屡见不鲜。即便是物理安保措施也有这方面的权衡折衷。比如说在乘坐飞机时，登机前要接受大量的安检，因此我们必须赶在登机一个小时前到达机场。正因为存在这种权衡折衷，我们关注的问题往往不是我们是否有能力提升网络安全性，而是与安全措施对业务造成的不利影响相比，这种安全性的提升是否值得。

在采用新的业务支持技术时，还必须考虑风险与回报方面的影响。在确定一项新技术对业务确有价值之后，我们还必须确定一点：与扩大的攻击面以及由此产生的相关入侵风险相比，这种新技术是否利大于弊。正因如此，安全团队与 IT 团队之间必定会持续存在紧张关系。但这种紧张关系是可以改变的。

在 2022 年 4 月的平台更新中，我们将深度探究 Akamai 如何打造“工作的未来”，让客户可以开启 Zero Trust 之旅，在加速提升业务生产力的同时，尽可能降低入侵风险。为了这种安全性和生产力和谐交融的状态，首先要解决实施 Zero Trust 原则时的一些常见难题。

Zero Trust 的阴暗面

对于“Zero Trust”的含义及其实施方式，分析师、供应商和安全专家的观点可谓众说纷纭。但我们似乎都认同一点，即 Zero Trust 高度可靠，安全团队可基于它来尽可能降低入侵风险和影响。虽然就 Zero Trust 的最终状态目标达成共识并不难，可人们往往不会深究达成这一目标的过程中的种种细节，以及可能对业务产生的影响。

设想 Zero Trust 有一种最终状态，彼时您将环境中隐藏的那些只会造成风险、对工作毫无助益的默示信任彻底清零。我想我们都会认同这将是多么美妙——届时，攻击者将无机可乘，既无法利用我们系统中的漏洞，也无法植入新的恶意软件。

而想到为开启这样的美好新世界而必须付出的努力，Zero Trust 的阴暗面就会显露出来。在 Zero Trust 之旅中，我们必须考虑过程，而不仅仅是目标。对过程本身缺乏关注则正是这种模式很少真正得到落实的一大原因。在重点关注这个过程时，我们需要思考几个要点。

生产力减弱

首先是对员工生产力的负面影响——无论是意料之外，还是设计使然。Zero Trust 的一个基本方面是限制访问，主要方式是使用允许列表。这种做法明确指定了允许执行的操作；并且默认拒绝其他一切操作。然而，在降低攻击者实施恶意行动能力的同时，我们往往也增加了误阻员工正常履职的风险。

安全团队不可能预见到资产和人员必须彼此通信的每一种可能情况。此外，业务与员工都在通过无法预测的方式发展变化。IT 和安全团队必须考虑到本应给予但尚未给予信任的情况。

实施 Zero Trust 原则时，另一项潜在的负面影响是生产力下降，这是有原因的，仅举几例：额外的身份检查、给工作负载和终端用户设备造成负担的代理程序，以及强制要求终端用户登录的工具。上述每一种不利因素在单独考虑时，都在我们的容忍限度内。但蚁穴溃堤，随着它们的负面影响逐渐累积，终会达到弊大于利的程度。

对于多个接触点的需要

在我们对 Zero Trust 之旅的讨论中，最后但同样重要的痛点是对安全团队及其集成商、架构师和分析师的影响。目前市面上没有任何一种产品可以仅凭一己之力推进 Zero Trust 之旅。因此，安全团队需要在多个控制台上维护策略、推出多个代理程序，并维护多项集成。

就算对人手最充足的安全团队来说，这项任务也无比艰巨，可能产生高昂的费用和人力工时成本。最后这个问题提高了误报的可能性，也增加了代理程序和工具的数量，给终端用户造成了更大的负担，从而造成前两个问题更加错综复杂。

渐近但永远不可能完美拟合

另外值得特别指出的一件事是，Zero Trust 实际上是一种“渐近”的目标；我们只能做到尽可能靠近，但不可能消除每一丝默示信任。特别是，当我们拓展思路，想想究竟可以在何处运用 Zero Trust 原则时，这一点会更加明显。

以一次供应链攻击为例，一个受信任的用户从某个受信任来源下载受信任的应用程序，并启动该应用程序。目前的 Zero Trust 定义允许这些操作，这让恶意攻击载荷能够绕过所有信任区域。在这种情况下，我们可能要考虑是否需要在端点的内存中应用 Zero Trust……不过，我们今天不谈这个话题。重点在于，完美的 Zero Trust 无从实现，进一步接近目标可能涉及到几个痛点，但值得为之付出努力，因为这能够成就“工作的未来”——一种在最大限度降低风险的同时最大限度提高生产力的未来。

在今天的博文中，我们将探讨 Akamai 如何致力于帮助企业将这一愿景化为现实。在这一旅程的每一步当中，我们都可以减少遭遇灾难性入侵的几率，而且不会干扰业务。Zero Trust 这一最终状态目标已得到广泛接纳，像 Akamai 这样的安全服务供应商应该担起责任，让更多企业能够迅速实现这些步骤，而且不会产生负面影响，比如前文提及的那些示例。

在愿景与现实之间架起桥梁

Zero Trust 意味着只允许业务运营所需的事项，禁止其他一切事项。Zero Trust 之旅的核心就是区分必要与不必要的操作，然后精准采取行动。如果没有适当的工具，这几乎不可能实现。缺乏称手工具最终造成企业允许的事项数量超过了必要范畴，造成过多风险；或者预防措施的程度超出了应有的范畴，抑制了生产力。

企业需要高度精准、细致地消除默示信任，同时尽可能不对终端用户产生明显影响，这项任务确实艰难，但仍然有办法实现。此外，如果处理得当，这能最大限度地缩小攻击面，保证新技术能得到安全采用，所有业务支持行动均可以信任。安全性与生产力和谐交融，让 Zero Trust 既能尽可能降低入侵风险和影响，同时支持员工高效工作。但我们要如何才能将这种工作的未来化为现实？

实现 Zero Trust 的三大关键组成部分

要实现 Zero Trust，同时规避其"暗面"风险，需把握三大关键要素。它们分别是：

监测能力

理解

控制

我们需要实时监测所有资产及其相应的流量，并能够查看其历史信息；需要理解当下发生的事情及其缘由；还需要以精准、细致的控制措施，根据这种理解采取行动。

监测能力意味着，向安全管理员提供有关各种资产、流量、应用程序和用户的视图，并借此尽力消除默示信任。这种监测能力需要足够广泛，涵盖我们网络中的各种操作系统、设备和其他方面。

接下来，我们必须了解所监测事物的功能/作用。只有获得了这样的理解，我们才能准确区分必要与不必要的范畴。背景环境、指导和监测能力让我们能理解：哪些事件应该发生、哪些事件不应发生，哪些是业务的必要事件，哪些在制造风险。

一旦具备了全方位的监测能力，了解了实时情况，我们就可以开始消除默示信任。在这里，精细度与精准度是关键。例如，有些流程是正常运营的必要条件，但有一些服务则并非必需，可能被心怀叵测者滥用。在这样的情况下，我们需要具备在服务级别执行策略的能力。在主机层甚至应用层采取"一刀切"式策略，将导致大量误报。

行业利器

为了达到 Zero Trust 目标，我们需要根除网络内的所有默示信任，但目前还没有一种工具提供了必要的实施能力。为了解决这一短板，Akamai 正在打造高度完善的 Zero Trust 产品系列，根据产品路线图，其中的工具将全面集成。