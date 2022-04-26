IT 보안 툴 및 관행으로 인해 생산성이 떨어지는 것은 매우 흔한 일입니다. 심지어 물리적 보안의 경우도 그러한 문제가 발생합니다. 비행기를 탈 때 여러 가지 보안 단계를 거칠 필요가 없다면 1시간 미리 공항에 도착해야 할 필요도 없을 것입니다. 이러한 문제 때문에 네트워크 보안을 강화할 수 있는지 여부 자체가 아니라, 과연 비즈니스에 영향을 미치면서까지 보안을 강화할 필요가 있는지를 고민해야 하는 경우가 많습니다.

또한 새로운 비즈니스 지원 기술을 도입할 때, 어떤 이득을 얻기 위해 어떤 리스크를 감수할 것인지도 고려해야 합니다. 새로운 기술이 비즈니스에 가치가 있다고 판단했다면 그 이후에는 그 가치가 확장되는 공격표면과 그에 따른 유출 리스크보다 더 큰지를 판단해야 합니다. 이 때문에 보안 팀과 IT 팀 간의 지속적인 긴장 관계는 마치 당연한 것처럼 되었습니다. 하지만 사실 그럴 필요는 없습니다.

2022년 4월 플랫폼 업데이트에서는 고객이 비즈니스 생산성을 가속화하는 동시에 침해 위험을 최소화하는 제로 트러스트 여정을 시작할 수 있도록, Akamai가 미래의 업무 환경을 구축해 나가는 다양한 방법을 자세히 살펴보겠습니다. 이와 같이 보안과 생산성을 융합하기 위해서는 먼저 제로 트러스트 원칙을 구현할 때 흔히 발생하는 문제들을 해결해야 합니다.

제로 트러스트의 어두운 면

분석가, 벤더사 및 보안 전문가들은 "제로 트러스트"가 무엇을 의미하며 이를 어떻게 이룰 것인지에 대한 다양한 견해를 제시했습니다. 모두가 동의하는 한 가지는 제로 트러스트라는 강력한 기반을 통해 보안 팀이 유출 리스크 및 영향을 최소화할 수 있다는 것입니다. 그러나 제로 트러스트의 이상적인 최종 상태가 무엇인지에 대해서는 쉽게 동의할 수 있지만, 이를 어떻게 이룰 것인지 그리고 이것이 비즈니스에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대해서는 세부적인 이견이 많습니다.

리스크를 야기하면서도 업무에는 별 도움이 되지 않는 묵시적 트러스트를 업무 환경에서 "제로 아웃", 즉 완전히 배제하는 것이 제로 트러스트의 최종 목표라고 보면 됩니다. 그러면 우리 모두가 바라는 대로, 공격자들이 시스템의 취약점을 악용하거나 새로운 멀웨어를 침투시킬 틈이 없어질 것입니다.

제로 트러스트의 어두운 면은 이러한 최종 상태에 다다르기 전의 과정에서 드러납니다. 제로 트러스트는 결과만이 아니라 그 과정도 중요합니다. 제로 트러스트를 제대로 구현하지 못하는 가장 큰 이유는 과정 자체를 소홀히 하기 때문입니다. 제로 트러스트 과정에 대해 살펴보면서 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항이 있습니다.

생산성 저하

첫째는 사고로 인한 것이든, 원래 계획되었던 것이든 직원 생산성에 미치는 영향입니다. 제로 트러스트의 기본 원리는 주로 거부 목록을 통해 접속을 제한하는 것입니다. 이것은 허용되는 것을 지정하는 방식입니다. 즉, 그 외의 모든 것은 거부됩니다. 공격자가 악의적인 활동을 하지 못하도록 막다 보면 종종 직원들이 업무를 제대로 수행하지 못하도록 방해할 가능성도 커집니다.

자산 및 직원들이 서로 간에 통신해야 하는 모든 시나리오를 보안 팀이 예측할 수 있는 것은 아닙니다. 그뿐만 아니라, 비즈니스와 인력은 예측할 수 없는 형태로 발전하고 변화하고 있습니다. IT 및 보안 팀은 신뢰가 부여되어야 하는데 그렇지 않은 시나리오를 고려해야 합니다.

제로 트러스트 원칙을 적용할 때 발생할 수 있는 또 다른 잠재적 피해는 생산성 저하입니다. 간단히 몇 가지 예만 살펴봐도 늘어나는 신원 확인 절차, 워크로드 및 최종 사용자 디바이스에 부담을 주는 에이전트, 최종 사용자가 로그인해야 하는 툴 등이 있습니다. 각각의 것들은 크게 부담이 되지 않을 수도 있습니다. 하지만 이러한 사소한 장애물들이 쌓이다 보면 득보다 실이 더 많은 상황에 도달할 수 있습니다.

여러 터치포인트의 필요성

제로 트러스트 여정에서 겪게 되는 마지막 고충은 보안 팀과 통합업체, 설계자, 분석가에게 미치는 영향인데, 이 고충도 그 여느 것 못지 않게 큽니다. 현재 제로 트러스트를 홀로 완성할 수 있는 제품은 시중에 없습니다. 따라서 보안 팀은 여러 콘솔에서 정책을 유지하고, 여러 에이전트를 롤아웃하고, 여러 가지 통합을 유지 관리해야 합니다.

이것은 인력이 충분한 보안 팀에서도 어려운 작업이며, 비용과 인력 시간 모든 면에서 상당한 비용을 유발할 수 있습니다. 이 마지막 문제가 앞에 언급된 두 가지 문제를 더 복잡하게 만듭니다. 오탐 가능성이 증가하고 에이전트 및 툴 수가 늘어남에 따라 최종 사용자에게 부담을 주기 시작하기 때문입니다.

점근적 방식

또한 진정한 제로 트러스트를 추구하는 것은 실제로는 점근적인 방식입니다. 즉, 비슷하게 다가갈 수는 있지만 모든 묵시적 트러스트를 완전히 제거하는 것은 사실상 불가능합니다. 특히 제로 트러스트 원리를 적용할 수 있는 부분을 꼭 집어서 생각해보면 그렇습니다.

예를 들어, 신뢰할 수 있는 사용자가 신뢰할 수 있는 소스로부터 신뢰할 수 있는 애플리케이션을 다운로드할 때 실행되는 공급망 공격이 있다고 가정해보세요. 현재의 제로 트러스트 원리대로라면 이러한 공격이 가능하며 악성 페이로드가 모든 트러스트 영역을 우회할 수 있습니다. 이 경우 엔드포인트에서 메모리 안에 제로 트러스트를 적용해야 할 필요성을 고려할 수도 있겠지만, 그것은 이번에 다룰 내용에서는 벗어나는 주제입니다. 요점은 완벽한 제로 트러스트는 사실상 불가능하며 목표에 더 가까이 다가갈수록 여러 가지 고충이 수반될 수 있지만, 이는 리스크를 최소화하는 동시에 생산성까지 극대화하는 미래의 업무 환경을 제공하기 때문에 매우 가치 있는 노력이라는 것입니다.

오늘의 게시물에서는 기업이 이러한 비전을 실현할 수 있도록 돕기 위해 Akamai가 어떤 노력을 기울이고 있는지 알아보겠습니다. 각 단계마다 비즈니스를 방해하지 않으면서 심각한 보안 유출의 가능성을 줄일 수 있습니다. 제로 트러스트를 최종 목표로 도입하는 기업이 많아짐에 따라, 이제 Akamai와 같은 보안 벤더사들의 입장에서는 더 많은 기업이 위에서 언급한 것과 같은 부정적인 결과를 초래하지 않으면서 이 단계를 신속하게 달성할 수 있도록 지원하는 것이 중요합니다.

비전과 현실의 격차 해소

제로 트러스트란 비즈니스를 운영하는 데 필요한 것만 허용하고 그 외 모든 것은 금지하는 것입니다. 필요한 행동과 불필요한 행동을 구분한 후 각각에 대한 정밀한 조치를 취하는 것이 제로 트러스트 여정의 핵심입니다. 올바른 툴이 없다면 거의 불가능합니다. 따라서 기업은 필요 이상으로 허용함으로써 너무나 많은 리스크에 노출되거나, 필요 이상으로 금지함으로써 생산성을 저해하게 됩니다.

이것은 매우 어려운 작업이지만, 최종 사용자가 알아차리지도 못할 만큼 정교하고 세밀하게 묵시적 트러스트를 제거하는 방법들이 있습니다. 그리고 이 방법을 제대로 수행한다면 새로운 기술을 안전하게 도입하고 모든 비즈니스 지원 활동을 신뢰할 수 있는 정도까지 공격표면을 최소화할 수 있습니다. 보안 및 생산성이 융합되므로 제로 트러스트는 유출 리스크를 최소화하는 동시에 인력을 지원할 수 있습니다. 그렇다면 이러한 미래의 업무를 어떻게 실현할 수 있을까요?

제로 트러스트를 달성하기 위한 세 가지 주요 구성요소

그 어두운 이면을 마주하지 않고도 제로 트러스트에 도달할 수 있는 세 가지 핵심 구성 요소가 있습니다. 이 세 가지는 다음과 같습니다.

가시성

이해

제어

우리는 모든 자산과 각각의 흐름을 실시간으로 파악하고 기록을 살펴볼 수 있어야 합니다. 무슨 일이 왜 일어나고 있는지를 이해해야 합니다. 마지막으로, 그러한 이해를 바탕으로 정교하고 세밀한 조치를 취해야 합니다.

가시성이란 묵시적 트러스트를 제거할 다양한 자산, 흐름, 애플리케이션, 사용자를 보안 관리자가 볼 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 가시성은 다양한 운영 체제, 디바이스 그리고 네트워크의 기타 측면을 포괄할 만큼 방대해야 합니다.

그다음에는 확인한 것에 대해 이해해야 합니다. 이러한 이해를 통해서만 무엇이 필요한지 그리고 무엇이 필요하지 않은지를 정확하게 판별할 수 있습니다. 컨텍스트, 가이드, 시각화를 통해 어떤 일이 일어나야 하는지, 어떤 일이 일어나서는 안 되는지, 비즈니스에 무엇이 필요한지, 어떤 것이 리스크를 초래하는지를 파악할 수 있습니다.

일단 모든 것을 확인하고 어떤 일이 일어나고 있는지를 이해했으면 묵시적 트러스트를 제거하기 시작할 수 있습니다. 이때 세밀함과 정확성이 가장 중요합니다. 예를 들어, 정상 운영에 필수적인 일부 프로세스에 필요하지 않은 서비스도 포함되어 있을 수 있는데 공격자들은 이를 악용합니다. 그럴 경우에는 서비스 수준에서 정책을 적용할 수 있어야 합니다. 머신 또는 애플리케이션 레이어에서의 광범위한 스트로크 정책은 오탐을 초래합니다.

기업에 필수적인 툴 세트

현재로서는 어떤 툴도 단독으로는 네트워크에서 모든 묵시적 트러스트를 완전히 제거하여 제로 트러스트에 도달할 수 없습니다. 이를 극복하기 위해 Akamai는 여러 툴을 완전하게 통합하는 로드맵을 통해 가장 완벽한 제로 트러스트 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다.