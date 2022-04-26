IT セキュリティのツールと業務は、往々にして生産性を犠牲にしています。このようなトレードオフは物理的なセキュリティにもあります。フライトに関連するさまざまなセキュリティ対策がなければ、空港に急いで 1 時間早く到着する必要はないでしょう。こういったトレードオフの結果、私たちはネットワークのセキュリティ強化が可能かどうかというのではなく、むしろセキュリティの強化が、ビジネスに与える影響に見合うかどうかを心配します。

新規ビジネスを実現するテクノロジーを採用する際にも、リスクとメリットを比較しながら検討する必要があります。新しいテクノロジーがビジネスに対して価値があると判断したら、その価値をアタックサーフェスの拡大よりも重視するかどうか、それに伴う侵害リスクよりも重視するかどうかを判断する必要があります。そのため、セキュリティチームと IT チームの間には絶えず緊張が生じています。しかし緊張関係である必要はないのです。

2022年4月のプラットフォームアップデートでは、お客様がビジネスの生産性を向上させつつ、侵害リスクを最小限に抑えるゼロトラストへの取り組みを開始できるよう、Akamaiがどのように将来の働き方を構築しているかについて深く掘り下げていきます。セキュリティと生産性のこのような融合に到達するためには、まずゼロトラストの原則の実施に一般的に関連する課題に取り組むことから始めます。

ゼロトラストのダークサイド

アナリスト、ベンダー、セキュリティの専門家は、「ゼロトラスト」とは何か、どうすれば実現できるかについて、さまざまな見解を提示してきました。全員の意見が一致していると思われるのは、ゼロトラストとは、セキュリティチームがセキュリティ侵害のリスクと影響を最小限に抑えるための強力な基盤であるという捉え方です。ただし、ゼロトラストの理想的な最終状態については、そこに到達する方法やビジネスにどのような影響を与える可能性があるかについて詳しく掘り下げなくても、簡単に合意できます。

環境内の暗黙的な信頼は、リスクを生み出す一方、業務の円滑化には役立ちません。そのような暗黙的な信頼を「ゼロにする」ことがゼロトラストの最終状態だと考えるわけです。これが驚くほど素晴らしい状態であることに全員が同意すると思います。攻撃者がシステムの脆弱性を悪用したり、新しいマルウェアを導入したりする余地はなくなるはずです。

その最終状態に到達するために必要なすべてのことを考えると、ゼロトラストのダークサイドが見えてきます。目的地だけでなくゼロトラストに至るまでの過程、つまり移行について考える必要があります。しかし、移行はめったに実践されません。その大きな理由は、その過程に焦点が当てられていないからです。移行には注目すべきいくつかの重要なポイントがあります。

生産性の低下

1 つ目は、従業員の生産性に及ぶ偶発的または仕様による影響です。ゼロトラストでは基本的に、主に拒否リストを使用してアクセスを制限します。つまり、何を許可するのかを判断するということです。他のすべてはデフォルトで拒否されます。悪性のキャンペーンを実行する攻撃者の能力を低下させることで、多くの場合、攻撃者の仕事を偶然に妨げる確率が上がります。

セキュリティチームが、相互に通信する必要のある資産と人に関するシナリオをすべて予測できるとは思えません。さらに、企業や従業員は予測不可能な方法で進化し、変化します。IT チームとセキュリティチームは、信頼が与えられていないが信頼すべき、というシナリオを考慮しなければなりません。

ゼロトラストの原則の実践によるもう 1 つの悪影響として、生産性の低下が考えられます。アイデンティティのチェックが追加される、エージェントがワークロードやエンドユーザーのデバイスに負担をかける、エンドユーザーがツールにログインする必要がある、などがその原因となります。しかし、今ここに挙げたのはほんの一例にすぎません。その 1 つひとつは許容範囲内かもしれません。しかし、これらの軽微な負担が積み重なると、生産性低下の悪影響が、ゼロトラストによって実現される価値に見合わないところまで達してしまう可能性があります。

複数の接点が必要

ゼロトラストへの移行の重要な課題として最後に取り上げるのは、セキュリティチームとそのインテグレーター、アーキテクト、アナリストへの影響です。現在、ゼロトラストへの移行を単独で促進できる製品は販売されていません。その結果、セキュリティチームは複数のコンソールでポリシーを保守し、複数のエージェントを展開し、複数の統合環境を維持する必要があります。

これは、スタッフの多いセキュリティチームにとっても困難な作業であり、金額と時間の両方で多大な負担が生じる可能性があります。この最後の課題と前述の 2 つの課題が相まって、フォールス・ポジティブ（誤検知）の可能性が上昇するとともに、エージェントとツールの数が増加してエンドユーザーの負担となります。

漸近的な追求

本当の意味のゼロトラストの追求は実際には漸近的だということ（次第に近づいていくということ）にも注目すべきです。理想の姿に近づくことはできても、暗黙的な信頼のすべてを排除することは不可能だと考えられます。ゼロトラストの原則の実施をどこまで細かく拡大するかについて考える場合はなおさらです。

たとえば、あるサプライチェーンへの攻撃を考えてみましょう。そこでは、信頼できるユーザーが信頼できるソースから信頼できるアプリケーションをダウンロードして起動しています。現在のゼロトラストの定義では、この状態はあり得ることであり、悪性のペイロードはすべての信頼ゾーンをバイパスするようになります。このようなケースでは、エンドポイントのメモリ内にゼロトラストを適用する必要性を検討することが必要になるかもしれません。これについては、別の機会に取り上げましょう。重要なのは、完全なゼロトラストは不可能かもしれず、目標に近づくことには複数の課題が伴うかもしれませんが、それでも努力する価値は大いにあるということです。ゼロトラストはリスクを最小化し、生産性を最大化する未来の働き方を提供します。

本日の投稿では、企業がこのビジョンを実現できるように Akamai がどのようにして支援しているかについて説明します。移行の過程で各ステップを実行することで、ビジネスを中断することなく、壊滅的なデータ侵害の可能性を低減できます。ゼロトラストが望ましい最終状態として広く採用されている現在、これらのステップをより多くの企業が迅速に、そして前述のような悪影響を受けずに達成できるようにすることは、Akamai のようなセキュリティベンダーに課せられた義務となっています。

ビジョンと現実のギャップを解消

ゼロトラストとは、ビジネスを行うために必要なものだけを許可し、その他すべてを禁止することを意味します。ゼロトラストへの移行では、必要なアクションと不要なアクションを区別し、その区別に従って正確に行動することが重要です。これは、適切なツールを導入しなければほとんど不可能です。結果的に、企業は必要以上のものを許可して過剰なリスクにさらされるか、生じるはずのリスクよりもさらに多くのリスクを回避して生産性を低下させることになります。

この作業は困難ですが、非常に正確に、エンドユーザーが気付かないほどの細かさで、暗黙的な信頼を排除する方法はあります。さらに、これを正しく行うことで、アタックサーフェスを最小限に抑えて、新しいテクノロジーを安全に導入し、ビジネスを支えるすべてのアクションを信頼することができます。ゼロトラストによってセキュリティ侵害のリスクと影響を最小限に抑えながら、同時に従業員の業務を可能にすることで、セキュリティと生産性を融合させることができます。しかし、この未来の働き方を実現するためにはどうすればよいのでしょうか。

ゼロトラストを実現するための 3 つの主な要素

そのダークサイド（不都合な側面）に直面することなくゼロトラストを達成するためには、3つの鍵となる構成要素があります。それらの要素は以下のとおりです。

可視性

理解

制御

すべての資産とそれぞれのフローをリアルタイムと履歴で把握する必要があります。何が起こっているのか、なぜ起こっているのかを理解する必要があります。最後に、正確かつきめ細かくコントロールしながら、この理解に基づいて行動する必要があります。

可視性とは、暗黙的な信頼を排除しようとしている各種資産、フロー、アプリケーション、ユーザーをセキュリティ管理者が表示できることを意味します。この可視性は、さまざまなオペレーティングシステム、デバイス、およびネットワークのその他の側面など、対象が幅広いことが求められます。

次に、可視化している各要素の機能を理解する必要があります。そのような理解があれば、必要なものとそうでないものを正確に区別することができます。コンテキスト、ガイダンス、視覚化により、望ましい事象、望ましくない事象、ビジネスに必要なもの、リスクを発生させるものを理解できます。

すべてを確認し、何が起こっているのかを理解した時点で、暗黙的な信頼の排除を始めることができます。ここで重要なのは、きめ細かさと精度です。たとえば、通常の業務に必要なプロセスもあります。必要のないサービスもあり、攻撃者に悪用されるおそれがあります。このようなケースでは、サービスレベルでポリシーを適用できる必要があります。マシンやアプリケーションレイヤーにおける広範で大雑把なポリシーは、誤検知を発生させます。

ツール群

現在、ネットワーク内のすべての暗黙的な信頼を排除して、ゼロトラストに到達するために必要な機能を提供することは、単独のツールではできません。これに対処するために、Akamai は包括的なゼロトラスト製品のポートフォリオを構築しており、ロードマップではそれらのツールが完全に統合されていることが示されています。