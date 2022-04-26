Il est bien trop courant que les outils et pratiques de sécurité informatique aient des répercussions sur la productivité. Même la sécurité physique exige ce compromis. Il ne serait pas nécessaire d'arriver à l'aéroport une heure à l'avance s'il n'y avait pas les mesures de sécurité étendues qu'implique le vol. En raison de ce compromis, notre préoccupation n'est souvent pas d'accroître la sécurité de nos réseaux, mais plutôt de s'assurer que l'augmentation de la sécurité est rentable pour l'entreprise.

Nous devons également prendre en compte le compromis bénéfice/risque lors de l'adoption de nouvelles technologies permettant de faire des affaires. Une fois que nous avons décidé qu'une nouvelle technologie apporte de la valeur à l'entreprise, nous devons alors décider si cette valeur l'emporte sur la surface d'attaque étendue et, à son tour, sur le risque de violation qui l'accompagne. Pour cette raison, la tension entre les équipes de sécurité et les équipes informatiques est devenue constante. Cependant, ce n'est pas une fatalité.

Dans la mise à jour de la plateforme d'avril 2022, nous allons découvrir comment Akamai construit un avenir du travail dans lequel ses clients peuvent s'engager dans un parcours Zero Trust qui minimise les risques de violation tout en accélérant la productivité de l'entreprise. Atteindre cette convergence de la sécurité et de la productivité commence par relever les défis généralement associés à la mise en œuvre des principes Zero Trust.

Le côté sombre du Zero Trust

Les analystes, les fournisseurs et les professionnels de la sécurité ont offert de nombreuses perspectives sur ce que signifie le « Zero Trust » et sur la façon dont l'atteindre. Il semble que nous soyons tous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une base solide sur laquelle les équipes de sécurité peuvent minimiser les risques de violation et leur impact. Cependant, il est facile de s'entendre sur l'état final idéal du Zero Trust sans se plonger dans les détails sur la façon d'y parvenir et sur l'impact que cela peut avoir sur l'entreprise.

Considérez le Zero Trust comme ayant un état final dans lequel vous éliminez toute confiance implicite dans l'environnement qui crée des risques sans faciliter le travail. Je pense que nous trouverions tous cela formidable : il n'y aurait pas de place pour que les pirates informatiques abusent des vulnérabilités de nos systèmes ou introduisent de nouveaux programmes malveillants.

Le côté obscur du Zero Trust devient visible lorsque nous tenons compte de tout ce qui doit être mis en place pour parvenir à cet état final. Nous devons prendre en compte le cheminement vers le Zero Trust, et pas seulement la destination. Le manque de focalisation sur ce cheminement en lui-même est l'une des principales raisons pour laquelle le Zero Trust est rarement mis en pratique. Il y a quelques points clés auxquels réfléchir au moment de se lancer dans ce voyage.

Ralentissement de la productivité

Le premier point est l'impact sur la productivité des employés, par accident ou volontairement. Un aspect fondamental du Zero Trust est la restriction de l'accès, principalement par le biais des listes d'exclusion. Cette pratique consiste à dicter uniquement ce qui peut être fait, tout le reste étant refusé par défaut. En diminuant la capacité d'action malveillante d'un attaquant, nous augmentons souvent le risque d'empêcher un utilisateur légitime de travailler.

Il est peu probable qu'une équipe de sécurité puisse prévoir chaque scénario possible dans lequel les ressources et les personnes doivent communiquer entre elles. En outre, les activités et la main-d'œuvre évoluent et changent de manière imprévisible. Les équipes informatiques et de sécurité doivent prendre en compte les scénarios dans lesquels la confiance n'est pas accordée, mais devrait l'être.

Une autre implication potentiellement dangereuse de la mise en œuvre des principes Zero Trust est la lenteur de la productivité comptabilisée. Les contrôles d'identité supplémentaires, les agents qui alourdissent les charges de travail et surchargent les terminaux des utilisateurs finaux, ainsi que les outils auxquels les utilisateurs finaux doivent se connecter ne sont que quelques-uns de ces éléments. Pris séparément, nous pouvons tolérer chacun d'entre eux. Cependant, lorsque nous considérons l'impact cumulé de ces petits obstacles, ils peuvent atteindre un point où ils coûtent plus de valeur qu'ils n'en fournissent.

Il est nécessaire d'avoir plusieurs points de contact

Le dernier point, mais pas le moindre, du parcours Zero Trust que nous aborderons est l'impact sur les équipes de sécurité, ainsi que sur leurs intégrateurs, architectes et analystes. Actuellement, il n'existe pas de produit unique sur le marché qui puisse faciliter le parcours Zero Trust à lui seul. Par conséquent, les équipes de sécurité doivent gérer les règles sur plusieurs consoles, déployer plusieurs agents et gérer de multiples intégrations.

Il s'agit d'une tâche difficile même pour les équipes de sécurité les mieux formées, qui peut entraîner des coûts importants en dollars et en heures-personnes. Ce dernier problème aggrave les deux premiers en augmentant la probabilité de faux positifs ainsi que le nombre d'agents et d'outils qui commencent à surcharger les utilisateurs finaux.

Une poursuite asymptotique

Il est également intéressant de noter que la poursuite du véritable Zero Trust est en fait asymptotique ; nous pouvons nous en rapprocher, mais supprimer tous les iotas de confiance implicite est probablement impossible. En particulier si nous élargissons notre réflexion sur l'endroit exact où nous pouvons invoquer les principes du Zero Trust.

Par exemple, prenons une attaque de la chaîne d'approvisionnement au cours de laquelle un utilisateur de confiance télécharge et lance une application de confiance à partir d'une source de confiance. Les définitions actuelles du Zero Trust le permettent, et la charge utile malveillante peut contourner toutes nos zones de confiance. Dans ce cas, nous pourrions envisager la nécessité du Zero Trust appliqué au terminal, dans la mémoire … Mais nous en parlerons une autre fois. Le fait est que si le Zero Trust parfait est peut-être impossible, et que se rapprocher de nos objectifs peut impliquer plusieurs points faibles, il s'agit d'une entreprise tout à fait louable car elle offre un avenir pour le travail dans lequel la réduction des risques et l'optimisation de la productivité vont de pair.

Dans le post d'aujourd'hui, nous évoquerons la manière dont Akamai s'efforce d'aider les entreprises à concrétiser cette vision. À chaque étape du parcours, nous pouvons réduire la probabilité d'une violation catastrophique sans perturber l'activité. Avec l'adoption généralisée du Zero Trust comme objectif final, il incombe désormais aux fournisseurs de sécurité comme Akamai de rendre ces étapes réalisables rapidement et sans conséquences négatives telles que celles mentionnées ci-dessus.

Combler le fossé entre la vision et la réalité

Le Zero Trust consiste à autoriser uniquement ce dont une entreprise a besoin pour fonctionner, et à interdire tout le reste. Faire la distinction entre les actions nécessaires et inutiles puis agir avec précision est le cœur du Zero Trust. Sans les bons outils en place, c'est presque impossible. En conséquence, les entreprises acceptent plus que ce qui est nécessaire et sont exposées à de trop nombreux risques, ou elles restreignent plus qu'elles ne le devraient, ce qui entrave la productivité.

Aussi difficile que cette tâche puisse être, il existe des moyens de supprimer la confiance implicite avec une telle précision et une telle granularité que les utilisateurs finaux ne le remarqueront même pas. En outre, si elle est correctement effectuée, cette opération peut réduire la surface d'attaque au point où l'adoption de nouvelles technologies est sûre et où toutes les actions de l'entreprise sont fiables. La sécurité et la productivité convergeront de sorte que le Zero Trust minimise à la fois le risque de violation et l'impact tout en permettant à la main-d'œuvre de s'en occuper. Mais comment concrétiser cet avenir pour le travail ?

Trois éléments clés pour atteindre le Zero Trust

Il existe trois composants clés pour parvenir au Zero Trust sans avoir à en subir la face cachée. Il s'agit de :

Visibilité

l'analyse

Contrôle

Nous avons besoin d'une visibilité historique et en temps réel sur tous nos actifs et sur leurs flux respectifs. Nous devons comprendre ce qui se passe et pourquoi. Enfin, nous devons agir sur la base de cette compréhension avec un contrôle précis et granulaire.

La visibilité implique de fournir à l'administrateur de sécurité une vue des différents actifs, flux, applications et utilisateurs auxquels nous essayons de supprimer la confiance implicite. Cette visibilité doit être suffisamment vaste pour couvrir les différents systèmes d'exploitation, terminaux et autres aspects de notre réseau.

Ensuite, nous devons comprendre la fonction de ce sur quoi nous avons désormais toute visibilité. Ce n'est qu'avec cette compréhension que nous pouvons délimiter avec précision ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Le contexte, les conseils et les visualisations nous permettent de comprendre ce qui devrait ou ne devrait pas se produire, ce qui est nécessaire pour l'entreprise et ce qui crée des risques.

Une fois que tout est visible et que nous comprenons ce qui se passe, nous pouvons commencer à supprimer la confiance implicite. La granularité et la précision sont essentielles. Par exemple, certains processus sont nécessaires pour des opérations normales mais ont des services qui ne sont pas nécessaires, dont les adversaires abuseront. Dans ce cas, nous devons être en mesure d'appliquer la règle au niveau du service. Une règle trop étendue au niveau de la couche machine ou même de la couche application entraînerait des faux positifs.

Les outils de travail

Pour le moment, aucun outil unique ne peut fournir les capacités d'application requises pour débusquer toute la confiance implicite dans nos réseaux, et nous permettre ainsi d'atteindre le Zero Trust. Pour lutter contre ce problème, Akamai met en place le portefeuille de produits Zero Trust le plus complet avec une feuille de route qui montre ces outils entièrement intégrés.