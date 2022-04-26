É muito comum que as ferramentas e práticas de segurança de TI sejam fornecidas, porém prejudicando a produtividade. Até mesmo a segurança física tem que pagar esse preço. Não haveria pressa para chegar ao aeroporto uma hora mais cedo se não fosse pelas extensas medidas de segurança antes de embarcar. Como resultado dessa concessão, nossa preocupação muitas vezes não é se podemos aumentar a segurança de nossas redes, mas sim se esse aumento na segurança vale a pena, considerando os impactos aos negócios.

Também devemos considerar as implicações de risco versus a recompensa ao adotar novas tecnologias que viabilizam os negócios. Depois de decidir que uma nova tecnologia é importante para a empresa, temos que decidir se esse valor supera a superfície de ataque expandida e, portanto, o risco de violação que acompanha essa tecnologia. Por isso, uma tensão constante entre as equipes de segurança e de TI se tornou comum. Mas isso não precisa ser assim.

Na atualização da plataforma de abril de 2022, vamos nos aprofundar nas formas como a Akamai está construindo um futuro de trabalho em que os clientes podem embarcar em uma jornada Zero Trust que minimiza o risco de violação e acelera a produtividade dos negócios. Alcançar essa convergência de segurança e produtividade começa com o combate aos desafios comumente associados à implementação dos princípios do Zero Trust.

O lado sombrio do Zero Trust

Analistas, fornecedores e profissionais de segurança ofereceram muitas perspectivas sobre o que significa "Zero Trust" e como alcançá-lo. O único item com o qual todos nós parecemos concordar é que ele é uma base sólida sobre a qual as equipes de segurança podem minimizar o risco e o impactos de violações. No entanto, é fácil chegar a um acordo sobre o estado final ideal do Zero Trust sem se aprofundar nos detalhes sobre como chegar lá e o impactos que isso pode ter sobre os negócios.

Imagine que o Zero Trust tem um estado final no qual você "zera" qualquer confiança implícita no ambiente que cria riscos, mas não facilita o trabalho. Acho que todos podemos concordar com o quão incrível isso seria; não haveria espaço para que invasores explorassem vulnerabilidades em nossos sistemas ou introduzissem novos malwares.

O lado sombrio do Zero Trust surge quando consideramos tudo o que deve acontecer para chegar a esse estado final. Temos que considerar a jornada para o Zero Trust e não apenas o destino. A falta de foco na própria jornada é uma grande parte do motivo pelo qual ela raramente é colocada em prática. Há alguns pontos importantes a serem pensados à medida que destacamos essa jornada.

Desaceleração da produtividade

O primeiro é o impacto na produtividade dos funcionários, seja por acidente ou por projeção. Um aspeto fundamental do Zero Trust é restringir o acesso, principalmente por meio da lista de negações. É a prática de decidir o que pode acontecer; tudo mais é negado por padrão. À medida que diminuímos a capacidade de um invasor de executar uma campanha mal-intencionada, muitas vezes aumentamos a probabilidade de, acidentalmente, impedir que alguém consiga fazer seu trabalho.

É improvável que uma equipe de segurança possa prever cada cenário possível no qual os ativos e as pessoas devem se comunicar. Além disso, as empresas e as forças de trabalho evoluem e mudam de forma imprevisível. As equipes de TI e de segurança devem considerar cenários em que a confiança não é concedida, mas deve ser.

Outra implicação potencialmente prejudicial dos princípios de Zero Trust são as reduções na produtividade que são consideradas. Verificações de identidade adicionadas, agentes que sobrecarregam cargas de trabalho, dispositivos de usuário final e ferramentas nas quais os usuários finais devem fazer login são apenas algumas delas. Cada uma delas pode estar dentro de nossa tolerância. No entanto, quando consideramos o impactos somando esses pequenos obstáculos, eles podem chegar ao ponto em que custam mais do que o valor que fornecem.

A necessidade de vários pontos de contato

O último, mas não menos importante, dos pontos problemáticos da jornada Zero Trust que discutiremos é o impacto sobre as equipes de segurança e seus integrantes, arquitetos e analistas. Atualmente, não há nenhum produto no mercado que possa facilitar a jornada Zero Trust por conta própria. Como resultado, as equipes de segurança precisam manter a política em vários consoles, implementar vários agentes e manter diversas integrações.

Essa é uma tarefa difícil até mesmo para as equipes de segurança mais bem-alocadas e pode incorrer em custos substanciais em dinheiro e horas de trabalho. Esse problema final compõe os dois primeiros, aumentando a probabilidade de falsos positivos, assim como o número de agentes e de ferramentas que sobrecarregam os usuários finais.

Uma busca assintótica

Também vale a pena notar que a busca do verdadeiro Zero Trust é realmente assintomática; podemos chegar perto, mas remover cada pedacinho da confiança implícita é provavelmente uma impossibilidade. Especialmente se expandirmos nosso pensamento exatamente onde podemos invocar os princípios de Zero Trust.

Por exemplo, considere um ataque à cadeia de suprimentos no qual temos um usuário confiável fazendo download e iniciando um aplicativo confiável a partir de uma fonte confiável. As definições atuais de Zero Trust permitiriam que isso acontecesse e o carregamento mal-intencionado é capaz de ignorar todas as nossas zonas de confiança. Nesse caso, podemos considerar a necessidade de Zero Trust aplicado ao ponto de extremidade, dentro da memória... mas essa é uma conversa para outro dia. Embora o Zero Trust perfeito possa ser uma impossibilidade e aproximar-se de nossas metas pode envolver vários pontos problemáticos, ele é um esforço bastante digno, pois oferece um futuro de trabalho no qual a minimização de riscos e a maximização da produtividade caminharão lado a lado.

Na publicação de hoje, discutiremos como a Akamai está trabalhando para ajudar as empresas a tornar essa visão uma realidade. A cada etapa da jornada, podemos reduzir a probabilidade de uma violação catastrófica sem interromper os negócios. Com a ampla adoção do Zero Trust como o estado final desejado, agora cabe aos fornecedores de segurança, como a Akamai, tornar essas etapas atingíveis para mais empresas, rapidamente e sem quaisquer consequências negativas, como as mencionadas acima.

Preenchendo a lacuna entre a perspectiva e a realidade

O Zero Trust significa permitir apenas o que é necessário para uma empresa operar e proibir todo o resto. Fazer a distinção entre ações necessárias e desnecessárias e, em seguida, agir com precisão é o centro da jornada Zero Trust. Sem as ferramentas certas, isso é quase impossível. Como resultado, as empresas permitem mais do que o necessário, ficam expostas a muitos riscos ou evitam mais do que deveriam, o que diminui a produtividade.

Essa tarefa pode ser assustadora, mas há maneiras de remover a confiança implícita com tamanha precisão e granularidade que os usuários finais nem perceberão. Além disso, se feito corretamente, isso pode minimizar a superfície de ataque até o ponto em que a adoção de novas tecnologias é segura e todas as ações de capacitação empresarial são confiáveis. A segurança e a produtividade se convergirão de modo que o Zero Trust minimize o risco de violação e o impactos, ao mesmo tempo em que capacita a força de trabalho. Mas como podemos tornar este futuro do ambiente de trabalho uma realidade?

Três componentes principais para alcançar o Zero Trust

Existem três componentes fundamentais para se alcançar o Zero Trust sem ter que encarar o seu lado obscuro. Eles são:

Visibilidade

Entendimento

Controlar

Precisamos de visibilidade histórica e em tempo real de todos o ativos e seus respectivos fluxos. Precisamos entender o que está acontecendo e por quê. E, por sim, precisamos agir com base nesse entendimento com controle preciso e granular.

Visibilidade significa fornecer ao administrador de segurança uma visão dos diferentes ativos, fluxos, aplicativos e usuários dos quais estamos tentando remover a confiança implícita. Essa visibilidade precisa ser ampla o suficiente para abranger os diferentes sistemas operacionais, dispositivos e outros aspectos da rede.

Em seguida, temos que entender a função do que agora temos visibilidade. Somente com esse entendimento podemos delinear com precisão o que é necessário e o que não é. Contexto, orientação e visualizações nos permitem entender o que deve e não deve estar acontecendo, o que é necessário para a empresa e o que está criando risco.

Uma vez que tudo possa ser visualizado, entenderemos o que está acontecendo e poderemos começar a remover a confiança implícita. A granularidade e a precisão são fundamentais nesse momento. Por exemplo, alguns processos são necessários para operações normais, mas há serviços que não são necessários, que os adversários irão abusar. Nesse caso, precisamos ser capazes de aplicar a política no nível de serviço. Uma política de curso amplo na camada da máquina ou até mesmo de aplicação levaria a falsos positivos.

As ferramentas necessárias

No formato atual, nenhuma ferramenta pode oferecer os recursos de aplicação necessários para obter toda a confiança implícita em nossas redes, de modo que possamos alcançar o Zero Trust. Para combater isso, a Akamai está construindo o portfólio mais completo de produtos Zero Trust com um roteiro que mostra essas ferramentas totalmente integradas.