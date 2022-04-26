Es muy común que las herramientas y prácticas de seguridad de TI se hagan a costa de la productividad. Incluso la seguridad física tiene esta contrapartida. No habría prisa por llegar al aeropuerto una hora antes si no fuera por las extensas medidas de seguridad que implica volar. Como resultado de esta contrapartida, nuestra preocupación a menudo no es si podemos aumentar la seguridad en nuestras redes, sino si el aumento de la seguridad compensa en el negocio.

También debemos considerar las implicaciones del riesgo frente a la recompensa a la hora de adoptar nuevas tecnologías de capacitación empresarial. Después decidir que una nueva tecnología aporta valor al negocio, tenemos que decidir si ese valor supera el aumento de la superficie de ataque y, a su vez, el riesgo de infracción que conlleva. Debido a esto, la tensión constante entre los equipos de seguridad y de TI se ha convertido en un hecho. Pero, no tiene por qué ser así.

En la actualización de la plataforma de abril del 2022, profundizaremos en las formas en que Akamai está construyendo un futuro del trabajo en el que sus clientes pueden embarcarse en un viaje de Zero Trust que minimice el riesgo de infracciones a la par que acelere la productividad del negocio. Alcanzar esta convergencia de seguridad y productividad comienza con la superación de los desafíos comúnmente asociados a la implementación de los principios de la Zero Trust.

El lado oscuro de la Zero Trust

Los analistas, proveedores y profesionales de seguridad han ofrecido muchas perspectivas sobre lo que significa "Zero Trust" y cómo lograrla. Lo único en lo que todos coincidimos es que en es una base sólida con la que los equipos de seguridad pueden minimizar el riesgo y el impacto de las infracciones. Sin embargo, es fácil llegar a un acuerdo sobre el estado final ideal de la Zero Trust sin profundizar en los detalles sobre cómo conseguirla y el impacto que puede tener en el negocio.

Consideremos que la Zero Trust tiene un estado final en el que se "elimina" cualquier confianza implícita dentro del entorno que genere riesgo, pero que no facilite el trabajo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en lo fabuloso que eso sería. No habría espacio para que los atacantes abusaran de las vulnerabilidades de nuestros sistemas ni introdujeran nuevos malware.

El lado oscuro de la Zero Trust sale a la luz cuando consideramos todo lo que debe suceder para llegar a ese estado final. Tenemos que tener en cuenta el viaje hacia la Zero Trust y no solo el destino. La falta de enfoque en el viaje en sí es una gran parte de la razón por la que rara vez se pone en práctica. Hay algunos puntos clave a considerar a medida que resaltamos este viaje.

Ralentización de la productividad

El primero punto es el impacto en la productividad de los empleados, ya sea por accidente o de manera planificada. Un aspecto fundamental de la Zero Trust es restringir el acceso, principalmente a través de la creación de listas de denegación. Esta es la práctica de dictar lo que puede suceder; todo lo demás se rechaza por defecto. A medida que disminuimos la capacidad de un atacante de llevar a cabo su acción maliciosa, a menudo aumentamos la probabilidad de evitar accidentalmente que alguien pueda hacer su trabajo.

Es poco probable que un equipo de seguridad pueda prever cada situación en la que los activos y las personas deben comunicarse entre sí. Además, los negocios y el personal evolucionan y cambian de maneras impredecibles. Los equipos de TI y de seguridad deben tener en cuenta situaciones en las que no se concede confianza, pero debería concederse.

Otra implicación potencialmente dañina de los principios de la Zero Trust son las ralentizaciones de la productividad que se tienen en cuenta. Las comprobaciones de identidad añadidas, los agentes que sobrecargan las cargas de trabajo y los dispositivos de usuario final, y las herramientas en las que los usuarios finales deben iniciar sesión son solo algunas de ellas. Cada una por sí sola puede estar dentro de nuestra tolerancia. Sin embargo, cuando consideramos el impacto sumado de estas pequeñas dificultades, pueden alcanzar el punto donde ya no valen el valor que aportan.

La necesidad de múltiples puntos de contacto

El último, pero no el menos importante, de los puntos débiles en el viaje hacia la Zero Trust que analizaremos es el impacto en los equipos de seguridad y sus integradores, arquitectos y analistas. Actualmente, no hay un solo producto en el mercado que pueda facilitar el viaje hacia la Zero Trust por sí solo. Como resultado, los equipos de seguridad deben mantener la política en múltiples consolas, implementar varios agentes y mantener varias integraciones.

Esta es una tarea difícil incluso para los equipos de seguridad con más personal, y puede incurrir en costes sustanciales tanto en dólares como en horas por persona. Este último problema agrava los dos primeros al aumentar la probabilidad de falsos positivos, así como la cantidad de agentes y herramientas que comienzan a sobrecargar a los usuarios finales.

Una búsqueda asintótica

También vale la pena señalar que la búsqueda de la verdadera Zero Trust en realidad es asintótica; podemos acercarnos, pero eliminar cada ápice de confianza implícita es, probablemente, imposible. Especialmente si ampliamos nuestra reflexión sobre dónde podemos invocar exactamente los principios de Zero Trust.

Por ejemplo, imaginemos un ataque a la cadena de suministro en el que tenemos un usuario confiable que descarga e inicia una aplicación confiable desde una fuente confiable. Las definiciones actuales de Zero Trust permitirían que esto suceda y la carga maliciosa es capaz de eludir todas nuestras zonas de confianza. En ese caso, podríamos considerar la necesidad de Zero Trust aplicada al terminal, dentro de la memoria, etc., pero ese es debate para otro día. La cuestión es que, si bien la Zero Trust perfecta podría ser imposible, y acercarse a nuestros objetivos podría involucrar varios puntos débiles, es un esfuerzo que merece mucho la pena, ya que ofrece un futuro de trabajo en el que se minimiza el riesgo y se maximiza la productividad.

En la publicación de hoy, analizaremos el trabajo de Akamai para ayudar a las empresas a hacer realidad esta visión. Con cada paso del trayecto, podemos reducir la probabilidad de una infracción catastrófica sin interrumpir el negocio. Con la amplia adopción de la Zero Trust como el estado final deseado, ahora corresponde a los proveedores de seguridad como Akamai hacer que más empresas puedan alcanzar estos pasos rápidamente y sin consecuencias negativas, como las mencionadas anteriormente.

Superar la brecha entre la visión y la realidad

Zero Trust significa permitir solo lo que se necesita para que una empresa funcione y prohibir todo lo demás. Hacer la distinción entre las acciones necesarias e innecesarias y luego actuar con precisión es el centro del viaje hacia la Zero Trust. Sin las herramientas correctas, es casi imposible. Como resultado, las empresas permiten más de lo necesario y se quedan expuestas a demasiados riesgos, o evitan más de lo que deberían, lo que inhibe la productividad.

Por muy desalentadora que sea esta tarea, existen formas de eliminar la confianza implícita con tal precisión y minuciosidad que los usuarios finales ni siquiera lo noten. Además, si se hace correctamente, se puede minimizar la superficie de ataque hasta el punto de que adoptar nuevas tecnologías sea seguro y todas las acciones que permitan el sean de confianza. La seguridad y la productividad convergen de manera tal que la Zero Trust minimiza el riesgo y el impacto de las infracciones, al mismo tiempo que permite trabajar al personal. Pero, ¿cómo hacemos que este futuro del trabajo sea una realidad?

Tres componentes clave para lograr la Zero Trust

Hay tres componentes clave para llegar a Zero Trust sin tener que asumir su lado negativo. Estos son:

Visibilidad

Comprensión

Control

Necesitamos visibilidad histórica y en tiempo real de todos nuestros activos y sus respectivos flujos. Debemos comprender lo que está sucediendo y por qué. Y, finalmente, debemos actuar en base a esta comprensión y con un control preciso y minucioso.

Visibilidad significa proporcionar al administrador de seguridad una vista de los diversos activos, flujos, aplicaciones y usuarios de los que estamos tratando de eliminar la confianza implícita. Esta visibilidad debe ser lo suficientemente amplia como para cubrir los diversos sistemas operativos, dispositivos y otros aspectos de nuestra red.

A continuación, debemos comprender la función de la que ahora tenemos visibilidad. Solo con esta comprensión podemos trazar una línea precisa entre lo que se necesita y lo que no. El contexto, la orientación y las visualizaciones nos permiten comprender lo que debería suceder y lo que no, lo que se necesita para el negocio y lo que está generando riesgo.

Una vez que se puede ver todo y comprendemos lo que está sucediendo, podemos comenzar a eliminar la confianza implícita. La minuciosidad y la precisión son clave aquí. Por ejemplo, algunos procesos son necesarios para las operaciones normales, pero tienen servicios que no son necesarios, y de ellos se aprovechan los adversarios. En este caso, debemos ser capaces de hacer cumplir la política a nivel de servicio. Una política de amplio alcance a nivel de máquina o incluso en la capa de aplicación podría generar falsos positivos.

Las herramientas del comercio

En la actualidad, ninguna herramienta puede ofrecer las capacidades de aplicación necesarias para originar toda la confianza implícita en nuestras redes, de modo que podamos alcanzar Zero Trust. Para combatir esto, Akamai está construyendo la cartera más completa de productos Zero Trust con una hoja de ruta que muestra estas herramientas completamente integradas.