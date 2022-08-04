游戏业网络安全问题成为预示着元宇宙的挑战

1.谋利不是网络犯罪分子的唯一目的

网络犯罪分子发起攻击的目的是为了谋利，这一点显而易见！而且真正有价值的往往不是个人身份信息 (PII)，而是帐户本身。在十年前，在线帐户的主要价值在于信用卡号，以及任何可能帮助网络犯罪分子入侵银行账户的信息。

通过游戏业的经验教训，我们已经认识到，帐户本身就是一笔财富，因为玩家在其中投入了游戏时间并积攒了游戏道具。这些投入了玩家大量时间、积攒了炫酷游戏装备的帐户一旦被盗，即可让其购买者不费吹灰之力便能在游戏中达到高段位水平。



游戏道具也可以在第三方市场出售，换取真金白银。这种形式的虚拟价值已经反映在投资界，从人们购买 NFT 代币（另一个备受网络安全挑战困扰的领域）便可窥见一斑。因此，随着世界和您的企业朝着元宇宙迈进，保护帐户和访问权限的任务将变得愈加复杂，需要考虑用户的各种帐户行为。



2.拥有可支配收入且交易频繁的人成为网络分子的目标

游戏等行业深受网络犯罪分子的关注，因为这些行业的用户群拥有可支配收入，并且频繁进行交易。如前所述，游戏业将继续受到 Web 应用程序攻击的困扰。纵观所有行业，对于安全运营中心而言，此类攻击都像是一头为所欲为的怪兽，占到所有数据泄露事件的一半还要多。

根据我们与 DreamHack/ESL 合作开展的调查，52% 的玩家曾经至少有一个帐户被黑客入侵，70% 的玩家遭遇过被黑客窃取的帐户在网上进行售卖的情况。有了游戏帐户的前车之鉴，企业未来在处理不同行业和服务的元宇宙帐户时必须慎而重之。

3.客户需要帮助

我们与 DreamHack/ESL 合作开展的调查还发现，有 76% 的受访者认为游戏公司应该对玩家的帐户安全负责。但这实际上是一道多选题：其中还有 67% 的受访者表示，游戏玩家本身也应该对自己的帐户负责。



跨行业协调网络安全策略势在必行

当所有公司都将业务运营迁移到元宇宙之后，公司与用户和员工围绕帐户安全开展合作将成为客户体验和品牌关系的重要组成部分，同时也将扩大安全性在企业中的作用。

随着我们过渡到元宇宙，企业的攻击面将会随着其规模增长。为了确保“另一个世界”（元宇宙）正常运转，各个行业需要更好地协调网络安全策略，同时竞争者们和他们的安全服务供应商也需要群策群力，高效保护用户帐户信息的安全。



与此同时，安全领导者们及其团队需要深度分析其帐户安全实践的现状，并寻找新的途径与用户合作和培训用户，从而为应对未来可能面临的其他复杂挑战做好充分准备。