游戏业网络安全问题成为预示着元宇宙的挑战
对大多数人来说，“元宇宙”这个词就是对未来网络生活的概括描述。在其他人的认知中，元宇宙由共享的 3D 虚拟空间组成，这些空间链接到一个更广阔的虚拟宇宙——无论外观和体验都与游戏十分相似。
但元宇宙的含义不止于此。我特别欣赏曾撰写过内容翔实的元宇宙入门级读物《元宇宙的框架》的马修·鲍尔 (Matthew Ball)在这个定义中给出的细节：“元宇宙是一个庞大的网络，由持久、实时渲染的 3D 世界和模拟组成，支持身份、对象、历史数据、支付和授权的连续性，可以由数目不限的用户同步高效使用，并让每个用户都有自己的存在感。”
如果根据此定义，您仍然难以想象元宇宙是怎样的（确实难以想象），请观看此视频的前四分钟，其中展示了虚拟现实体验，这是元宇宙的一个方面。
扩大网络威胁环境
在网络安全安全领域，我们难以想象的方面在于，元宇宙将会造成威胁环境扩大。元宇宙已不只存在于想象之中，而是我们的未来——最好即刻开始规划的未来。
游戏业的网络安全问题
元宇宙现有的基础技术很大一部分来自游戏业，并且深受其影响。不仅是技术，游戏业的业务模型也广泛应用于各行各业。 视频、 音乐、 体育、 健身、医学教育和行业培训以及其他多个行业都已经借鉴了游戏业的技术与模型，乃至于出现了“游戏化”这个词，而这就意味着游戏业的问题很有可能迅速转到其他垂直领域中，新近兴起的元宇宙也不能幸免。
SOTI 游戏业报告的结论
Akamai 对于游戏业的网络安全挑战知之甚深。在我们近期的互联网现状 (SOTI)报告 《重视安全，让游戏重生》中，我们分享了根据收集到的与游戏公司及其用户面临的网络威胁相关的海量数据得出的结论。
例如，在 2021 年 5 月至 2022 年 4 月期间，我们在游戏业跟踪到 821,648,208 次 Web 应用程序攻击，攻击次数年增幅达到 167%。此外，游戏业仍然是受分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击最多的行业，占全球所有 DDoS 攻击流量的 37%，几乎是受 DDoS 攻击第二多的行业（金融服务业）的两倍。
这里我并不想过度概括，但我相信，如果游戏业成为比银行业更热门的攻击目标，我们就能很好地预测未来安全领域的走向。
游戏玩家提供的三项安全见解值得我们所有人借鉴
先前的 SOTI 报告《保障安全岂能单打独斗》中收录的调查结果非常有用，那是由我们与国际游戏会议组织 DreamHack（现称 ESL Gaming)。
借助这些结果，我们可以更好地理解将决定游戏业和未来的元宇宙领域中网络安全成败的一些关键问题。其中包括：
1.谋利不是网络犯罪分子的唯一目的
网络犯罪分子发起攻击的目的是为了谋利，这一点显而易见！而且真正有价值的往往不是个人身份信息 (PII)，而是帐户本身。在十年前，在线帐户的主要价值在于信用卡号，以及任何可能帮助网络犯罪分子入侵银行账户的信息。
通过游戏业的经验教训，我们已经认识到，帐户本身就是一笔财富，因为玩家在其中投入了游戏时间并积攒了游戏道具。这些投入了玩家大量时间、积攒了炫酷游戏装备的帐户一旦被盗，即可让其购买者不费吹灰之力便能在游戏中达到高段位水平。
游戏道具也可以在第三方市场出售，换取真金白银。这种形式的虚拟价值已经反映在投资界，从人们购买 NFT 代币（另一个备受网络安全挑战困扰的领域）便可窥见一斑。因此，随着世界和您的企业朝着元宇宙迈进，保护帐户和访问权限的任务将变得愈加复杂，需要考虑用户的各种帐户行为。
2.拥有可支配收入且交易频繁的人成为网络分子的目标
游戏等行业深受网络犯罪分子的关注，因为这些行业的用户群拥有可支配收入，并且频繁进行交易。如前所述，游戏业将继续受到 Web 应用程序攻击的困扰。纵观所有行业，对于安全运营中心而言，此类攻击都像是一头为所欲为的怪兽，占到所有数据泄露事件的一半还要多。
根据我们与 DreamHack/ESL 合作开展的调查，52% 的玩家曾经至少有一个帐户被黑客入侵，70% 的玩家遭遇过被黑客窃取的帐户在网上进行售卖的情况。有了游戏帐户的前车之鉴，企业未来在处理不同行业和服务的元宇宙帐户时必须慎而重之。
3.客户需要帮助
我们与 DreamHack/ESL 合作开展的调查还发现，有 76% 的受访者认为游戏公司应该对玩家的帐户安全负责。但这实际上是一道多选题：其中还有 67% 的受访者表示，游戏玩家本身也应该对自己的帐户负责。
跨行业协调网络安全策略势在必行
当所有公司都将业务运营迁移到元宇宙之后，公司与用户和员工围绕帐户安全开展合作将成为客户体验和品牌关系的重要组成部分，同时也将扩大安全性在企业中的作用。
随着我们过渡到元宇宙，企业的攻击面将会随着其规模增长。为了确保“另一个世界”（元宇宙）正常运转，各个行业需要更好地协调网络安全策略，同时竞争者们和他们的安全服务供应商也需要群策群力，高效保护用户帐户信息的安全。
与此同时，安全领导者们及其团队需要深度分析其帐户安全实践的现状，并寻找新的途径与用户合作和培训用户，从而为应对未来可能面临的其他复杂挑战做好充分准备。
原文于 2021 年 12 月 28 日发布；于 2022 年 8 月更新。