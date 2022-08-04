I problemi di cybersicurezza nel settore del gaming lasciano intuire quali saranno le sfide del metaverse

Per la maggior parte delle persone, il termine "metaverse" descrive in modo approssimativo il futuro della vita online. I più informati invece sanno che sarà composto da spazi virtuali 3D condivisi e collegati a un universo virtuale più ampio, un elemento che sembra in tutto e per tutto un gioco.



In realtà si tratta di qualcosa di molto più complesso. Mi piace usare la definizione fornita da Matthew Ball, che ha scritto un'ampia parte del manuale e del modello del metaverse: "Il metaverse è un'ampia rete di mondi 3D e simulazioni persistenti, accessibili in tempo reale e renderizzati, che supportano la continuità di identità, oggetti, cronologia, pagamenti e diritti, i quali possono essere sperimentati in modo sincrono da un numero illimitato di utenti, ciascuno con un senso individuale di presenza."



Se avete ancora problemi a immaginare questa nuova realtà, date un'occhiata ai primi quattro minuti di questo video, che mostra experience di realtà virtuale del metaverso.

Espansione del panorama delle minacce

Ciò che di sicuro è facile da immaginare, in termini di cybersicurezza, è che il metaverse amplierà notevolmente il panorama delle minacce. Per questa ragione il metaverse per noi è più di un semplice esercizio di immaginazione; è il futuro, un futuro che idealmente dovremo già cominciare a pianificare.

I problemi di cybersicurezza nel settore del gaming

Il settore del gaming sta già condizionando e apportando un contributo significativo alla tecnologia di base del metaverse. Oltre alla tecnologia, anche i suoi modelli aziendali vengono adattati e sfruttati nei diversi ambiti. I settori relativi a video, musica, sport, fitness, medicina, istruzionee formazione industriale, (tra gli altri) stanno già attingendo al gaming, tanto da determinare la creazione di un termine apposito: gamification. Con tale termine si fa riferimento alla possibilità, più che concreta, che i problemi del settore del gaming contagino anche altri mercati verticali e il metaverse emergente.

Conclusioni del rapporto SOTI sul settore del gaming

Noi di Akamai abbiamo una vasta visibilità sulle sfide di cybersicurezza nel settore del gaming. Il nostro più recente rapporto sullo stato di Internet (SOTI), Rimettersi in gioco, presenta i risultati estrapolati dall'enorme quantità di dati raccolti sulle minacce informatiche alle società di gaming e ai loro utenti.



Ad esempio, dal monitoraggio degli 821.648.208 attacchi alle applicazioni web sferrati al settore del gaming da maggio 2021 ad aprile 2022, risulta un aumento del 167%. Il settore del gaming resta, inoltre, il settore più colpito dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), rappresentando il 37% di tutto il traffico DDoS osservato a livello globale, quasi il doppio rispetto al secondo segmento verticale più attaccato, quello dei servizi finanziari.



Se il settore del gaming risulta essere un obiettivo più ricercato del settore bancario, significa che ci troviamo di fronte a un buon indicatore sul futuro della cybersicurezza.