Problemas de cibersegurança no setor de jogos retratam desafios do metaverso

Para a maioria das pessoas, o termo "metaverso" descreve vagamente o futuro da vida online. Outros sabem que será composto por espaços virtuais 3D compartilhados ligados a um universo virtual maior – algo muito parecido com um jogo.



Mas é mais que isso. Gosto dos detalhes fornecidos nesta definição por Matthew Ball, que escreveu uma ampla base e estruturado metaverso: "O metaverso é uma ampla rede de mundos 3D renderizados persistentes e em tempo real e simulações que suportam a continuidade de identidade, objetos, histórico, pagamentos e direitos, e pode ser experimentado de forma síncrona por um número efetivamente ilimitado de usuários, cada um com um senso de presença individual."



Se isso ainda é difícil de imaginar (e é), confira os primeiros quatro minutos desse vídeo, que mostra experiências de realidade virtual, um aspecto do metaverso.

Expandindo o cenário de ameaças

O que não é difícil de imaginar para nós, em termos de cibersegurança, é que o metaverso expandirá muito o cenário de ameaças. O metaverso é mais do que um exercício imaginativo para nós. Ele é o futuro. Um futuro que idealmente deveríamos começar a planejar agora.

Os problemas de segurança virtual do setor de jogos

O setor de jogos já está fornecendo e influenciando uma parte significativa da tecnologia de base do metaverso. Além da tecnologia, seus modelos de negócios também estão sendo adaptados e aproveitados em todos os setores. Os setores de vídeo, música, esportes, exercícios físicos, medicina, educaçãoe treinamento industrial (entre outros) já estão utilizando a dinâmica dos jogos, tanto que isso se tornou uma palavra: gamificação , que significa que os problemas do setor de jogos provavelmente se traduzirão em breve para outros mercados e para o metaverso emergente.

Achados da SOTI sobre os jogos

Na Akamai, temos forte visibilidade dos desafios de segurança cibernética da indústria de jogos. Nosso mais recente relatório de segurança State of the Internet (SOTI), Gaming Respawned, apresenta descobertas da enorme quantidade de dados que coletamos sobre ameaças virtuais para empresas de jogos e seus usuários.



Por exemplo, rastreamos 821.648.208 ataques a aplicações web na indústria de jogos de maio de 2021 a abril de 2022, representando um aumento anual de 167%. O setor de jogos continua sendo o mais atingido por ataques DDoS, representando 37% de todo o tráfego DDoS observado globalmente. Isso é quase o dobro do segundo vertical mais atacado por DDoS: serviços financeiros.



Não quero simplificar demais, mas se o setor de jogos for um alvo de ataque mais popular do que o bancário, estou convencido de que temos uma boa indicação de onde está o futuro da segurança.