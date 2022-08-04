게임 업계의 사이버 보안 문제가 곧 메타버스의 도전 과제

'메타버스'라고 하면 흔히 온라인 라이프의 미래를 떠올립니다. 또는 게임과 비슷하게 더 큰 가상의 환경에 연결되어 서로 공유되는 3D 가상 공간으로 이루어진 환경이라고도 생각합니다.



메타버스는 단순한 가상 환경이 아닙니다. 메타버스에 대해 매튜 볼(Matthew Ball)은 다음과 같이 정의합니다. (그는 포괄적인 메타버스 입문서와 기본서관련 서적을 출판했습니다.) "메타버스는 ID, 개체, 이력, 결제, 자격의 지속성을 지원하는 지속적이고 실시간 렌더링된 3D 세계와 시뮬레이션으로 구성된 광범위한 네트워크이며, 각각 개별 존재감을 가진 사실상 무제한적인 수의 사용자에 의해 동기적으로 체험될 수 있습니다."



아직 잘 모르겠다면 이 비디오에서 초반 4분을 확인해보세요. 메타버스의 한 측면에 해당하는 가상 현실 경험을 소개합니다.

위협 환경의 확대

한 가지, 사이버 보안과 관련하여 확실한 점은, 메타버스는 위협 환경에서도 크게 확장되고 있다는 것입니다. 메타버스는 단순한 상상의 세계가 아닙니다. 곧 여러분의 미래가 될 것이며, 지금부터 대비해야 합니다.

게임 업계의 사이버 보안 문제

게임 업계는 이미 메타버스의 기반 기술의 상당 부분을 제공하며 영향력을 행사하고 있습니다. 기술 외에도 비즈니스 모델도 산업 전반에 걸쳐 적용 및 활용되고 있습니다. 비디오, 음악, 스포츠, 피트니스, 의료, 교육관리에 산업용 훈련 업계는 이미 게임의 기술을 차용하고 있습니다. 이러한 상황은 게임화라는 용어로 기술됩니다. 이러한 상황에서 게임 업계의 문제는 곧 다른 업계와 새롭게 출현한 메타버스의 문제로 직결됩니다.

SOTI 게임 환경 분석 결과

Akamai는 게임 업계의 사이버 보안 도전 과제에 대한 뛰어난 가시성을 확보하고 있습니다. 최신 인터넷 현황(SOTI) 보고서, 게임의 부활에서는 게임사와 게임 유저가 직면한 사이버 위협에 대해 Akamai가 수집한 방대한 데이터를 기반으로 한 분석 결과를 제시합니다.



예를 들어, 2021년 5월부터 2022년 4월까지 게임 업계에서 웹 애플리케이션 공격은 8억 2164만 8208건으로 167% 증가했습니다. 또한 게임 업계는 지속적으로 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격의 가장 큰 타격을 받고 있으며, 전 세계적으로 관측된 DDoS 트래픽의 37%를 차지합니다. 이는 두 번째로 DDoS 공격을 많이 받는 금융 서비스 업계보다 대략 두 배 정도 높은 수치입니다.



현 상황을 일부러 요약하지 않더라도 게임 업계가 은행보다 더 매력적인 공격의 표적이라면 보안의 미래가 어디를 향해야 하는지는 자명합니다.