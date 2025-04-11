域名系统安全扩展 (DNSSEC) 是添加到 DNS 记录中的加密签名，用于保护通过互联网协议 (IP) 网络传输的数据。DNSSEC 的存在是因为设计 DNS 的架构师没有提供任何协议安全保护措施。这给了攻击者伪造记录和将用户引向欺诈网站的可乘之机。在这种背景下，DNSSEC 协议应运而生，旨在提升 DNS 响应的真实性和数据完整性。

DNSSEC 通过向现有 DNS 记录添加加密签名来建立安全的 DNS。签名与常见的记录类型（例如 AAAA 和 MX）一起存储在 DNS 名称服务器中。然后，通过检查与请求的 DNS 记录对应的签名，可以验证该记录是否直接来自其权威名称服务器。这意味着该记录在其数字传输过程中从未中毒或以其他方式被篡改，从而防止引入虚假记录。