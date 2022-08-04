Les problèmes de cybersécurité dans le secteur des jeux vidéo font apparaître des défis dans le métavers

Pour la plupart des gens, le terme « métavers » décrit vaguement l'avenir de la vie en ligne. D'autres savent qu'il sera composé d'espaces virtuels 3D partagés, reliés dans un univers virtuel plus vaste : quelque chose qui ressemble beaucoup à un jeu.



Mais c'est bien plus que cela. J'aime particulièrement cette définition du métavers de Matthew Ball, qui le décrit ainsi : « Le Métavers est un vaste réseau de mondes 3D persistants et de simulations en temps réel qui assurent une continuité de l'identité, des objets, de l'historique, des paiements et des droits, et peut être expérimenté de manière synchrone par un nombre pratiquement illimité d'utilisateurs, ressentant chacun un sentiment de présence individuel. »



Si vous avez du mal à l'imaginer, visionnez les quatre premières minutes de cette vidéo, qui présente des expériences de réalité virtuelle, l'un des aspects du métavers.

Évolution de l'écosystème des menaces

Ce que nous n'avons aucun mal à imaginer en revanche, en matière de cybersécurité, c'est que le métavers va considérablement élargir l'écosystème des menaces. Le métavers est bien plus qu'un exercice de pensée pour nous. Il est l'avenir, un avenir que nous devrions commencer à planifier dès maintenant.

Les enjeux de cybersécurité du secteur des jeux vidéo

Le secteur des jeux vidéo fournit et influence déjà une part importante de la technologie de base du métavers. Au-delà des technologies, les modèles économiques de ce secteur sont également adaptés et utilisés dans d'autres secteurs. Les secteurs de la vidéo, de la musique, du sport, du fitness, de la médecine, de l'enseignementet de la formation industrielle (entre autres) empruntent déjà aux jeux, au point de créer un nouveau terme : la ludification. Cela signifie que les problèmes du secteur des jeux vidéo sont fortement susceptibles d'affecter prochainement d'autres segments de marché et le métavers émergent.

Résultats du rapport SOTI sur les jeux

Akamai dispose d'une excellente visibilité sur les défis en matière de cybersécurité du secteur des jeux vidéo. Notre dernier rapport SOTI (État des lieux d'Internet), « Le renouveau du jeu vidéo », présente les résultats de l'immense quantité de données que nous collectons sur les cybermenaces pour les entreprises du secteur des jeux vidéo et leurs utilisateurs.



Par exemple, nous avons constaté 821 648 208 d'attaques d'applications Web dans le secteur des jeux vidéo de mai 2021 à avril 2022, ce qui représente une hausse annuelle de 167 %. Le jeu vidéo reste le secteur le plus touché par les attaques par déni de service distribué (DDoS), et représente 37 % de l'ensemble du trafic DDoS observé dans le monde, soit près du double du deuxième segment de marché le plus touché, celui des services financiers.



Pour résumer, le secteur des jeux vidéo est une cible d'attaque plus populaire que le secteur bancaire, ce qui nous donne une bonne idée de l'avenir de la sécurité.