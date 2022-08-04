ゲーム業界におけるサイバーセキュリティの問題はメタバースの課題の前兆

1.サイバー犯罪者の目的は金銭だけではない

サイバー犯罪者の目的は（当然のことながら）金銭的な利益ですが、その価値はたいてい個人を特定できる情報（PII）ではなく、アカウント自体にあります。10 年前には、あらゆるオンラインアカウントの主な価値は、クレジットカード番号や、サイバー犯罪者が銀行口座に入り込むために役立つ可能性のある情報にありました。

しかし、ゲーム業界を調査したところ、アカウントそのものがプレイヤーの時間やゲーム内のアイテムという形で価値を持つようになっていることがわかりました。プレイ時間の長いゲームアカウントや、強力なギアが集まっているゲームアカウントが窃取されると、その購入者は手間をかけずに高いレベルでプレイできます。



また、ゲーム内アイテムは、第三者のマーケットで実際の現金で販売することもできます。このような仮想的な価値という形は、NFT を購入する人々によって、投資コミュニティにすでに反映されています。 NFT もサイバーセキュリティの課題に直面している領域の 1 つです。。そのため、世界やビジネスがメタバースに移行すると、アカウントとアクセスのセキュリティを確保することがますます困難になり、ユーザーによるさまざまなアカウントのふるまいを考慮する必要が生じます。



2.サイバー犯罪者は、可処分所得があり頻繁に取引を行う人を標的にする

サイバー犯罪者は、ユーザーコミュニティが可処分所得を所有し、頻繁に取引を行う、ゲームのような業界に目を光らせています。前述のとおり、ゲーム業界は Web アプリケーション攻撃を受け続けています。あらゆる業界において、こうした攻撃は Security Operations Command Center の大多数を占める攻撃パターンです。その割合は全データ漏えいの半数を超えます。

DreamHack／ESL が調査を行ったところ、52% が 1 つ以上のアカウントをハッキングされたことがあり、70% がアカウントをハッキングされてオンラインで販売されていたことがわかりました。このようなゲームのアカウントの現状は、さまざまな業界やサービスで今後、メタバースアカウントを扱う際の目安として考えるとよいでしよう。

3.顧客は助けを求めている

DreamHack／ESL による調査では、回答者の 76% が、ゲーム会社にアカウントセキュリティの責任があると思うとも回答しました。しかし、これは複数選択の質問でした。同じ回答者の 67% が、プレイヤーである自分たちも責任を負うべきだと回答しています。



業界の垣根を越えたサイバーセキュリティ戦略の連携が必要

あらゆる企業がメタバースでのビジネスに移行する中、アカウントセキュリティを中心としたユーザーと従業員との間のパートナーシップは、顧客体験やブランドとの関係においてより大きな役割を果たすようになり、エンタープライズにおけるセキュリティの役割も拡大していくでしょう。

メタバースに移行すると、組織のアタックサーフェスの規模が桁違いに大きくなります。この「別世界」への転換路線を維持するためには、業界の垣根を越えたサイバーセキュリティ戦略の連携が必要であり、競合他社やそのセキュリティベンダーは、ユーザーのアカウント情報を安全に保つために、皆で協力する必要があるでしょう。



その一方で、自社のアカウントセキュリティ対策の現状を深く調査し、ユーザーとの新たなパートナーシップやトレーニング方法を模索するセキュリティリーダーとそのチームは、今後発生し得るさまざまな複雑な問題に対処できる万全の体制を整えることができるでしょう。