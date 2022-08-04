Los problemas de ciberseguridad en el sector de los videojuegos auguran desafíos para el metaverso

Para la mayoría de la gente, el término "metaverso" describe vagamente el futuro de la vida online. Otros saben que constará de espacios virtuales 3D compartidos y vinculados a un universo virtual más grande, algo que se parece mucho a un videojuego.



Pero es mucho más que eso. Me gustan los detalles que aporta esta definición de Matthew Ball, que ha escrito un extenso manual y marco del metaverso: "El metaverso es una red extensa de mundos y simulaciones constantes en tiempo real representados en 3D, que favorecen la continuidad de identidades, objetos, historiales, pagos y derechos. Lo puede experimentar de forma sincronizada un número ilimitado de usuarios, cada uno de ellos con un sentido de presencia individual".



Si eso sigue siendo difícil de imaginar (y sin duda lo es), eche un vistazo a los primeros cuatro minutos de este vídeo, en el que se muestran experiencias de realidad virtual, un aspecto del metaverso.

Ampliación del panorama de amenazas

Lo que no nos cuesta imaginar en ciberseguridad es que el metaverso va a ampliar enormemente el panorama de amenazas. Por tanto, el metaverso es más que una fantasía para nosotros; es el futuro: un futuro para el que ya deberíamos empezar a prepararnos.

Los problemas de ciberseguridad del sector de los videojuegos

El sector de los videojuegos ya compone una parte importante de la tecnología básica del metaverso, e influye en ella. Además de la tecnología, sus modelos de negocios también se están aprovechando y adaptando en varios sectores. Los sectores de vídeo, música, deportes, condición física, medicina, educacióny formación empresarial (entre otros) ya están tomando prestado de los videojuegos, hasta tal punto que se ha convertido en una palabra: ludificación , lo que significa que es muy probable que los problemas del sector de los videojuegos se reproduzcan pronto en otros verticales y en el metaverso emergente.

Resultados del informe sobre el estado de Internet en materia de videojuegos

En Akamai, conocemos bien los desafíos de ciberseguridad del sector de los videojuegos. Nuestro informe sobre el estado de Internet (SOTI) más reciente, El Gaming ha resucitado, presenta las conclusiones que hemos sacado de la enorme cantidad de datos que recopilamos sobre las ciberamenazas a las que se enfrentan las empresas de videojuegos y sus usuarios.



Por ejemplo, registramos 821 648 208 ataques a aplicaciones web en el sector de los videojuegos entre mayo de 2021 y abril de 2022, lo que supone un aumento anual del 167 %. Este sector sigue siendo el más afectado por los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), que representan el 37 % de todo el tráfico DDoS observado a nivel global, casi el doble de los dirigidos al sector financiero, que ocupan el segundo lugar.



No quiero hacer una afirmación demasiado directa, pero si el sector de los videojuegos es un blanco de ataques más popular que la banca, estoy convencido de que es un claro indicador de hacia dónde se dirige el futuro de la seguridad.