对应用程序编程接口 (API) 的需求通常并非一成不变。它会随着时间的推移而上下波动。在某些情况下（例如，假日季的流量激增），API 需要处理的请求量可能远高于其他时间段。为了应对流量的增加，有必要扩大 API 的使用规模。扩展 API 时，系统管理员有两种选择。他们可以采用横向扩展，即向集群中添加更多 API 实例；也可以采用纵向扩展，即提升支持 API 的机器的计算能力。本文探讨了两者之间的区别以及哪一种方法最适合 API 可扩展性。