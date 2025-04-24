API 是 Application Programming Interface（应用程序编程接口）的缩写，它是一套使不同的软件组件或程序能够相互通信并共享数据的协议和定义。

API 决定了一个应用程序如何访问另一个软件程序提供的数据或功能。例如，要将天气信息包含在网站上，程序员可能会使用 API 与提供实时天气报告的网站进行通信，而无需构建自己的程序来收集和解读天气数据。在当今的数字化世界中，您在线进行的每一项操作和交易几乎都会涉及到 API，包括移动支付或浏览电商网站。