DDoS 靠边站：分布式拒绝防御 (DDoD) 的时代已经到来

从 2024 年开始，分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击变得高度复杂。

多媒介、多目标并且由 AI 提供支持的 DDoS 攻击会探测现有的防御系统，识别薄弱环节，然后组织发起能够让 DDoS 防御解决方案瘫痪的攻击，最终实现分布式拒绝防御 (DDoD)。

容量耗尽型 DDoS 攻击的手段比较简单，并且通常采用单一媒介，因此可通过自助、完全自主的解决方案轻松抵御。

复杂的 DDoS 攻击几乎从来不以规模取胜。要有效抵御这些类型的攻击，不仅需要成熟的 DDoS 防御解决方案，还需要辅以安全专家的情报和强大的网络安全态势。

那些与内容交付网络 (CDN) 及其他安全解决方案共享资源和容量的 DDoS 防御平台往往难以有效应对复杂的 DDoS 攻击。

网络安全专业人士必须以 DDoS 防御成熟度模型为标准对其当前的安全态势进行评估，并探索进一步提升其安全性的方法。

当前，分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击格局正在发生真实而显著的分化。一方面，一些供应商会经常报告那些吸引眼球的 DDoS 攻击，然而这些攻击往往手段比较简单、采用单一媒介并且易于抵御，如 UDP 泛洪攻击。这些攻击是否规模很大？是的，当然！

另一方面，资源充足的网络威胁攻击者正在使用由人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 技术提供支持的爬虫程序来组织发起高度复杂的 DDoS 攻击。需要注意关键词：“复杂的”。

这是现代 DDoS 攻击的特点。这些攻击往往是多媒介、多目标（多 IP 地址）的 DDoS 攻击，并且他们使用由 AI 赋能的工具来探测您的防御系统，识别薄弱环节，并发起往往会让 DDoS 防护解决方案本身瘫痪的攻击，继而使您的数字基础架构离线。

我们已进入分布式拒绝防御 (DDoD) 的时代。