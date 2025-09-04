数据泄露让软件供应链中的 AI 和 API 漏洞浮出水面

从 2025 年 8 月初至月中，攻击者入侵了 Salesloft 的平台，从 Drift 与 Salesforce 的集成中窃取 OAuth 和刷新令牌。然后，攻击者使用这些令牌访问 Salesforce 客户实例，并提取了联系信息和支持案例信息等数据。

此类被盗数据的例子包括：

姓名

企业电子邮件地址

公司电话号码

工作职位

区域/位置详细信息

某些支持案例中的内容

最初的泄露现在导致 Salesforce 客户数据出现了一波泄露。有证据表明，攻击者利用提取的数据来查找其他系统的凭据，从而进一步渗透到企业中。