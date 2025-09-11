X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Montée en charge horizontale ou verticale : quelle est la meilleure solution pour les API ?

La montée en charge horizontale ajoute davantage de machines à un système, ce qui répartit la charge. La montée en charge verticale met à niveau le CPU, la RAM et le stockage d'une seule machine. Le choix dépend de l'architecture du système et des besoins des applications.

La demande d'une interface de programmation d'application (API) n'est généralement pas statique. Elle va monter et descendre au fil du temps. Dans certains cas, tels que les pics de trafic pendant les fêtes de fin d'année, une API peut avoir besoin de traiter un volume de demandes beaucoup plus élevé qu'à d'autres moments. Pour faire face à une telle augmentation du trafic, il est nécessaire de faire évoluer l'utilisation des API. Les administrateurs système peuvent faire monter en charge une API de deux façons. Ils peuvent opter pour une montée en charge horizontale, qui consiste à ajouter plus d'instances d'API à un cluster, ou une montée en charge verticale, qui consiste à augmenter la capacité de calcul de la machine qui prend en charge l'API. Cet article explore les différences entre les deux et la méthode la mieux adaptée à l'évolutivité des API.

Diagram illustrating the difference between horizontal and vertical scaling.

Montée en charge horizontale

La montée en charge horizontale, également appelée « évolutivité horizontale », désigne le processus de déploiement de machines virtuelles (VM) supplémentaires afin d'augmenter les capacités de l'API pour gérer une charge accrue. À l'inverse, le fait de réduire la capacité est appelé « réduction de la charge horizontale ». Lorsque les capacités ont besoin d'être augmentées, les administrateurs système peuvent ajouter davantage de machines virtuelles au cluster. Toutefois, un logiciel spécialisé de gestion des ressources est nécessaire pour gérer la charge des appels d'API et les acheminer vers l'instance de machine virtuelle appropriée dans le cluster et maintenir l'équilibre.

Montée en charge verticale

La montée en charge verticale est le processus d'ajout de ressources à un seul nœud. Elle s'oppose à la montée en charge horizontale, qui ajoute des nœuds. La montée en charge verticale, ou mise à l'échelle supérieure ou inférieure, consiste à ajouter des ressources telles que la capacité de l'unité centrale de traitement (CPU), la mémoire ou le stockage sur un serveur. Dans le cas des API, la montée en charge verticale implique généralement l'ajout de capacité de calcul à la machine virtuelle qui héberge l'API.

Par exemple, si une API est hébergée sur une machine virtuelle à laquelle un cœur de CPU et 512 mégaoctets de mémoire vive (RAM) ont été alloués, la montée en charge de cette API peut multiplier par deux le nombre de cœurs et la mémoire vive. L'API dispose alors de deux cœurs de CPU dédiés et de 1 024 mégaoctets de mémoire vive. Cette nouvelle configuration devrait permettre à l'API de gérer une charge environ deux fois plus élevée. Toutefois, les contraintes de la bande passante réseau, la vitesse de stockage et d'autres facteurs peuvent réduire l'impact de la montée en charge verticale. La montée en charge verticale présente également un défi en matière de gestion des ressources, mais les logiciels spécialisés peuvent généralement gérer ce problème.

Pourquoi est-il important pour les API d'être sans état pour la montée en charge ?

Les API sont généralement conçues sans état, ce qui signifie qu'elles ne stockent pas les données de demande ou ne conservent pas les informations entre les sessions. Cela doit être absolument pris en compte lorsque vous devez choisir entre les méthodes de montée en charge. Les API sans état ne nécessitent pas de réplication des données entre les instances, ce qui rend la montée en charge horizontale plus efficace et plus facile à mettre en œuvre. Les administrateurs système peuvent ajouter ou supprimer des machines virtuelles selon les besoins sans affecter les opérations d'API, car le client API ne dépend pas d'instances de serveur spécifiques pour fonctionner.

Les applications avec état ne sont pas pour autant un problème. En effet, elles peuvent être essentielles pour le bon fonctionnement de l'application. Cependant, la montée en charge horizontale est plus difficile à mettre en place pour une application avec état. Elle nécessiterait la copie des données stockées de la version d'origine de l'application vers de nouvelles instances.

Une application ou une API sans état, en revanche, ne stocke pas les données de demande. Elle ne conserve pas les données de session en mémoire. Chaque fois qu'une session démarre, c'est comme si l'application rencontrait le client pour la première fois. Une fois la session terminée, aucun souvenir de celle-ci n'est conservé.

La montée en charge horizontale est possible pour une application sans état, car n'importe quelle machine virtuelle peut répondre aux appels d'API. Le client API peut appeler un nombre infini de machines virtuelles hébergeant l'API, et cela n'aura jamais d'importance. Les administrateurs système peuvent ajouter ou supprimer autant de machines virtuelles qu'ils le souhaitent sans affecter le fonctionnement de l'API.

Montée en charge horizontale : le choix idéal pour les API

Les API étant sans état, la montée en charge horizontale est la meilleure approche. L'ajout de machines virtuelles supplémentaires pour augmenter la capacité est efficace avec les API sans état. Les administrateurs peuvent créer des clusters de machines virtuelles qui évoluent à mesure que la demande d'API augmente.

De plus, bien qu'il soit possible de faire monter les API en charge verticalement, la montée en charge horizontale est préférable, car celle verticale pose des problèmes d'allocation des ressources. À l'inverse, la montée en charge horizontale automatique est facile à mettre en place avec les API. À mesure que les outils de gestion des systèmes détectent un pic de trafic d'API, ils peuvent automatiquement ajouter des machines virtuelles pour héberger davantage d'instances de l'API dans un cluster. A contrario, la montée en charge automatique ne fonctionne pas bien dans le cadre d'une montée en charge verticale, ce qui rend le processus est un peu plus complexe.

La demande d'API va inévitablement changer au fil du temps. Il faudra alors augmenter ou réduire les capacités des API. Les montées en charge horizontale et verticale sont toutes deux envisageables pour les API. Cependant, les API étant sans état et la montée en charge horizontale automatique étant plus facile, la montée en charge horizontale semble être la meilleure approche.

Systèmes distribués et architecture de microservices

Dans un système distribué, où les API font partie d'une architecture de microservices, la montée en charge horizontale est particulièrement avantageuse. Chaque microservice peut être monté en charge indépendamment en fonction de sa charge et de ses exigences spécifiques. Cette approche modulaire permet une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure tolérance aux pannes, car les défaillances d'un microservice n'affectent pas les autres.

De plus, dans une architecture de microservices, la montée en charge horizontale s'aligne sur les principes des systèmes distribués, où différents services sont déployés sur plusieurs nœuds. Cela garantit que le système peut gérer des charges variables et maintenir des performances optimales même pendant les périodes de pointe.

Réduire les temps d'arrêt grâce à des stratégies de montée en charge

Les interruptions de service sont une préoccupation majeure lors de la montée en charge des API, car toute interruption de service peut entraîner une perte de revenus et le mécontentement des clients. La montée en charge horizontale réduit les temps d'arrêt en permettant aux administrateurs système d'ajouter ou de supprimer des serveurs sans affecter la disponibilité de l'API. En revanche, la montée en charge verticale peut nécessiter le redémarrage du serveur ou sa mise hors ligne temporaire, ce qui peut perturber les services.

Les fournisseurs d'API peuvent tirer parti de la montée en charge horizontale pour assurer la continuité des opérations, notamment pendant les maintenances planifiées ou les pics de trafic imprévus. En répartissant la charge entre plusieurs serveurs, la montée en charge horizontale garantit que l'API reste réactive et disponible, même lorsque des serveurs individuels doivent être mis hors ligne pour des mises à niveau ou des réparations.

Foire aux questions

La montée en charge horizontale a un impact positif sur les performances d'une API. Cette approche implique l'ajout de serveurs supplémentaires à votre infrastructure et la répartition de la charge entre eux. Par conséquent, le système peut gérer davantage de demandes à la fois, ce qui améliore les temps de réponse et les performances globales. 

Outre les avantages en termes de performances, la montée en charge horizontale contribue à la redondance et à la fiabilité du système. Si un serveur tombe en panne, l'équilibreur de charge détourne le trafic vers les serveurs restants qui peuvent prendre le relais de manière fluide, garantissant ainsi la continuité des opérations. Cela respecte les meilleures pratiques de sécurité des API et améliore la résilience du système contre les défaillances potentielles.

La montée en charge verticale implique la mise à niveau des ressources d'un seul serveur pour améliorer ses performances. Elle peut améliorer la vitesse de traitement des requêtes API, car un serveur plus puissant peut gérer une charge plus élevée. Cependant, il est important de noter que la montée en charge verticale peut avoir des rendements inférieurs. Il existe des limites quant à la capacité de mise à niveau d'une seule machine. Au-delà d'un certain point, les gains de performance peuvent ne pas être proportionnels à l'investissement.

Au moment de choisir entre la montée en charge horizontale ou verticale, il faut tenir compte des avantages potentiels et des risques. Gardez à l'esprit les implications en matière de sécurité des API REST et assurez-vous que le système reste résistant aux pannes.

Tout d'abord, vous devez comprendre la différence entre la montée en charge horizontale et la montée en charge verticale pour faire un choix entre l'une ou l'autre.

Utilisez la montée en charge verticale lorsque : 

  • Votre application Web est en phase initiale ou possède une charge légère, qu'un seul serveur puissant peut gérer efficacement. Cela est particulièrement vrai lorsque la demande d'appels d'API est faible.
  • L'application ou l'API ne prend pas efficacement en charge le calcul distribué. Lorsque l'architecture ou la conception ne respecte pas les principes de montée en charge horizontale, la montée en charge verticale peut être une bonne alternative. 

Utilisez la montée en charge horizontale lorsque : 

  • Votre application connaît une certaine croissance et la demande risque d'augmenter. La montée en charge horizontale permet à l'infrastructure de s'adapter à l'évolution des charges en ajoutant des serveurs si nécessaire. 
  • Vous devez garantir la haute disponibilité et la redondance. La montée en charge horizontale assure la redondance, ce qui rend le système plus résistant aux pannes et garantit un fonctionnement continu même en cas de panne d'un ou plusieurs serveurs.

La rentabilité des deux approches dépend de facteurs tels que les exigences spécifiques de l'application, l'échelle de déploiement et la demande globale. La montée en charge verticale est généralement plus rentable, car vous n'achetez qu'un ou deux nouveaux composants lorsque vous ajustez les capacités. Cependant, elle devient moins rentable lorsque vous approchez des limites de capacité du serveur.

Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.

Articles de blog associés

Il est primordial d'appliquer une approche multicouche pour neutraliser les attaques potentielles et contenir rapidement celles qui surviennent.
Il est primordial d'appliquer une approche multicouche pour neutraliser les attaques potentielles et contenir rapidement celles qui surviennent.
Une violation met en évidence les vulnérabilités de l'IA et des API dans les chaînes d'approvisionnement de logiciels
Les chaînes d'approvisionnement de logiciels sont confrontées à des vulnérabilités qui ne sont pas forcément détectées lors de la sélection du fournisseur principal. Multiplier les couches de sécurité peut vous aider à limiter les violation...
Read more
Ce qui devrait être le fondement de la sécurité digitale est souvent sa plus grande vulnérabilité.
Ce qui devrait être le fondement de la sécurité digitale est souvent sa plus grande vulnérabilité.
Présentation de la solution Akamai DNS Posture Management
La nouvelle solution Akamai DNS Posture Management répond aux défis liés à l'infrastructure DNS fragmentée : visibilité, observabilité et capacité d'action.
Read more
Il revient à votre organisation d'identifier et de combler les failles susceptibles de permettre des mouvements latéraux, des violations de données et des amendes coûteuses.
Il revient à votre organisation d'identifier et de combler les failles susceptibles de permettre des mouvements latéraux, des violations de données et des amendes coûteuses.
Informations sur la conformité : Comment stopper les mouvements latéraux et renforcer l'autorisation
Bloquez les mouvements latéraux avant qu'ils ne commencent. Découvrez comment respecter les réglementations de conformité en matière de sécurité grâce à l'approche de sécurité multicouche, à la microsegmentation et à la protection intellige...
Read more