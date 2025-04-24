MaRisk 是一份规范性文件，它构成了在德国开展金融业务的框架。其目的在于降低德国乃至全世界（德国金融机构的业务活动遍布全球）的金融活动风险。

MaRisk 的关注点是指导德国金融体系在安全、诚信原则下运作。它是一项行政法规，可作为银行的“监督审查和评估流程 (SREP)”，帮助 巴塞尔协议第三版第二部分范畴内的银行管理风险。

MaRisk 是一个综合框架，涵盖了内部风险管理和外包风险中的金融风险。适用该框架的实体受 BaFin 监管，包括银行、保险公司和证券公司。